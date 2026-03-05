О собственном ядерном оружии открыто говорят Польша, Турция и даже Эстония. Другие страны не говорят, но стремятся. «Ядерный клуб» в любой момент может внезапно начать никем не контролируемое расширение. Чем это грозит планете – страшно даже думать.0 комментариев
Суд приговорил замкомандующего ЛенВО Муминджанова к десяти годам лишения свободы
Заместитель командующего Ленинградским военным округом Валерий Муминджанов получил 10 лет колонии строгого режима и штраф 17,95 млн рублей за особо крупную взятку.
Воронежский гарнизонный суд приговорил заместителя командующего Ленинградским военным округом Валерия Муминджанова к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима по делу о получении взятки в особо крупном размере, передает ТАСС. Судья зачитал приговор: «Признать Муминджанова виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ, на основании которого назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок десять лет в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере однократной суммы взятки – 17,95 млн рублей».
Кроме основного наказания, Муминджанову запрещено занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанных с решением организационно-распорядительных административных полномочий, сроком на шесть лет. Также в соответствии со статьёй 48 УК РФ он лишён воинского звания генерал-майор.
Дело против Муминджанова было возбуждено по ч. 6 ст. 290 УК РФ, которая предусматривает ответственность за получение взятки в особо крупном размере.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Следственный комитет возбудил уголовное дело против генерал-майора Валерия Муминджанова из-за коррупции при поставках обмундирования.