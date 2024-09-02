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СК возбудил дело в отношении замкомандующего Ленинградским военным округом
СК возбудил дело в отношении замкомандующего Ленинградским военным округом Муминджанова
СК России возбудил уголовное дело в отношении заместителя командующего Ленинградским военным округом генерал-майора Валерия Муминджанова, сообщила пресс-служба ведомства.
Как говорится в сообщении в Telegram-канале СК, ГСУ СК возбудило уголовное дело в отношении замкомандующего Ленинградским военным округом по материально-техническому обеспечению генерал-майора Валерия Муминджанова по статье «Получение взятки в особо крупном размере».
В СК добавили, занимая ранее должность руководителя департамента ресурсного обеспечения Минобороны и отвечая за вещевое обеспечение ВС России, Муминджанов способствовал заключению договоров с коммерческими организациями на поставку обмундирования в интересах Министерства обороны, в том числе на территорию проведения СВО, на сумму более 1,5 млрд рублей, за что получил взятку на общую сумму свыше 20 млн рублей.
Там добавили, что в собственности Муминджанова и членов его семьи находятся многочисленные объекты недвижимости в Москве и Воронеже стоимостью более 120 млн рублей, законность приобретения которых проверяется. В настоящее время Муминджанов задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
Ранее в деле задержанного экс-начальника вещевого управления Минобороны Владимира Демчика появились подробности, а именно контракты на пошив головных уборов. Напомним, Демчика арестовали 6 августа.