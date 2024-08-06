Украинские чиновники во время Минского процесса поднаторели в том, чтобы находить причины затягивать выполнение договоренностей и в конце концов нивелировать их с благословения западных хозяев. Возможный новый референдум – это подготовка для подобной игры.0 комментариев
Стала известна дата ареста экс-главы вещевого управления МО Демчика
235-й гарнизонный военный суд 2 августа отправил в СИЗО бывшего начальника вещевого управления Минобороны Владимира Демчика, подозреваемого в получении взятки в размере 4 млн рублей, уточнили в пресс-службе суда.
Как сказала представитель суда, мера пресечения в отношении Демчика была избрана в минувшую пятницу, аппеляция на его арест в суд не поступала, передает ТАСС.
Ранее экс-главу вещевого управления Минобороны Владимира Демчика арестовали по делу о взятке в размере 4 млн рублей. Демчик в период с 2015 по 2017 год отвечал за поставку парадной формы и новой обуви для российских войск.