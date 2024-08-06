Украинские чиновники во время Минского процесса поднаторели в том, чтобы находить причины затягивать выполнение договоренностей и в конце концов нивелировать их с благословения западных хозяев. Возможный новый референдум – это подготовка для подобной игры.0 комментариев
Экс-главу вещевого управления Минобороны арестовали по делу о взятке
Экс-главу вещевого управления Минобороны Демчика арестовали по делу о взятке
Бывший начальник вещевого управления Минобороны Владимир Демчик заключен под стражу, он подозревается в получении взятки, сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.
По словам Петренко, сумма взятки составила 4 млн рублей, передает ТАСС.
Следствие полагает, что в 2017 году гендиректор одной из фирм передал Демчику 4 млн рублей за содействие в получении госконтрактов на поставку вещевого имущества для нужд ВС России. Вскоре после этого компания действительно стала соисполнителем такого госконтракта. С ней было заключено в общей сложности 26 договоров на общую сумму более 574 млн рублей.
В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении взяткодателя.
Ранее СК сообщил о задержании руководителя подмосковного парка «Патриот» Вячеслава Ахмедова и замначальника Главного управления инновационного развития Минобороны Владимира Шестерова.