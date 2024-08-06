Стали известны подробности дела о хищении в парке «Патриот»

Tекст: Валерия Городецкая

Дело возбудили в отношении неустановленных лиц по итогам проведенной 21 июля проверки, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Решение о привлечении к ответственности ряда руководителей «Патриота» было принято после проведения в парке следственных действий и выемки документов на рабочих местах сотрудников, сообщил собеседник агентства.

Арестованный в рамках уголовного дела глава парка «Патриот» Вячеслав Ахмедов не признал вину в каких-либо хищениях, но выразил готовность сотрудничать со следствием. Со вторым фигурантом дела – заместителем начальника главного управления инновационного развития Минобороны генерал-майором Владимиром Шестеровым – продолжаются следственные действия.

Ранее военный суд арестовал до 21 сентября руководителя парка «Патриот», полковника запаса Вячеслава Ахмедова в рамках уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере. Сообщалось, что сумма ущерба по делу главы парка «Патриот» превысила 40 млн рублей.