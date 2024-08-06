Сумма ущерба по делу главы парка «Патриот» превысила 40 млн рублей

Осужденный за фейки о ВС России полковник Квачков ушел паломником до решения суда

Осужденный за фейки о ВС России полковник Квачков ушел в паломничество до решения суда

Tекст: Вера Басилая

Полиция обратилась с заявлением о продлении административного надзора за Квачковым из-за двух штрафов за дискредитацию ВС России в 2023 году. Полковник в отставке должны был отмечаться в МВД до 2027 года два раза в месяц. Решение о повторном надзоре за отбывшим срок Квачковым было отменено после апелляции в декабре 2023 года, пишет «Коммерсант».

Но Квачков не смог присутствовать на процессе, потому что ушел в паломничество по монастырям и святым местам еще весной, сообщил его адвокат Алексей Першин.

Полковник ГРУ в отставке Владимир Квачков оштрафован за дискредитацию Российской армии по решению Тверского суда Москвы.

В 2019 году Квачков был освобожден от наказания по делу об экстремизме. Также его обвиняли в организации госпереворота и покушении на Анатолия Чубайса.