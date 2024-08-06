Несмотря на ритуальную частоту употреблений выражения «порядок, основанный на правилах» и почти религиозный восторг, с которым эту формулу произносят, смысл ее не очевиден. О каком порядке идет речь? Откуда берутся правила?11 комментариев
Сумма ущерба по делу главы парка «Патриот» превысила 40 млн рублей
Точная сумма ущерба по уголовному делу директора парка «Патриот» Вячеслава Ахмедова еще не установлена, но она уже превысила 40 млн рублей, сообщили в правоохранительных органах.
Он уточнил, что точная сумма будет установлена после проведения всех следственных действий, передает РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что глава парка «Патриот», полковник запаса Вячеслав Ахмедов арестован 235-м гарнизонным военным судом до 21 сентября в рамках уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере.