Ситуация вокруг школьного образования становится наглядным подтверждением того, что признание и уважение – не менее важные измерения неравенства, чем экономические ресурсы. И столь трудно измеримые чувства унижения или обиды становятся катализатором роста социальной напряженности.0 комментариев
Вооруженные силы России поразили под Одессой сухогруз с грузами для ВСУ
Российские беспилотники поразили сухогруз с грузами для ВСУ под Одессой
Министерство обороны России сообщило о поражении беспилотниками морского сухогруза с военными грузами для украинской армии в 16 км от Одессы.
Вооруженные силы России в воскресенье продолжили наносить удары беспилотниками по морским судам, задействованным для перевозки грузов военного назначения, сообщает Минобороны в Мах.
В военном ведомстве уточнили, что в результате удара на переходе морем в 16 км юго-восточнее Одессы было поражено судно типа «сухогруз», которое доставляло снабжение для украинской армии.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Вооруженные силы России нанесли удар беспилотниками по морскому судну с военными грузами для украинской армии юго-западнее Одессы.
В субботу Министерство обороны сообщило о поражении перевозившего военные грузы морского судна.
В пятницу российские беспилотники поразили доставлявший грузы для украинских войск сухогруз.