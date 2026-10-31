Пять лет назад успешно развивающаяся Россия еще надеялась на мирный диалог с Западом, но к концу 2021 года стало понятно, что с нами разговаривать не хотят. Чтобы защитить интересы своей безопасности и возможность развиваться дальше, Россия была вынуждена вступить в открытый конфликт с НАТО и начать СВО.4 комментария
Силы ПВО за ночь сбили четыре дрона ВСУ над Тульской областью
Силы ПВО за ночь сбили четыре украинских беспилотника над Тульской областью
Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили четыре беспилотника ВСУ в небе над Тульской областью, сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.
«Пострадавших нет. По предварительным данным, разрушений зданий и инфраструктуры не зафиксировано», – отметил Миляев.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу подразделения ПВО уничтожили 21 украинский беспилотник над Тульской областью.
Ранее над территорией региона силы ПВО сбили 10 дронов.