Боец спецназа «Ахмат» сжег свой японский паспорт

Tекст: Алексей Дегтярёв

«Боец спецназа «Ахмат» МО РФ с позывным Даня демонстративно сжег свой японский паспорт. По его словам, это самый хороший день в его жизни. Теперь у него есть лучший паспорт в мире – российский», – цитирует Алаудинова ТАСС.

На опубликованном видео командир назвал бойца «русским японцем». Сам военный объяснил решение переехать в Россию негативным отношением к политике родной страны, которую он охарактеризовал как американскую марионетку.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник американского журналиста зачислили в спецназ «Ахмат». Новый боец объяснил решение присоединиться к российскому подразделению. В прошлом году ушедший на спецоперацию американец Дерек Хаффман поблагодарил президента Владимира Путина за российское гражданство.