Рост межпартийной поляризации, культурные войны, провалы «системных» коалиций и растущее недоверие к истеблишменту в странах Запада многими воспринимается как свидетельство упадка. Хотя именно войны, напряженная конкуренция и яростная политическая борьба в прошлом сделали Европу великой.0 комментариев
Боец спецназа «Ахмат» сжег свой японский паспорт
Командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов сообщил, что военнослужащий подразделения с позывным Даня демонстративно уничтожил собственный японский паспорт.
«Боец спецназа «Ахмат» МО РФ с позывным Даня демонстративно сжег свой японский паспорт. По его словам, это самый хороший день в его жизни. Теперь у него есть лучший паспорт в мире – российский», – цитирует Алаудинова ТАСС.
На опубликованном видео командир назвал бойца «русским японцем». Сам военный объяснил решение переехать в Россию негативным отношением к политике родной страны, которую он охарактеризовал как американскую марионетку.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник американского журналиста зачислили в спецназ «Ахмат». Новый боец объяснил решение присоединиться к российскому подразделению. В прошлом году ушедший на спецоперацию американец Дерек Хаффман поблагодарил президента Владимира Путина за российское гражданство.