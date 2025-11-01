Ушедший на СВО американец Хаффман поблагодарил Путина за российское гражданство

Tекст: Вера Басилая

Американец Дерек Хаффман, проходящий службу в зоне специальной военной операции, поблагодарил президента России Владимира Путина за возможность получения российского гражданства, передает ТАСС.

Военнослужащий подчеркнул, что для него большая честь и гордость официально стать гражданином России.

«Хочу поблагодарить президента Путина, Россию, российский народ, который так поддерживал меня и мою семью и принял нас с распростертыми объятиями. Просто хочу сказать вам спасибо», – заявил американец.

Хаффман рассказал, что заявление на гражданство он подал до отправки в армию, и уже во время отпуска узнал об одобрении. Он получил российский паспорт и отметил, что ощущает прекрасные чувства по этому поводу. По его словам, семья подаст документы на гражданство в течение одной-двух недель. Также Хаффман заявил, что они заранее планировали переезд и получение российского гражданства для всей семьи. Он назвал этот шаг большой честью.

В марте 2025 года семья Хаффманов переехала на постоянное место жительства в Россию из США. Уже в мае Дерек Хаффман подписал контракт с Министерством обороны России. После этого он ушел на СВО.

Ранее в Кремле заявили, что гражданин США Дерек Хаффман мог быть допущен к подписанию контракта для участия в спецоперации на Украине исключительно на добровольной основе.

До этого американец Дэниэл Мартиндейл получил российский паспорт за помощь Вооруженным силам России из тыла ВСУ.