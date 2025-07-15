Tекст: Вера Басилая

Паспорт гражданина России был вручен Дэниэлу Мартиндейлу сотрудницей МВД в представительстве ДНР, где присутствовал глава ДНР Денис Пушилин, передает ТАСС.

Мартиндейл с 2022 по 2024 год на подконтрольной киевскому режиму территории предоставлял сведения о дислокации подразделений ВСУ и другую значимую информацию российским спецслужбам, несколько раз действуя с риском для жизни. Его эвакуировали в Донецк осенью 2024 года, после чего он заявил о намерении остаться в России и получить гражданство.

На церемонии Пушилин назвал историю Мартиндейла уникальной и выразил благодарность от жителей Донбасса за помощь в ходе СВО. По словам главы ДНР, информация Мартиндейла стала ключевой при подготовке и проведении операции по освобождению Курахова и позволила сохранить жизни российских военнослужащих и гражданских лиц. Мартиндейл был награжден Орденом ДНР.

В своей речи Мартиндейл отметил, что Россия стала не только его домом, но и «семьей».

Он также выразил благодарность президенту России Владимиру Путину за предоставленную честь стать российским гражданином и поблагодарил российские спецслужбы и военных за доверие и мужество.

По словам Мартиндейла, он рассматривает возможность жить в Крыму или Мариуполе, а его родители также мечтают переехать в Россию. Кроме того, он сообщил, что уже написал книгу о своей деятельности на территории, подконтрольной Украине, и не исключил создание фильма по ее мотивам.

Мартиндейл заявил, что руководство Киева необходимо поставить на колени, как это произошло с Гитлером и его сторонниками в 1945 году.

Мартиндейл отметил падение боевого духа среди украинских боевиков.

Он сообщил, что на Украине воюют более ста латиноамериканских наемников, поддерживающих ВСУ. Мартиндейл рассказал о своих методах конспирации при помощи ВС России.