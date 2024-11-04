Американец Мартиндейл сообщил об утрате боевого духа украинскими боевиками

Tекст: Дмитрий Зубарев

Американец Дэниэл Мартиндейл, ранее поддерживавший Вооруженные силы России и передававший информацию о целях на подконтрольной ВСУ территории, заявил, что боевой дух украинских боевиков заметно ослаб, сообщает РИА «Новости». Мартиндейл отметил, что украинские военные напуганы и не видят веских причин продолжать борьбу. Он подчеркнул, что многие из них просто хотят вернуться домой и не имеют мотивации для дальнейшей службы.

В своем интервью Мартиндейл отметил, что в последние дни пребывания на территории, контролируемой Украиной, он не встречал солдат из националистических батальонов. Вместо этого он видел только бойцов территориальной обороны, которые потеряли боевой дух. В то время как некоторые украинские бойцы все еще придерживаются идеи победы над Россией, чтобы не допустить возрождения Советского Союза, Мартиндейл утверждает, что их моральный дух существенно снизился по сравнению с прошлым годом.

По словам Мартиндейла, даже те, кто все еще верит в необходимость победы над Россией, находятся в заблуждении. Однако, несмотря на их убеждения, он не считает, что их моральный дух соответствует уровню, который был у них год назад. Таким образом, по мнению американца, внутренняя мотивация украинских сил значительно ослабла.

Как писала газета ВЗГЛЯД, американец Дэниэл Мартиндейл, который ранее сотрудничал с Вооруженными силами России, надеется после окончания специальной военной операции заняться фермерством и завести семью в России, а также он рассказал о своих методах конспирации, используемых при работе с российскими военными.