На фоне опыта отношений России и Запада практически любое здравомыслящее суждение западного политика выглядит для нас как хитрая уловка. Но если в данный момент интересы России с американскими совпадают, то нужно это использовать.2 комментария
В Киеве прогремели взрывы
В Киеве прогремели очередные взрывы на фоне воздушной тревоги
В Киеве на фоне воздушной тревоги прогремели очередные взрывы, сообщил украинский телеканал «Общественное».
Очередные взрывы прогремели в субботу в Киеве на фоне воздушной тревоги, передает РИА «Новости» со ссылкой на украинский телеканал «Общественное».
Ранее украинские СМИ уже сообщали о взрывах в городе.
По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Киеве звучит сигнал воздушной тревоги.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ВС России поразили обеспечивающие ВПК подстанции и ТЭЦ в Киевской области.
В Киеве получил повреждения объект критической инфраструктуры.
В Минобороны сообщили о поражении электроподстанции «Заречье» в Белой Церкви. Эта подстанция обеспечивала работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины.
В четверг Воздушные силы Украины и мэр Киева Виталий Кличко сообщили об ударах баллистическими ракетами по промзоне украинской столицы.