Tекст: Валерия Городецкая

«Самолет Ан-26, эксплуатируемый ВСУ, вернулся на аэродром Львова после полета отсюда в Берлин, Осло и Краков», – сказал собеседник ТАСС. Он отметил, что полет состоялся, несмотря на закрытие воздушного пространства над Украиной и львовского аэродрома.

«В каждом из городов самолет, принятый в эксплуатацию еще в 1976 году, провел около суток», – сообщил источник. Цель полета не раскрывается.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду источник в авиадиспетчерских службах сообщил о вылете принадлежащего ВСУ Ан-26 с закрытого аэродрома Львова в Берлин, Осло и Краков.

На прошлой неделе транспортный самолет Ил-76 совершил полет из Львова в Турцию и обратно.

В сентябре украинский Ан-26 прилетел из закрытого Львова на эстонскую военную базу Эмари.