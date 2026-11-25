Вся эта климатическая движуха – прямое продолжение того самого доброго старого колониализма, как бы ни пытались авторы делать вид, что они жуткие прогрессисты. Это позволяет развитым странам душить на корню любую новую индустрию в неразвитых.8 комментариев
Летавший в Европу самолет ВСУ вернулся на закрытый аэродром во Львове
Принадлежащий Вооруженным силам Украины транспортный самолет Ан-26 вернулся во Львов после рейса в Берлин, Осло и Краков, сообщил источник в авиадиспетчерских службах.
«Самолет Ан-26, эксплуатируемый ВСУ, вернулся на аэродром Львова после полета отсюда в Берлин, Осло и Краков», – сказал собеседник ТАСС. Он отметил, что полет состоялся, несмотря на закрытие воздушного пространства над Украиной и львовского аэродрома.
«В каждом из городов самолет, принятый в эксплуатацию еще в 1976 году, провел около суток», – сообщил источник. Цель полета не раскрывается.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду источник в авиадиспетчерских службах сообщил о вылете принадлежащего ВСУ Ан-26 с закрытого аэродрома Львова в Берлин, Осло и Краков.
На прошлой неделе транспортный самолет Ил-76 совершил полет из Львова в Турцию и обратно.
В сентябре украинский Ан-26 прилетел из закрытого Львова на эстонскую военную базу Эмари.