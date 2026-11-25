Вся эта климатическая движуха – прямое продолжение того самого доброго старого колониализма, как бы ни пытались авторы делать вид, что они жуткие прогрессисты. Это позволяет развитым странам душить на корню любую новую индустрию в неразвитых.8 комментариев
Рябков призвал европейцев определиться с желанием приехать в Москву
Заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков призвал европейских представителей прямо заявить о наличии или отсутствии желания посетить Москву.
Он отметил, что европейские представители уже получили приглашения посетить российскую столицу, передает РИА «Новости». «Они приглашены в Москву. Что там происходит у них в столицах – сказать трудно. Выбор за ними – хотят они приехать в Москву или не хотят, пусть скажут», – заявил Рябков журналистам.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил об отсутствии конкретной информации о возможном визите европейской делегации в Москву.
В субботу официальный представитель МИД Мария Захарова с иронией отреагировала на сообщения о готовности европейцев приехать в Москву при условии полноценного участия в переговорах.
В пятницу Рябков сообщил об ожидании ответа от представителей Британии, Германии и Франции на предложение о контактах в Москве.