Вся эта климатическая движуха – прямое продолжение того самого доброго старого колониализма, как бы ни пытались авторы делать вид, что они жуткие прогрессисты. Это позволяет развитым странам душить на корню любую новую индустрию в неразвитых.8 комментариев
Рябков: Россия передала США и Украине подробное описание рамок решения конфликта
В ходе переговоров в Абу-Даби Россия предоставила Соединенным Штатам и Украине детальное описание рамок будущего урегулирования конфликта, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.
По его словам, российская сторона в рамках состоявшегося раунда переговоров изложила подробную картину существующих проблем и возможных путей их решения, пишет «Интерфакс».
«Мы будем держаться тех рамок, которые есть, которые утверждены президентом, и в соответствии с имеющимися инструкциями будем отрабатывать, подкрепляя это все организационной базой, занимаясь конкретизацией наших подходов», – заявил Рябков.
В позиции Москвы нет ничего неожиданного, отметил дипломат. Замминистра подчеркнул, что Россия не может девальвировать собственную позицию пролиферацией предложений и ожидать от нее каждый раз нового слова было бы неправильно.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду замглавы МИД Сергей Рябков заявил о готовности России продолжать переговоры по Украине в формате, прошедшем в Абу-Даби.
В тот же день пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказался комментировать публикации о содержании трехсторонних переговоров в Абу-Даби.
Во вторник Рябков обсудил с послом Турции в Москве Танжу Бильгичем перспективы украинского урегулирования.