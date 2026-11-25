Tекст: Валерия Городецкая

В центре обсуждения на мероприятии оказалась защита несовершеннолетних в цифровой среде, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Исполнительный директор Национального мониторингового центра помощи пропавшим и пострадавшим детям Екатерина Мизулина сообщила, что в 2025 году за экстремистские и террористические преступления к уголовной ответственности привлекли 257 подростков.

«Наша главная задача заключается в том, чтобы не допустить ситуации, когда ребенок вообще становится инструментом в руках преступников. Мы должны научиться защищать детей раньше, чем они совершат ошибку, которая может изменить всю их жизнь», – заявил Жога. Он отметил, что лекции в школах не всегда находят отклик, поэтому подросткам нужно рассказывать конкретные истории.

Телеведущий Иван Каменев сообщил об увеличении числа преступлений несовершеннолетних с использованием цифровых технологий на 17% за первую половину 2026 года. Он добавил, что в 2025 году по подозрению в диверсиях на транспорте задержали 300 человек, из которых более половины оказались подростками.

Руководитель направления стратегических партнерств Brand Analytics Татьяна Голованова предупредила о росте популярности зацепинга: в этом году пострадали более 80 детей по всей стране. Руководитель пресс-службы ВЦИОМ Яна Ширяева рассказала, что 60% россиян поддерживают введение ограничений для детей в интернете, однако опыт других стран показывает низкую эффективность полных запретов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине месяца в МВД предупредили о поиске вербовщиками потенциальных жертв среди политически активных подростков в социальных сетях.

Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова заявила об использовании злоумышленниками интернет-технологий для вовлечения несовершеннолетних в преступность.

В прошлом месяце в МВД сообщили об увеличении числа причастных к киберпреступлениям подростков на 30%.