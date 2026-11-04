Россия выдала Китаю создателя финансовой пирамиды на миллиарды юаней

Из России в Китай экстрадировали обвиняемого в незаконном привлечении денег

Tекст: Алексей Дегтярёв

«В международном аэропорту Шереметьево сотрудники НЦБ Интерпола МВД России и ФСИН России передали представителям правоохранительных органов Китайской Народной Республики гражданина указанного государства. Он находился в международном розыске по обвинению в незаконном привлечении денежных средств населения», – цитирует Волк РИА «Новости».

По данным китайской стороны, с 2018 по 2024 год учредитель компании активно продвигал финансовые продукты с обещанием доходности до 11,5% годовых, не имея одобрения регуляторов и квалификации для привлечения депозитов. В результате он присвоил средства инвесторов на несколько миллиардов юаней, а вкладчики понесли убытки.

После возбуждения уголовного дела злоумышленник покинул Китай и был объявлен в международный розыск. В 2025 году его задержали на территории Татарстана. Генпрокуратура России удовлетворила запрос компетентных органов КНР о выдаче, и обвиняемый в сопровождении китайского конвоя отправился в Пекин.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае адвокат Джандаш Гюрол заявил о приостановке экстрадиции из Турции обвиняемой в мошенничестве экс-телеведущей Эльвиры Мадияровой.

В апреле в МВД сообщили о разработке поправок в законодательство для регламентации отказа в выдаче лиц по запросу иностранных государств.

В прошлом году официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила о доставке в Москву экстрадированного из Черногории россиянина.