МВД предложило расширить основания для отказа в экстрадиции
МВД разработаны поправки в законодательство, которые регламентируют отказ в выдаче лица по запросу иностранного государства, сообщили в пресс-центре ведомства.
МВД подготовило поправки в законодательство, которые регламентируют отказ в выдаче лиц иностранным государствам, сообщает ТАСС
В пресс-центре МВД уточнили, что изменения касаются ст. 464 УПК РФ и связаны с принятием закона о предоставлении убежища на территории России.
В ведомстве пояснили, что инициатива направлена на предотвращение экстрадиции лиц, которым в России предоставлены статус беженца, временное или политическое убежище. Сейчас отказ в выдаче возможен только в случае, если убежище предоставлено из-за угрозы преследования по расовому, религиозному, национальному или политическому признаку.
В новом законопроекте предлагается распространить действие этой нормы на всех лиц, получивших любой вид убежища в России.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин запретил экстрадицию служивших в российской армии иностранцев.
Глава государства также предоставил право на проживание в стране разделяющим традиционные ценности гражданам других государств.
Страны Евросоюза и Канада в 2024 году 67 раз отказали в выдаче преступников Москве.