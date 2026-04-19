Аванс или задаток при покупке квартиры: в чем разница и что безопаснее в 2026 году

Tекст: Ольга Никитина

Главное отличие: что происходит с деньгами при срыве сделки

Разница между авансом и задатком становится критичной именно в тот момент, когда сделка по какой-либо причине не состоялась. Это главное, что нужно запомнить. Аванс при любом исходе возвращается покупателю – независимо от того, кто виноват в срыве сделки. Задаток работает по-другому: если отказывается покупатель, он теряет переданную сумму; если отказывается продавец, он возвращает покупателю сумму в двойном размере. Именно это фундаментальное отличие определяет уровень риска для обеих сторон.

Что такое аванс при покупке квартиры

Аванс – это предварительная оплата, которая подтверждает намерение потенциального покупателя приобрести объект недвижимости. Сумма аванса входит в общую стоимость квартиры при заключении основного договора купли-продажи. Ключевая особенность аванса: в случае расторжения договора по любой причине аванс возвращается покупателю. Причем неважно, кто именно отказался от сделки – продавец или покупатель, – деньги возвращаются в полном объеме.

Аванс чаще всего выбирают в ситуациях, когда сделка еще не до конца согласована или есть факторы неопределенности. Это оптимальный вариант, если покупатель планирует оформлять ипотеку и есть риск отказа банка. Также аванс предпочтителен при сложных сделках – например, когда продажа квартиры завязана на одновременную покупку другого жилья, так называемые цепочки сделок. Если стороны еще не провели полную юридическую проверку объекта или не готовы к жестким обязательствам, аванс позволяет зафиксировать намерения без серьезных финансовых последствий.

Главный плюс аванса – деньги можно вернуть при любом исходе сделки. При этом договор можно составить в свободной форме, условия легко согласовать. Однако у аванса есть и слабая сторона: продавец практически ничем не защищен. Он резервирует квартиру, снимает объявления, отказывает другим покупателям, но при этом не имеет гарантий, что сделка состоится. Покупатель может передумать и просто забрать свои деньги, не понеся никаких потерь. Именно поэтому продавцы часто настаивают на задатке, а не на авансе.

Что такое задаток при покупке квартиры

Задаток – это уже не просто предоплата, а юридическое обязательство сторон, закрепленное в Гражданском кодексе РФ. Он вносится в подтверждение заключения договора и является гарантией того, что стороны исполнят свои обязательства. Задаток выполняет три функции: платежную (входит в стоимость квартиры), удостоверительную (подтверждает факт заключения договора) и обеспечительную (стимулирует стороны к исполнению обязательств).

Механизм задатка жесткий и четкий. Если покупатель отказывается от сделки по своей вине, переданная сумма остается у продавца. Если от сделки отказывается продавец, он обязан вернуть покупателю сумму в двойном размере. Например, если задаток составлял 100 тысяч рублей, несостоявшийся покупатель получает от продавца 200 тысяч рублей. Эта двойная ответственность стимулирует обе стороны добросовестно выполнять свои обязательства.

Главный плюс задатка – он надежно фиксирует сделку и снижает риск отказа сторон. Продавец понимает, что покупатель настроен серьезно: потеря денег – мощный стимул довести дело до конца. Покупатель, в свою очередь, защищен тем, что продавец в случае отказа заплатит вдвое больше. Однако для покупателя задаток несет высокий риск потери денег, если сделка сорвется по его вине. Кроме того, задаток требует четкого письменного оформления с соблюдением всех юридических формальностей – ошибки в документах могут привести к тому, что задаток переквалифицируют в аванс.

Как оформить аванс или задаток правильно

Чтобы защитить свои деньги, любую предоплату нужно оформлять письменно. Без письменного соглашения переданная сумма по закону считается авансом, и все договоренности о штрафах и санкциях работать не будут. В документе должны быть четко указаны данные сторон (паспортные данные, адреса регистрации), точное описание квартиры (адрес, кадастровый номер, основные характеристики), сумма предоплаты и порядок ее передачи, сроки заключения основного договора купли-продажи, а также условия и порядок возврата денег в случае срыва сделки.

В случае с задатком важно прямо указать, что переданная сумма является именно задатком, и описать последствия отказа сторон – потеря денег для покупателя и двойной возврат для продавца.

Что выбрать в 2026 году

Выбор между авансом и задатком зависит от конкретной ситуации и от того, насколько вы уверены в успешном завершении сделки.

Лучше выбрать аванс, если есть риск отказа по ипотеке, если вы не готовы к жестким обязательствам, если сделка сложная и многоэтапная (например, цепочка из нескольких объектов) или если юридическая проверка объекта еще не завершена. Порядка 60% сделок с недвижимостью, по экспертным оценкам, заключаются с применением именно авансового платежа именно по этим причинам.

Лучше выбрать задаток, если все условия сделки уже согласованы, объект недвижимости полностью проверен, ипотека одобрена или покупатель располагает собственными средствами в полном объеме, а стороны готовы быстро выйти на сделку. Задаток особенно выгоден продавцу, который хочет обезопасить себя от необдуманных решений покупателя, но и покупатель в случае отказа продавца получает компенсацию в двойном размере.

Частая ошибка покупателей

Самая распространенная и опасная ситуация – стороны называют платеж «задатком», обсуждают устно, что в случае отказа деньги не возвращаются, но не оформляют это письменно. По закону, если возникают сомнения в отношении задатка или письменное соглашение о нем не составлено, переданная сумма считается авансом. Это значит, что все договоренности о штрафах и санкциях просто не работают. Покупатель в такой ситуации может забрать деньги в любой момент, а продавец не сможет требовать компенсации. Именно поэтому письменная форма с четким указанием всех условий – не формальность, а необходимость.

Как снизить риски при покупке квартиры

Чтобы минимизировать риски потери денег, никогда не передавайте деньги без письменного договора – устные договоренности не имеют юридической силы. Обязательно проверьте документы на квартиру, включая выписку из ЕГРН, чтобы убедиться в чистоте объекта и отсутствии обременений. Зафиксируйте в соглашении четкие сроки выхода на сделку – если продавец затягивает процесс, у вас будет основание потребовать возврат денег. Прямо пропишите причины и условия возврата предоплаты. По возможности используйте безналичный перевод, а не наличные – это создает документальный след и упрощает доказывание факта передачи денег в случае спора. И перед подписанием любых документов обязательно проконсультируйтесь с юристом, специализирующимся на сделках с недвижимостью.

Итог: что безопаснее

Универсального ответа на вопрос, что безопаснее, не существует – безопасность зависит от вашей роли в сделке и от обстоятельств. Если для вас важна гибкость и минимальные финансовые риски – выбирайте аванс. Это особенно актуально, если есть сомнения в одобрении ипотеки или чистоте объекта. Если вы хотите жестко зафиксировать сделку и быть уверенными, что ни одна из сторон не откажется в последний момент – выбирайте задаток. Продавцу задаток выгоднее, покупателю – аванс, но при грамотном подходе задаток защищает обе стороны.

Главное правило, которое нужно запомнить: значение имеет не то, как вы называете платеж, а то, как он оформлен документально. Именно условия договора определяют, как будут защищены ваши деньги. Письменное соглашение с четкими условиями, грамотно составленное и подписанное обеими сторонами, – единственная надежная защита от потери денег при покупке квартиры.