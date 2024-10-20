Что такое постоянная регистрация и как узнать, кто прописан в вашей квартире

Tекст: Ольга Никитина

Пропиской на бытовом языке принято называть официальную регистрацию гражданина по месту его проживания. Иными словами, это юридическое закрепление факта того, где человек живет.

Термин «прописка» впервые появился в Советском Союзе в 1925 году в период активного ввода гражданских паспортов. В настоящее время такое понятие не существует в юридической плоскости. Говоря о прописке, сейчас имеют в виду регистрацию по месту жительства, которая бывает двух видов – временная (по месту, где человек намеревается проживать некоторое время, в том числе это может быть больница или отель) и постоянная (как правило, это собственный дом или квартира).

Зачем нужна прописка и на что она влияет

– Учет населения. Прописка позволяет государству иметь точные данные о численности населения в различных регионах страны, что необходимо для планирования социально-экономического развития.

– Предоставление государственных услуг. Знание места жительства гражданина позволяет государственным органам и организациям оказывать ему необходимые услуги, такие как медицинское обслуживание, социальная помощь, пенсионное обеспечение и другие.

– Оформление документов. При оформлении различных документов, например, паспорта, водительского удостоверения необходимо указать место жительства.

– Участие в выборах. Граждане могут участвовать в выборах по месту своей регистрации.

– Оформление сделок с недвижимостью. При покупке или продаже недвижимости необходимо знать, кто зарегистрирован в жилом помещении.

– Определение налогового статуса. Для физических лиц регистрация может влиять на определение налогового статуса (резидентности) и, соответственно, на налоговые обязательства.

Когда нужны сведения о том, кто прописан в квартире

Понимание того, кто зарегистрирован в вашей квартире, далеко не всегда является лишь формальностью. Знание точного количества прописанных лиц может оказаться критичным в различных жизненных ситуациях.

Коммунальные платежи

Размер платы. Один из самых распространенных поводов обратиться за информацией о прописанных. Если вы платите за коммунальные услуги по нормативу, а не по индивидуальным счетчикам, то размер вашей платы напрямую зависит от количества зарегистрированных жильцов. Чем больше прописанных, тем выше платеж.

Перерасчет. Если в квартире фактически проживает меньше людей, чем зарегистрировано, вы можете обратиться в управляющую компанию для перерасчета. Однако для этого потребуется подтверждение фактического проживания.

Сделки с недвижимостью

Продажа/покупка. При оформлении сделок купли-продажи недвижимости сведения о зарегистрированных лицах являются обязательным условием. Наличие незарегистрированных лиц может стать причиной для отказа в регистрации сделки.

Ипотека. Банки, выдающие ипотечные кредиты, также тщательно проверяют информацию о прописанных лицах. Наличие большого количества прописанных может повлиять на решение банка о выдаче кредита или размер первоначального взноса.

Дарение, наследство. При оформлении соответствующих сделок также необходимо знать, кто прописан в жилом помещении. Права прописанных лиц должны быть учтены при оформлении документов.

Разрешение споров

Споры о собственности. Если у вас возник спор о праве собственности на квартиру, сведения о прописанных лицах могут стать важным доказательством.

Раздел имущества. При разделе имущества между супругами или другими родственниками информация о прописанных также играет существенную роль.

Другие случаи

Оформление социальных выплат. Некоторые виды социальных выплат зависят от состава семьи и количества проживающих в жилом помещении.

Получение разрешений. Для получения различных разрешений, например, на перепланировку квартиры, может потребоваться предоставить информацию о прописанных лицах.

Таким образом, знание точного состава проживающих в квартире может быть необходимо в самых различных жизненных ситуациях и позволит избежать многих проблем и недоразумений.

Какие права дает прописка без права собственности

Регистрация по месту жительства не дает права собственности на жилое помещение. Это означает, что даже будучи прописанным в квартире, вы не становитесь ее собственником. Прописка лишь фиксирует факт вашего проживания по определенному адресу. Однако определенный перечень прав у прописанного в квартире все-таки возникает:

– Право на проживание

Основное право, которое дает прописка, – это право проживать в указанном месте. То есть прописанный человек может свободно пользоваться жилым помещением в соответствии с условиями проживания, установленными собственником.

– Социальные гарантии

Прописка дает право на получение различных социальных услуг, таких как медицинское обслуживание, образование, социальная помощь, пенсионное обеспечение. Многие социальные программы привязаны к месту жительства.

– Оформление документов

Для получения различных документов, например, паспорта, водительского удостоверения, необходимо указать место жительства.

Важно помнить:

– Прописка не дает права на долю в имуществе. Это справедливо в том числе для ситуаций, когда человек прописан в квартире длительное время.

– Прописка может быть временной или постоянной. Первая из них выдается на определенный срок и автоматически аннулируется по истечении этого срока. Постоянная прописка действует до тех пор, пока вы не выпишетесь добровольно или не будете выписаны по решению суда.

– Прописка не защищает от выселения: собственник жилья имеет право выселить прописанных лиц в судебном порядке при наличии законных оснований.

Прописанный человек обычно не имеет права оформлять регистрацию в жилом помещении для других лиц, не получив на то согласия со стороны собственника. Кроме того, тот, кто прописан в квартире, обязан соблюдать правила проживания в ней, которые установлены собственником, управляющей компанией, а также законодательством.

Как узнать, кто прописан в квартире

Чтобы получить информацию о прописанных лицах, следует обратиться:

1. В паспортный стол или МФЦ, предоставив необходимые документы. Здесь можно заказать выписку из домовой книги или получить единый жилищный документ (эта опция, однако, пока доступна еще не во всех российских регионах).

Важно помнить: с 2018 года домовые книги стали необязательны, и вся информация о зарегистрированных лицах хранится в электронных базах данных МВД. Это упрощает процесс получения необходимых сведений. Домовые книги в свое время отменили с целью защиты персональных данных.

Так, расширенная выписка содержит информацию обо всех лицах, когда-либо зарегистрированных по данному адресу. Еще два документа – справки по формам 9 и 12 (о составе семьи и о выписанных лицах; сейчас они используются все меньше). Также можно заказать выписку, которая подтвердит, что в жилье никто не зарегистрирован.

2. В управляющую компанию или товарищество собственников жилья. Такая возможность предоставляется жильцам не каждого дома. Кроме того, в УК или ТСЖ не всегда могут предоставить полную информацию, особенно по архивным данным.

3. Еще одна возможность – воспользоваться порталами государственных услуг. Там можно заказать выписку о зарегистрированных лицах. Адресную справку можно заказать на gosuslugi.ru. А жители столицы могут сделать это на портале mos.ru.

Срок предоставления справки обычно составляет от одного до семи рабочих дней. Стоимость услуги: в большинстве случаев получение справки о прописанных лицах является бесплатным.