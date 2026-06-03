Русский язык помогает открывать законы вселенной

Так уж случилось, что волею истории и в логике стандартизированного городского общества у нас сформировалось представление о жестком различении и несходимости «гуманитарных» и «естественно-научных» дисциплин. Одной из вытекающих из этого противопоставления проблем становится гиперспециализация и общее невежество как «технарей», так и «гуманитариев».

Однако хотелось бы подчеркнуть мысль, которая касается конкретно нашей страны, русских как этноса и русского языка как объединяющего фактора для всех народов нашей страны. Именно в языковой реальности существует культура – причем как собственно творчество, искусство, так и культура техническая, научная. Взять ту же математику, физику или химию. Все понятия в этих науках формулируются на живом, человеческом языке. Мы как бы существуем в широком океане, пространстве языка, владение которым является важнейшим фактором успеха в любой науке. Не только гуманитарной.

Однако и сам язык является следствием условий жизни, формирования, непрерывной истории конкретного народа. Русский язык – яркое тому подтверждение. Русские создали величайшую цивилизацию в экстремальных условиях севера. Цивилизацию, которая выстояла в десятках войн и крупномасштабных конфликтов, смогла на равных конкурировать с мощнейшими державами прошлого и современности. Русские, составлявшие костяк и движущую силу этого великого государства-цивилизации, смогли отбиться, а затем и поставить под контроль Великую Степь, на равных конкурировать с Западом, сначала заимствуя, а затем творчески перерабатывая культурно-цивилизационные решения, создавая свой уникальный стиль, преуспеть в науке и технологиях.

И тут важно понимать, что в России без русского языка, без понимания великой истории нашей страны, философии русской жизни, ее нацеленности на преодоление пут земного и выхода в вечность (что конечно же коренится в православии) – невозможно стать успешным и продвинутым ученым ни в какой отрасли, включая естественно-научные направления.

Ведь в конечно итоге, перед любым человеком, а тем более крупным ученым рано или поздно встает вопрос телеологии «зачем?» – с какой целью делаю я все эти открытия? Почему необходимо расширять познания о материальном мире, какую ценность эта деятельность несет ближнему, да и всему обществу?

Эти вопросы задавали себе и Ломоносов, и Менделеев, и выдающийся математик Чебышев и основоположник физиологии великий Иван Павлов. Но особенно нравится мне отрывок из речи создателя неевклидовой геометрии, русского математика Николая Лобачевского, произнесенной им в 1828 году на торжественном заседании в Казанском университете: «Из истории народов видели вы, что всякое государство переходит возрасты младенчества, возмужалости и старости. То же будет и с нашим любезным отечеством. Хранимое судьбою, медленно возвышается оно в своем величии и достигает высоты, на которую еще не восходило ни одно племя человеческое на земле. Век Петра, Екатерины, Александра были знамениты; но счастливейшие дни России еще впереди…»

Эти слова истинного патриота, сказаны им на русском языке. И знание русской словесности, своих корней, преданий народной жизни – все это дает твердую почву в освоении любых наук. Ведь научная деятельность всегда ведется в определенных исторических условиях конкретной страны и народа, составляющего стержень этого государства.

Изучение русского языка и русской литературы – это путь к осознанию глубины и красоты русской культуры, пониманию нравственных образцов и примеров, выработанных Пушкиным, Тургеневым, Достоевским, Некрасовым Толстым и многими другими выдающимися мастерами русской словесности. Русский язык и культура создают Человека и Патриота, способного потом успешно справляться с любыми вызовами современности, имея твердый философский фундамент и понимание места себя и России в мире.