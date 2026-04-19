  МО: ВС России уничтожили более 1200 бойцов ВСУ за сутки
    Почему важно помнить о геноциде советского народа

    19 апреля 2026, 11:20 Мнение

    Уроки истории важны, поскольку сквозь них, как сквозь увеличительное стекло, видна общая картина происходящих прямо сейчас событий на Украине, ставшей полигоном по уничтожению русских.

    Илья Ухов Илья Ухов

    политолог

    19 апреля в первый раз на общегосударственном уровне в нашей стране отмечается День памяти жертв геноцида советского народа. В 2025 году президент России Владимир Путин подписал соответствующий указ, закрепляющий это понятие в историко-правовом поле, а в этом году был принят федеральный закон, вводящий уголовное наказание за отрицание геноцида. Для того, чтобы закрепить в общественном сознании, в нашей системе образования, в целом в мемориальной политике концепцию геноцида советского народа – пришлось пройти долгий путь.

    Именно сейчас, в момент наиболее острой фазы противостояния с коллективным Западом, нам так важно помнить трагические страницы нашей истории, помнить о колоссальных жертвах и лишениях, которые наш народ принес на алтарь победы над нацистскими поработителями. Это важно и потому, что позволяет понимать тенденции будущего. Долгие века иностранные завоеватели – и в первую очередь «просвещенные европейцы» – стремились поработить и уничтожить наш народ. Наиболее ярко это выразилось в перманентном германском Drang nach Osten – идеи жизненного пространства на востоке, где живут некие жалкие «унтерменши», которым нужна «хозяйская рука», не давали покоя европейцам и в XVI, и в XVII, и в XVIII веках.

    Германия, объединившаяся в 1871 году после победоносной войны с Францией и ставшая Вторым рейхом, уже несла в себе практически все предпосылки будущей трагедии ХХ века. Их предопределяло главенство в новой империи жесткого милитаристского духа, сформировавшегося в специфических условиях Прусско-Бранденбургского государства. Государства, во многом созданного именно как германский колонизационный форпост на Востоке, с целью вытеснения, а лучше уничтожения славянства.

    Помимо шовинизма военно-землевладельческой элиты Пруссии в головах германских романтиков и интеллектуалов витали «плодотворные» идеи «фёлькише», бурлили разного рода расистские и ксенофобские концепции. Стоит отметить, что многие свои идеи будущие протонацисты черпали в трудах английских и американских расистов и проповедников идеологии высших и низших народов, таких, например, как Мэдисон Грант с его книгой «Конец великой расы, или Расовая основа европейской истории».

    После нападения на Советский Союз нацисты планировали уничтожать население не только за счет военных методов, расстрелов и карательных акций. Если взглянуть на тематику геноцида поглубже, то в основе лежат организационно-экономические способы уничтожения советского народа.

    Так, согласно планам ведомства Розенберга и подотчетных Гиммлеру структур в рамках РСХА, которые опирались на директивы Генерального плана «Ост», предполагалось уничтожение от 75% до 85% всего населения европейской части Советского Союза или выселение в Сибирь, за Урал, в Западную Сибирь и в район Кавказа. Оставшиеся должны были превратиться в неграмотную рабочую силу и обслуживать германских «хозяев».

    Нацисты предполагали организовать массовый голод на европейской части СССР – в этом контексте блокада Ленинграда была неким модельным примером, аналогичные меры были бы предприняты и в отношении Москвы и других крупных городов, которые не предполагалось даже оккупировать, их ждало неминуемое уничтожение. Одна лишь блокада Ленинграда, на преднамеренность которой указывают все опубликованные документы – и директивы командования вермахта, и приказы по кригсмарине, и стенограммы совещаний в ставке фюрера, – дает полное право говорить о спланированном злодейском замысле по убийству более миллиона простых советских граждан.

    План голода, или так называемый «План Бакке» предполагал искусственную изоляцию черноземных районов («производящих») от северных («потребляющих»), включая Москву и Ленинград. Сам изувер Бакке в ходе совещания по вопросам реализации плана отмечал (сохранилась стенограмма), что только за первый год немецкой оккупации от голода должно погибнуть порядка 20-30 млн советских граждан.

    При общих потерях СССР в годы Великой Отечественной войны более чем в 26 млн человек, порядка трех миллионов приходится на замученных и убитых в нацистском плену, концлагерях, дулагах и шталагах, на принудительных работах в Германии. А более восьми миллионов стали прямыми жертвами политики сознательной организации голода и террора на оккупированных территориях СССР.

    Многочисленные факты, конкретные проявления геноцидальной политики систематично и скрупулезно описаны российскими следователями в ходе сбора доказательств в рамках 34 процессов по признанию геноцида, прошедших в региональных судах России. Это позволило зафиксировать и доказать, что наш народ подвергся самому, пожалуй, страшному и изуверскому плану уничтожения этнических групп, которые только знает история. Нет сомнений, что если бы Красная армия не переломила хребет нацизму, само существование нас с вами было бы под большим вопросом.

    Уроки истории важны еще и потому, что сквозь них, как сквозь увеличительное стекло, видна общая картина происходящих прямо сейчас событий. Давайте посмотрим на современную Украину, ставшую полигоном по уничтожению русских. Наши бойцы в зоне СВО сражаются именно против попытки геноцида русских людей Донбасса и Новороссии. Постоянные обстрелы с целью сделать жизнь людей на этих землях невыносимой, выдавить, а лучше уничтожить их физически – все эти приемы украинских нацистов порой один в один копируют планы их идейных прародителей из Третьего рейха.

    За нацистскими марионетками в Киеве стоят их западные хозяева, те самые, кто не забыл позора и унижения 1945 года, кто все эти десятилетия копил против нас злобу, внутренне был вновь готов преследовать русских «унтерменшей». Вот уже и в Германии наращивается военное производство, и скандинавы поднимают голову, и финны готовятся к какому-то «противостоянию». Вся европейская свора спит и видит, как бы разделить Россию, расчленить нашу страну, уничтожить наш народ, разбить его единое тело на 40-50 мелких кусочков, отняв попутно еще пару десятков миллионов жизней. Именно за то, чтобы не реализовался такой сценарий, и сражаются наши ребята в зоне СВО. Сражаются за то, чтобы день 19 апреля был днем памяти того, прошлого геноцида – а не поводом скорбеть о новых трагедиях.

    Европейские авиакомпании и аэропорты могут оказаться без авиационного топлива уже в июне, если ситуация с блокировкой Ормузского пролива не разрешится окончательно. Запасов керосина европейцам хватит всего на шесть недель, оценили в МЭА. Первые признаки дефицита уже налицо: авиакомпании отказываются от ряда маршрутов. Азиатские и ближневосточные перевозчики – тоже не в лучшей ситуации. Подробности

    Молдавия решилась на антироссийский выпад в Приднестровье

    Кишинев объявил персонами нон грата нескольких членов командования оперативной группы российских войск (ОГРВ) в Приднестровье. Как заявил председатель молдавского парламента Игорь Гросу, основанием послужило «незаконное нахождение военных на территории Молдавии». В экспертной среде ожидают дальнейших провокаций от молдавского руководства в отношении российских миротворцев. Чего добивается Кишинев и какими будут ответные действия России? Подробности

    Как остановить масштабные поставки дронов из Европы на Украину

    Заводы по производству дронов для украинской армии и комплектующих для БПЛА расположены практически по всей Европе. Точные адреса этих производств опубликовало российское Минобороны. В российском военном ведомстве такую индустриализацию расценили как превращение отдельных стран континента в стратегический тыл Украины. Как пресечь поставки БПЛА из Европы ВСУ? Подробности

    Израиль наказан за безразличие к правилам современной войны

    Десятки единиц потерянной бронетехники и полный провал изначально масштабных планов – таким оказался результат начатой полтора месяца назад военной операции Израиля против Ливана. Какие цели ставил перед собой ЦАХАЛ и почему эта одна из лучших в мире военных структур потерпела столь обидное поражение? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

