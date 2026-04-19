Почему важно помнить о геноциде советского народа

19 апреля в первый раз на общегосударственном уровне в нашей стране отмечается День памяти жертв геноцида советского народа. В 2025 году президент России Владимир Путин подписал соответствующий указ, закрепляющий это понятие в историко-правовом поле, а в этом году был принят федеральный закон, вводящий уголовное наказание за отрицание геноцида. Для того, чтобы закрепить в общественном сознании, в нашей системе образования, в целом в мемориальной политике концепцию геноцида советского народа – пришлось пройти долгий путь.

Именно сейчас, в момент наиболее острой фазы противостояния с коллективным Западом, нам так важно помнить трагические страницы нашей истории, помнить о колоссальных жертвах и лишениях, которые наш народ принес на алтарь победы над нацистскими поработителями. Это важно и потому, что позволяет понимать тенденции будущего. Долгие века иностранные завоеватели – и в первую очередь «просвещенные европейцы» – стремились поработить и уничтожить наш народ. Наиболее ярко это выразилось в перманентном германском Drang nach Osten – идеи жизненного пространства на востоке, где живут некие жалкие «унтерменши», которым нужна «хозяйская рука», не давали покоя европейцам и в XVI, и в XVII, и в XVIII веках.

Германия, объединившаяся в 1871 году после победоносной войны с Францией и ставшая Вторым рейхом, уже несла в себе практически все предпосылки будущей трагедии ХХ века. Их предопределяло главенство в новой империи жесткого милитаристского духа, сформировавшегося в специфических условиях Прусско-Бранденбургского государства. Государства, во многом созданного именно как германский колонизационный форпост на Востоке, с целью вытеснения, а лучше уничтожения славянства.

Помимо шовинизма военно-землевладельческой элиты Пруссии в головах германских романтиков и интеллектуалов витали «плодотворные» идеи «фёлькише», бурлили разного рода расистские и ксенофобские концепции. Стоит отметить, что многие свои идеи будущие протонацисты черпали в трудах английских и американских расистов и проповедников идеологии высших и низших народов, таких, например, как Мэдисон Грант с его книгой «Конец великой расы, или Расовая основа европейской истории».

После нападения на Советский Союз нацисты планировали уничтожать население не только за счет военных методов, расстрелов и карательных акций. Если взглянуть на тематику геноцида поглубже, то в основе лежат организационно-экономические способы уничтожения советского народа.

Так, согласно планам ведомства Розенберга и подотчетных Гиммлеру структур в рамках РСХА, которые опирались на директивы Генерального плана «Ост», предполагалось уничтожение от 75% до 85% всего населения европейской части Советского Союза или выселение в Сибирь, за Урал, в Западную Сибирь и в район Кавказа. Оставшиеся должны были превратиться в неграмотную рабочую силу и обслуживать германских «хозяев».

Нацисты предполагали организовать массовый голод на европейской части СССР – в этом контексте блокада Ленинграда была неким модельным примером, аналогичные меры были бы предприняты и в отношении Москвы и других крупных городов, которые не предполагалось даже оккупировать, их ждало неминуемое уничтожение. Одна лишь блокада Ленинграда, на преднамеренность которой указывают все опубликованные документы – и директивы командования вермахта, и приказы по кригсмарине, и стенограммы совещаний в ставке фюрера, – дает полное право говорить о спланированном злодейском замысле по убийству более миллиона простых советских граждан.

План голода, или так называемый «План Бакке» предполагал искусственную изоляцию черноземных районов («производящих») от северных («потребляющих»), включая Москву и Ленинград. Сам изувер Бакке в ходе совещания по вопросам реализации плана отмечал (сохранилась стенограмма), что только за первый год немецкой оккупации от голода должно погибнуть порядка 20-30 млн советских граждан.

При общих потерях СССР в годы Великой Отечественной войны более чем в 26 млн человек, порядка трех миллионов приходится на замученных и убитых в нацистском плену, концлагерях, дулагах и шталагах, на принудительных работах в Германии. А более восьми миллионов стали прямыми жертвами политики сознательной организации голода и террора на оккупированных территориях СССР.

Многочисленные факты, конкретные проявления геноцидальной политики систематично и скрупулезно описаны российскими следователями в ходе сбора доказательств в рамках 34 процессов по признанию геноцида, прошедших в региональных судах России. Это позволило зафиксировать и доказать, что наш народ подвергся самому, пожалуй, страшному и изуверскому плану уничтожения этнических групп, которые только знает история. Нет сомнений, что если бы Красная армия не переломила хребет нацизму, само существование нас с вами было бы под большим вопросом.

Уроки истории важны еще и потому, что сквозь них, как сквозь увеличительное стекло, видна общая картина происходящих прямо сейчас событий. Давайте посмотрим на современную Украину, ставшую полигоном по уничтожению русских. Наши бойцы в зоне СВО сражаются именно против попытки геноцида русских людей Донбасса и Новороссии. Постоянные обстрелы с целью сделать жизнь людей на этих землях невыносимой, выдавить, а лучше уничтожить их физически – все эти приемы украинских нацистов порой один в один копируют планы их идейных прародителей из Третьего рейха.

За нацистскими марионетками в Киеве стоят их западные хозяева, те самые, кто не забыл позора и унижения 1945 года, кто все эти десятилетия копил против нас злобу, внутренне был вновь готов преследовать русских «унтерменшей». Вот уже и в Германии наращивается военное производство, и скандинавы поднимают голову, и финны готовятся к какому-то «противостоянию». Вся европейская свора спит и видит, как бы разделить Россию, расчленить нашу страну, уничтожить наш народ, разбить его единое тело на 40-50 мелких кусочков, отняв попутно еще пару десятков миллионов жизней. Именно за то, чтобы не реализовался такой сценарий, и сражаются наши ребята в зоне СВО. Сражаются за то, чтобы день 19 апреля был днем памяти того, прошлого геноцида – а не поводом скорбеть о новых трагедиях.