Экс-футболист сборной России попал в ДТП на мотоцикле в Москве

Экс-футболист сборной России врезался в скорую помощь на мотоцикле в Москве

Tекст: Денис Тельманов

Детали дорожного инцидента с участием 39-летнего Федора Кудряшова раскрыли в оперативных службах, передает ТАСС. «Инцидент произошел на Кутузовском проспекте. Кудряшов на мотоцикле столкнулся с автомобилем скорой помощи», – рассказал собеседник агентства.

Представитель ведомства добавил, что пострадавший госпитализирован для оказания необходимой медицинской помощи. В настоящее время специалисты устанавливают точные причины и обстоятельства случившегося на дороге.

Защитник завершил профессиональную карьеру в феврале 2024 года, его последним клубом стал воронежский «Факел». За национальную команду он провел 48 матчей, забив один гол и отдав одну результативную передачу. На домашнем мировом первенстве 2018 года игрок дошел с командой до четвертьфинала.

В послужном списке футболиста также значатся выступления за московский «Спартак», «Краснодар», казанский «Рубин» и ряд других известных клубов. Сейчас он защищает цвета медийной команды 2Drots.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине мая в Ленинградской области пациент пострадал при столкновении легкового автомобиля и кареты скорой помощи. В начале того же месяца в подмосковном Серпухове травмы в ДТП с участием медицинской машины получили четыре человека. В тот же день на западе Москвы мотоциклист насмерть сбил актрису Ксению Добромилову.