Пациент пострадал в ДТП с легковым автомобилем и скорой в Ленобласти

Авария случилась во Всеволожском районе в воскресенье около 16:40 мск перед съездом на кольцевую автодорогу. Информацию об инциденте подтвердили в пресс-службе регионального главка МВД РФ, передает РИА «Новости».

«Предварительно, в результате столкновения пострадал пациент, находящийся в автомобиле скорой медицинской помощи. Его состояние уточняется», – заявили в ведомстве.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции. Специалисты устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего дорожно-транспортного происшествия.

