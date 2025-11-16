В Туле при столкновении скорой и легковушки погибла женщина, ранены пять человек

Tекст: Денис Тельманов

Авария произошла вечером на Новомосковском шоссе в Туле, передает РИА «Новости». Сотрудник местного УМВД сообщил, что в 19.43 произошло лобовое столкновение автомобиля скорой помощи с легковушкой.

Пассажирка легкового автомобиля, уроженка 1987 года, от полученных травм погибла на месте. Водитель легкового автомобиля и четыре человека, находившиеся в скорой помощи, были госпитализированы с различными травмами.

По предварительной информации источника из силовых структур, внутри машины скорой помощи находилась пациентка, а автомобиль передвигался без включенного спецсигнала.

На месте работали сотрудники Госавтоинспекции, устанавливая обстоятельства происшествия и занимаясь устранением последствий аварии.

В пресс-службе прокуратуры Тульской области сообщили, что ведомство держит на контроле ход выяснения причин аварии и следит за тем, чтобы всем пострадавшим была предоставлена помощь.

Как писала газета ВЗГЛЯД, автомобиль бригады скорой помощи попал в ДТП на трассе М-7 в пределах Реутово и перевернулся.

В Астрахани автоавария с участием трех автомобилей, одним из которых была карета скорой помощи, произошла вечером вторника.

В Москве при столкновении легкового автомобиля и машины скорой помощи пострадали два медика и водитель скорой.