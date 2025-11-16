Глава Сирии Аш-Шараа на камеру сыграл в баскетбол с американскими адмиралом и генералом. Штатовские офицеры даже не вспомнили о том, что Шараа в бытность руководителем исламистской террористической группировки «ан-Нусра» в промышленном количестве убивал американских военнослужащих и их союзников.11 комментариев
В Туле при столкновении скорой и легковушки погибла женщина, ранены пять человек
В результате аварии на Новомосковском шоссе погибла пассажирка легкового автомобиля, еще пять человек получили травмы разной степени тяжести.
Авария произошла вечером на Новомосковском шоссе в Туле, передает РИА «Новости». Сотрудник местного УМВД сообщил, что в 19.43 произошло лобовое столкновение автомобиля скорой помощи с легковушкой.
Пассажирка легкового автомобиля, уроженка 1987 года, от полученных травм погибла на месте. Водитель легкового автомобиля и четыре человека, находившиеся в скорой помощи, были госпитализированы с различными травмами.
По предварительной информации источника из силовых структур, внутри машины скорой помощи находилась пациентка, а автомобиль передвигался без включенного спецсигнала.
На месте работали сотрудники Госавтоинспекции, устанавливая обстоятельства происшествия и занимаясь устранением последствий аварии.
В пресс-службе прокуратуры Тульской области сообщили, что ведомство держит на контроле ход выяснения причин аварии и следит за тем, чтобы всем пострадавшим была предоставлена помощь.
