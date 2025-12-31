  • Новость часаПосол Дарчиев назвал 2025 год дающим надежду на восстановление отношений с США
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Удачный год для правых евроскептиков

    В 2025 году правые (иногда и левые) евроскептики, выступающие против вооружения Украины и разрыва с Россией, успешно выступили на выборах. Люди устали от того, что «системные» политики поставили внешнюю политику вперед внутренней на фоне явных трудностей внутри Европы.

    Александр Щипков Александр Щипков Кому нужен раздор между государством и церковью

    Вместо опоры на православие и традиционные конфессии режиссер Владимир Бортко призывает внедрить в стране новую искусственную антирелигиозную идеологию, по принципу радикальных реформ в духе ранней советской власти.

    Архиепископ Савва Архиепископ Савва Беда утраченного русского православного правосознания будет преодолена

    Этот год стал годом прорастания общественного присутствия русского православного человека, общественного измерения его жизни именно как русского православного человека, а не только лишь как безэтнического и безрелигиозного гражданина.

    31 декабря 2025, 06:45 • Новости дня

    «Северяне» сообщили, как ВСУ бьют из РСЗО по поселениям с мирными жителями

    Бойцы «Севера» отметили наращивание живой силы ВСУ на Сумском направлении

    Tекст: Катерина Туманова

    Штурмовые подразделения военнослужащих группировки войск «Север» продвигаются по нескольким направлениям, продавливая оборону ВСУ, при этом по занятым российскими военными поселениям ВСУ бьют, невзирая на наличие мирных жителей.

    «Штурмовые подразделения группировки войск «Север» продвинулись на семи участках в Сумском и Краснопольском районах. Общее продвижение составило до 550 м. В плен взяты двое военнослужащих ВСУ», – сообщили бойцы в неофициальном Telegram-канале группы «Северный ветер».

    Они добавили, что на Краснопольском районе ВСУ изо всех сил пытаются удержать позиции, поэтому командование перебросило туда подразделения 122 обр ТРО, а в район Мирополья переброшено до роты 116 обр ТРО.

    При этом по населенным пунктам Сумской области, которые заняты «Северянами», ВСУ регулярно бьет из РСЗО, в том числе «Вампир» и «Град», несмотря на наличие неэвакуированных мирных жителей.

    При попытке противника перебросить две боевые группы в направлении Кондратовки, аэроразведка «Северян» вскрыла их замысел и в ходе комплексного огневого поражения одна группа была полностью уничтожена, вторая понесла потери.

    На Харьковском направлении южнее и восточнее Волчанска идут тяжелые встречные бои. На Хатненском участке идет зачистка лесопосадок. В районе Старицы штурмгруппы продвинулись на двух участках на 200 м, а в лесу юго-западнее Лимана – на 400 м, отразив контратаку ВСУ.

    В Волчанских Хуторах «Северяне» продвинулись до 200 м по лесопосадкам. У  Мелового-Хатнего продвижение на девяти участках составило 700 м.

    «За сутки потери противника составили свыше 150 человек (из них более 80 в Сумской области и свыше 70 в Харьковской), двое взяты в плен», – отмечено в сводке.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, «Северяне» узнали, как ВСУ формируют заградотряды на Сумском направлении. ВС России освободили Богуславку в Харьковской области и Лукьяновское в Запорожской области. Белоусов поздравил бойцов с освобождением Богуславки в Харьковской области.

    30 декабря 2025, 17:19 • Новости дня
    Эмиль Кио скончался на 88-м году жизни

    Фокусник Эмиль Кио скончался в Москве на 88-м году жизни

    Эмиль Кио скончался на 88-м году жизни
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Скончался известный советский артист, иллюзионист Эмиль Кио, обладатель звания народного артиста России.

    О смерти Эмиля Кио на 88-м году жизни сообщил генеральный директор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный, передает ТАСС.

    Запашный выразил слова поддержки родным, близким и поклонникам артиста, назвав Кио великолепным иллюзионистом.

    Кио являлся одной из самых известных личностей советской эстрады и внес значительный вклад в развитие циркового искусства СССР и России. Он был носителем семейной традиции цирковых иллюзионистов и активно выступал на манеже, а также принимал участие в телевизионных программах на протяжении многих десятилетий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, казахстанский актер театра и кино, народный артист СССР Асанали Ашимов скончался на 89-м году жизни.

    Автор сценариев телепередач и монологов Леонид Французов ушел из жизни на 88-м году после продолжительной болезни.

    30 декабря 2025, 17:42 • Новости дня
    В Кабардино-Балкарии уничтожили диверсанта ВСУ

    В КБР при попытке подрыва системы подачи газа ликвидирован диверсант ВСУ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Попытка организовать диверсию на объекте газораспределения в Кабардино-Балкарии завершилась уничтожением украинского диверсанта, имевшего взрывчатку и оружие, сообщили в ФСБ.

    Сотрудники ФСБ предотвратили подрыв республиканской газораспределительной системы, передает ТАСС. В правоохранительных органах сообщили, что диверсия была организована спецслужбами Украины с привлечением жителя Нальчика, прошедшего специальную подготовку в лагере сил специальных операций Вооруженных сил Украины и проникшего в Россию через третьи страны.

    По данным ЦОС ФСБ, мужчина попытался осуществить подрыв по заданию куратора, однако при попытке задержания оказал вооруженное сопротивление и был ликвидирован ответным огнем. При диверсанте обнаружили самодельное взрывное устройство мощностью до пять килограммов в тротиловом эквиваленте, автомат «Форт» украинского производства, а также боеприпасы.

    В ходе спецоперации пострадавших среди сотрудников правоохранительных органов и гражданского населения не зафиксировано.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, также сотрудники ФСБ пресекли попытку проникновения на территорию Донецкой народной республики трех диверсантов, которых завербовало Главное управление разведки министерства обороны Украины.

    Ранее группа украинских диверсантов из трех человек была ликвидирована в шести километрах от российской границы в Белгородской области.

    Почетный президент международной ассоциации «Альфа» Сергей Гончаров отметил, что диверсионно-террористическая война, развязанная против России, не прекращается и практически каждый день российские спецслужбы сообщают о задержаниях диверсантов, террористов и боевиков, завербованных Украиной.

    30 декабря 2025, 22:01 • Видео
    Чего ждать? Последнее видео 2025 года

    Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    30 декабря 2025, 19:59 • Новости дня
    Пленный сообщил о дезертирстве бойцов ВСУ во время тренировок в Европе
    Пленный сообщил о дезертирстве бойцов ВСУ во время тренировок в Европе
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинские военнослужащие дезертировали из Вооруженных сил Украины во время военной подготовки в странах Европы, заявил пленный Сергей Момот.

    Он рассказал, что во время учений в Британии несколько человек сбежали обратно на Украину, а во время возвращения из Германии число дезертиров достигло примерно 12, передает ТАСС.

    «В Британии были уникумы, которые сбежали на территорию Украины. Я не знаю зачем. Там сбежало из роты буквально четыре человека. А вот уже когда из Германии мы возвращались, то сбежало порядка 12 человек», – заявил Момот.

    Ранее немецкая газета Berliner Zeitung отмечала, что из ВСУ бегут сотни тысяч украинских военных, а официальные данные не отражают реального масштаба проблемы. Издание объясняет это усталостью, нехваткой подготовки и материальных ресурсов, неопределенными сроками службы, общим недовольством командованием и распространенной коррупцией. Кроме того, журналисты Berliner Zeitung обращают внимание на потерю доверия к командованию ВСУ из-за большого числа потерь, вызванных рискованными приказами.

    Ранее командование украинской армии столкнулось с массовым побегом бойцов одного из ключевых подразделений – 155-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

    Сообщалось, что из ВСУ за год дезертировали или ушли в самоволку более 200 тыс. человек.

    30 декабря 2025, 21:57 • Новости дня
    Захарова: Россия призывает «горячие головы» отказаться от эскалации вокруг Ирана

    Tекст: Вера Басилая

    Россия призывает так называемые горячие головы осознать разрушительные последствия дальнейшей эскалации вокруг Ирана, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Захарова заявила, что Россия призывает «горячие головы» отказаться от эскалации ситуации вокруг Ирана и осознать пагубность такого курса, передает ТАСС.

    Дипломат подчеркнула, что Москва рассчитывает на отказ от подобных действий и призывает не повторять ошибок, которые уже привели к подрыву работы МАГАТЭ в Иране в июне 2025 года.

    По словам Захаровой, опыт показывает: конфронтация лишь порождает трагедии и создает реальные угрозы для международного мира и безопасности. Она отметила, что это только усложняет поиск решений для всех сторон.

    Президент США Дональд Трамп допустил возможность новых военных действий США против Ирана при возобновлении ядерной или ракетной программы Тегераном.

    Президент Ирана Масуд Пезешкиан пообещал жесткий ответ на любую агрессию после заявлений Трампа.

    Кремль заявил о необходимости избежать эскалации на Ближнем Востоке.

    31 декабря 2025, 00:09 • Новости дня
    Силы ПВО уничтожили за три вечерних часа 27 дронов над регионами России

    Tекст: Катерина Туманова

    Минобороны доложило в Telegram-канале о ликвидации силами ПВО за три вечерних часа во вторник 27 дронов над регионами России.

    «В период с 20.00 мск до 23.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 27 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», – написано там.

    В оборонном ведомстве уточнили, что 14 БПЛА уничтожены над территорией Калужской области, пять дронов сбиты над Республикой Крым, три беспилотника нейтрализованы над Белгородской областью.

    Еще три дрона были сбиты над территорией Московского региона, в том числе два  БПЛА, летевших на Москву, и по одному беспилотнику над Курской и Тульской областями.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, во вторник российские военные уничтожили 22 украинских беспилотника за четыре часа в воздушном пространстве Брянской области и Краснодарского края. Губернатор Воробьев сообщил о пострадавшем от взрыва БПЛА при атаке дронов на Подмосковье. За три часа вечером вторника на подлете к Москве сбили четыре беспилотника. Чуть позже о пятом сообщил мэр столицы Собянин.

    30 декабря 2025, 20:54 • Новости дня
    Постпред России обвинил ООН в покрывательстве терроризма Киева

    Постпред России Гатилов обвинил ООН в покрывательстве терроризма Киева

    Tекст: Валерия Городецкая

    Молчание Управления верховного комиссара ООН по правам человека после масштабной атаки беспилотников на резиденцию президента России Владимира Путина свидетельствует о политической ангажированности ведомства и может считаться покрывательством терроризма со стороны Киева, считает постоянный представитель России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов.

    Он выразил недоумение по поводу молчания правозащитной структуры, несмотря на то, что многие государства осудили атаку с использованием беспилотников, передает РИА «Новости».

    Гатилов отметил, что «правозащитная система ООН, возглавляемая Фолькером Тюрком, продолжает хранить упорное молчание», и назвал это проявлением политической ангажированности и нежеланием дать принципиальную оценку преступным действиям Киева. Дипломат подчеркнул, что постоянное представительство России интересуется, будет ли Управление вновь ссылаться на «недостаток информации и неподтвержденные факты».

    По словам Гатилова, Россия ожидает адекватной реакции от Управления и оценки специальных процедур Совета по правам человека. Он добавил, что отсутствие должного ответа будет воспринято как молчаливое покрывательство «очередного преступления киевской клики, перешедшей к политике государственного терроризма».

    Напомним, по данным Минобороны России, киевский режим атаковал резиденцию Путина в Новгородской области с использованием 91 ударного БПЛА.

    Глава МИД Сергей Лавров назвал атаку Киева на резиденцию Путина проявлением террора.

    Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал к жесткому ответу после атаки БПЛА на резиденцию российского лидера.

    30 декабря 2025, 21:32 • Новости дня
    Bloomberg: Лидеры Европы обсудили атаку Киева на резиденцию Путина

    Bloomberg: Лидеры ЕС обсудили последствия атаки ВСУ на резиденцию Путина

    Tекст: Вера Басилая

    Европейские политики провели телефонный разговор после атаки украинских дронов по резиденции российского президента Владимира Путина и заявления о пересмотре Москвы позиции на переговорах, сообщает Bloomberg.

    По данным Bloomberg, европейские лидеры провели телефонный разговор после атаки дронов ВСУ на резиденцию Владимира Путина и последовавших заявлений Москвы о возможном изменении своей переговорной позиции по Украине. В обсуждении приняли участие канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Финляндии Александр Стубб, премьер-министр Польши Дональд Туск и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, передает РИА «Новости».

    В публикации отмечается, что разговор был организован для анализа ситуации по Украине на фоне последних событий, связанных с атакой и заявлениями Кремля.

    Ранее постоянный представитель России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов обвинил ООН в покрывательстве терроризма Киева.

    Киевский режим атаковал резиденцию Путина в Новгородской области с использованием 91 ударного БПЛА.

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия пересмотрит свои переговорные позиции после атаки украинских беспилотников.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что атака на резиденцию Путина оставила Украину и Европу в одиночестве.

    30 декабря 2025, 21:50 • Новости дня
    Страны «БРИКС плюс» анонсировали совместные морские учения

    Страны «БРИКС плюс» сообщили о проведении в январе совместных морских учений

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Ряд государств «БРИКС плюс» проведут военно-морские учения у побережья ЮАР в январе 2026 года под руководством КНР, сообщили в Минобороны ЮАР.

    Учения с участием военно-морских сил «БРИКС плюс» состоятся с 9 по 16 января 2026 года, передает ТАСС. Министерство обороны Южно-Африканской Республики сообщило, что маневры пройдут под оперативным управлением КНР и будут называться «Воля к миру – 2026». В программе заявлены совместные операции, мероприятия по обеспечению безопасности мореплавания и защите морской экономической активности.

    Подразумевается, что основная задача маневров – сплочение военных моряков для совместного реагирования на угрозы. По информации портала News 24, учения пройдут в Южной Атлантике у мыса Доброй Надежды, рядом с Кейптауном. Как сообщает источник, в маневрах подтвердили участие военные корабли Китая, России, ЮАР и Ирана, также предположительно могут присоединиться Индонезия и Эфиопия.

    Ранее учения, известные как Mosi («Дым»), планировалось провести в ноябре у Кейптауна при участии КНР, России и ЮАР, но их пришлось отложить из-за проведения саммита Группы двадцати. После этого было решено расширить формат событий и увеличить число стран-участников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия и Индонезия запланировали провести крупные военно-морские учения в 2026 году.

    В Шри-Ланке ранее прошли учения «Тропа росомахи – 2025» с участием российских и ланкийских военных.

    30 декабря 2025, 22:18 • Новости дня
    Зеленский заболел после визита в США

    Зеленский простудился после переговоров с Трампом в США

    Tекст: Вера Басилая

    Владимир Зеленский сообщил о плохом самочувствии и извинился за симптомы простуды после возвращения из поездки в Соединенные Штаты, сообщили украинские СМИ.

    Владимир Зеленский пожаловался на легкое недомогание после визита в Соединенные Штаты, передает РИА «Новости».

    Украинское издание «Новости.LIVE» опубликовало аудиозапись беседы главы киевского режима с журналистами. В разговоре Зеленский закашлялся, после чего обратился с извинениями, объяснив, что «немного простыл».

    Ранее СМИ писали, что переговоры Трампа и Зеленского не принесли прорыва.

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев после атаки Киева на резиденцию Владимира Путина заявил, что Владимиру Зеленскому теперь придется скрываться до конца жизни.

    30 декабря 2025, 23:31 • Новости дня
    Воробьев сообщил о пострадавшем от взрыва БПЛА при атаке дронов на Подмосковье

    Воробьев сообщил о 21 сбитом в Подмосковье БПЛА и одном пострадавшем

    Tекст: Катерина Туманова

    Силы ПВО и средствами РЭБ сбили и подавили в Подмосковье 21 БПЛА в семи муниципалитетах: Рузском, Волоколамском, Одинцовском, Можайском, Наро-Фоминском округах, а также в Истре и Чехове, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Андрей Воробьев.

    «Один из беспилотников около 19:00 упал в деревне Пагубино Волоколамского муниципального округа, в результате произошел взрыв. Пострадал один человек –  мужчина 57 лет. Его состояние оценивается как средней тяжести, стабильное, угрозы для жизни нет», – добавил он.

    Воробьев уточнил, что с осколочными ранениями спины и руки пострадавшего доставили в травмоцентр Красногорской больницы.

    На месте происшествия с первых минут работают экстренные службы и правоохранительные органы, добавил он.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, за три часа вечером вторника на подлете к Москве сбили четыре беспилотника. Чуть позже о пятом сообщил мэр столицы Собянин.

    30 декабря 2025, 22:39 • Новости дня
    США решили изучить данные об атаке БПЛА на резиденцию Путина

    Уитакер: США изучат разведданные об атаке на резиденцию Путин

    Tекст: Вера Басилая

    Соединенные Штаты займутся тщательным анализом разведданных, связанных с нападением беспилотников на государственную резиденцию Владимира Путина, заявил постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уитакер.

    Власти США намерены всесторонне исследовать разведывательные данные по факту атаки украинских беспилотников на резиденцию президента России, передает ТАСС. Постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уитакер заявил, что Соединенные Штаты намерены выяснить все обстоятельства происшествия.

    «Мы собираемся докопаться до сути, изучив разведданные», – заявил Уитакер в интервью телеканалу Fox Business. По его словам, расследование будет направлено на получение полной информации о произошедшем.

    Помимо этого, Уитакер охарактеризовал возможную причастность Киева к атаке как «безрассудную» и выразил мнение, что такие действия негативно сказываются на перспективе установления мира на Украине.

    Французский политик Флориан Филиппо призвал срочно выяснить, были ли Франция, Европа или НАТО связаны с атакой на резиденцию президента России.

    Минобороны России заявило, что киевский режим использовал 91 ударный БПЛА для атаки на резиденцию Путина в Новгородской области.

    Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что эта попытка атаки доказывает террористическую сущность властей, удерживающих власть на Украине.

    Дональд Трамп выразил злость из-за атаки БПЛА на резиденцию президента России.

    Дмитрий Песков подчеркнул, что провокации со стороны Киева не могут пошатнуть доверительный диалог между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.

    30 декабря 2025, 23:18 • Новости дня
    Туск назвал готовность США разместить войска на Украине ключевым заявлением

    Tекст: Катерина Туманова

    Премьер-министр Польши Дональд Туск на заседании правительства заявил, что ключевым результатом последних дней является заявление США о готовности гарантировать безопасность Украине после заключения мирного договора.

    «Ключевым результатом последних дней стало заявление США – и это, очевидно, нечто новое, некоторые даже были удивлены – о готовности Соединенных Штатов участвовать в предоставлении гарантий безопасности Украине после заключения мирного договора, включая присутствие американских войск, например, на границе или на линии соприкосновения между Украиной и Россией», – приводит слова Туска газета Wiadomosci.

    Он отметил, что подобные заявления были сделаны впервые, однако следует подождать, чтобы оценить насколько последовательными окажутся «партнеры по другую сторону Атлантики».

    Туск заявил, что всё «это вселяет в нас надежду на успешное завершение этих переговоров», отметив, что вопрос прекращения войны с точки зрения Украины требует «компромиссного подхода в территориальных вопросах».

    По словам польского премьера, в случае способности Киева пойти на компромисс, мир на Украине – дело нескольких недель.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в октябре Зеленский заявил Туску о планах Украины воевать еще два-три года. Тогда же глава киевского режима заявил, что Украина стоит на пороге окончания военного конфликта. В декабре Польша пообещала передать Украине до восьми МиГ-29.

    30 декабря 2025, 22:50 • Новости дня
    Россети сообщили о сроках восстановления электроснабжения в Подмосковье

    Tекст: Катерина Туманова

    В подмосковных Жуковском, Лыткарино и Раменском энергетики восстанавливают электроснабжение у части потребителей.

    Как сообщили в компании «Россети Московский регион», обрыв электроснабжения в трех городах Московской области произошел в результате автоматического отключения на высоковольтной подстанции 110 кВ. Из-за аварии полностью или частично остались без электричества жители Жуковского, Лыткарино и Раменского.

    «В данный момент четыре бригады энергетиков компании «Россети Московский регион» с привлечением четырех единиц спецтехники производят осмотр поврежденного электрооборудования. До конца дня планируется возобновить подачу электроэнергии в полном объёме», – сказано в Telegram-канале ведомства.

    По данным компании, специалисты уже восстановили электроснабжение более трети потребителей на Юго-Востоке Подмосковья.

    «В район направлены 63 резервных источника электроснабжения», – уточнили там.

    В министерстве энергетики Московской области сообщили о подключении к электроснабжению всех социальных объектов Раменкского.

    «Электроснабжение по постоянной схеме будет подано в 22.30, на данный момент все соцобъекты подключены к электроснабжению, ведётся запуск электроэнергии в жилые дома», – заявили РИА «Новости» в пресс-службе ведомства.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в начале декабря электроснабжение в подмосковной Балашихе восстановили после аварийного отключения. На Камчатке около 5,5 тыс. человек остались без света и тепла из-за метели. В результате аварийного отключения подстанции в городе Тайга в Кемеровской области электроэнергии лишились свыше 10 тыс. потребителей.

    30 декабря 2025, 23:05 • Новости дня
    ВС России нанесли удары по портам Южный и Черноморск

    ВС России нанесли удары по портам Южный и Черноморск в Одесской области

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы России нанесли удары по ключевым портам Одесской области – Южному и Черноморску, в результате атаки были повреждены экономически важные объекты портовой инфраструктуры.

    Вооружённые силы России нанесли удары по портам Южный и Черноморск в Одесской области. В ходе атаки были повреждены важные объекты портовой инфраструктуры, а также ключевые экономические сооружения региона, передает Lenta.ru.

    По имеющимся данным, удары наносились дронами-камикадзе. В результате были повреждены сухогруз с зерном и резервуары для хранения растительного масла. Сухогруз шел под флагом Панамы.

    В Telegram-канале «Военный Осведомитель» опубликованы фотографии с повреждениями судов Emmakris III и Captain Karam, которые также заходили в порты области под панамским флагом. По мнению авторов Telegram-канала, атака могла быть произведена относительно маломощными дронами, такими как БМ-35, а не «Геранями» или ракетами. Авторы ресурса связывают удары с возможной деятельностью центра «Рубикон».

    Ранеее оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России нанесли поражение объектам энергетики, которые используются в интересах военно-промышленного комплекса Украины.

    30 декабря 2025, 16:48 • Новости дня
    Володин призвал к жесткому ответу после атаки БПЛА на резиденцию Путина

    Tекст: Ольга Иванова

    После атаки украинских беспилотников на государственную резиденцию президента России Владимира Путин депутаты Госдумы считают необходимым жестко отреагировать на такие действия, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

    Депутаты Государственной думы требуют жесткого ответа на атаку украинских беспилотников на одну из государственных резиденций Владимира Путина, передает ТАСС. Председатель Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул, что подобные нападения нельзя оставлять безнаказанными.

    В своем заявлении Володин обратил внимание на слова Владимира Зеленского о намерении остаться на посту до завершения военных действий. По его словам, «чем дольше война, тем дольше он будет в нынешней роли».

    Володин считает, что военные действия для Зеленского – «единственный шанс остаться у власти и получать финансовую поддержку Евросоюза». Он также заявил, что нынешняя атака БПЛА на резиденцию российского президента была совершена именно с этими целями.

    Председатель Госдумы подчеркнул, что депутаты настаивают на жестком ответе со стороны России и будут добиваться соответствующих решений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, депутат Госдумы Юрий Швыткин заявил, что Россия может усилить удары по энергетической инфраструктуре Украины, обслуживающей военные объекты, в ответ на попытку атаки беспилотниками резиденции президента РФ.

    Минобороны сообщило, что киевский режим атаковал резиденцию Путина в Новгородской области с использованием 91 ударного БПЛА.

    Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отметил, что российские военные знают, как, чем и когда ответить на атаку Киева на резиденцию президента России в Новгородской области.

