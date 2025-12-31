В 2025 году правые (иногда и левые) евроскептики, выступающие против вооружения Украины и разрыва с Россией, успешно выступили на выборах. Люди устали от того, что «системные» политики поставили внешнюю политику вперед внутренней на фоне явных трудностей внутри Европы.4 комментария
Штурмовые подразделения военнослужащих группировки войск «Север» продвигаются по нескольким направлениям, продавливая оборону ВСУ, при этом по занятым российскими военными поселениям ВСУ бьют, невзирая на наличие мирных жителей.
«Штурмовые подразделения группировки войск «Север» продвинулись на семи участках в Сумском и Краснопольском районах. Общее продвижение составило до 550 м. В плен взяты двое военнослужащих ВСУ», – сообщили бойцы в неофициальном Telegram-канале группы «Северный ветер».
Они добавили, что на Краснопольском районе ВСУ изо всех сил пытаются удержать позиции, поэтому командование перебросило туда подразделения 122 обр ТРО, а в район Мирополья переброшено до роты 116 обр ТРО.
При этом по населенным пунктам Сумской области, которые заняты «Северянами», ВСУ регулярно бьет из РСЗО, в том числе «Вампир» и «Град», несмотря на наличие неэвакуированных мирных жителей.
При попытке противника перебросить две боевые группы в направлении Кондратовки, аэроразведка «Северян» вскрыла их замысел и в ходе комплексного огневого поражения одна группа была полностью уничтожена, вторая понесла потери.
На Харьковском направлении южнее и восточнее Волчанска идут тяжелые встречные бои. На Хатненском участке идет зачистка лесопосадок. В районе Старицы штурмгруппы продвинулись на двух участках на 200 м, а в лесу юго-западнее Лимана – на 400 м, отразив контратаку ВСУ.
В Волчанских Хуторах «Северяне» продвинулись до 200 м по лесопосадкам. У Мелового-Хатнего продвижение на девяти участках составило 700 м.
«За сутки потери противника составили свыше 150 человек (из них более 80 в Сумской области и свыше 70 в Харьковской), двое взяты в плен», – отмечено в сводке.
