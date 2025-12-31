Бойцы «Севера» отметили наращивание живой силы ВСУ на Сумском направлении

Tекст: Катерина Туманова

«Штурмовые подразделения группировки войск «Север» продвинулись на семи участках в Сумском и Краснопольском районах. Общее продвижение составило до 550 м. В плен взяты двое военнослужащих ВСУ», – сообщили бойцы в неофициальном Telegram-канале группы «Северный ветер».

Они добавили, что на Краснопольском районе ВСУ изо всех сил пытаются удержать позиции, поэтому командование перебросило туда подразделения 122 обр ТРО, а в район Мирополья переброшено до роты 116 обр ТРО.

При этом по населенным пунктам Сумской области, которые заняты «Северянами», ВСУ регулярно бьет из РСЗО, в том числе «Вампир» и «Град», несмотря на наличие неэвакуированных мирных жителей.

При попытке противника перебросить две боевые группы в направлении Кондратовки, аэроразведка «Северян» вскрыла их замысел и в ходе комплексного огневого поражения одна группа была полностью уничтожена, вторая понесла потери.

На Харьковском направлении южнее и восточнее Волчанска идут тяжелые встречные бои. На Хатненском участке идет зачистка лесопосадок. В районе Старицы штурмгруппы продвинулись на двух участках на 200 м, а в лесу юго-западнее Лимана – на 400 м, отразив контратаку ВСУ.

В Волчанских Хуторах «Северяне» продвинулись до 200 м по лесопосадкам. У Мелового-Хатнего продвижение на девяти участках составило 700 м.

«За сутки потери противника составили свыше 150 человек (из них более 80 в Сумской области и свыше 70 в Харьковской), двое взяты в плен», – отмечено в сводке.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, «Северяне» узнали, как ВСУ формируют заградотряды на Сумском направлении. ВС России освободили Богуславку в Харьковской области и Лукьяновское в Запорожской области. Белоусов поздравил бойцов с освобождением Богуславки в Харьковской области.