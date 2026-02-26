Полиция нашлп пропавшую в Смоленске девочку в доме на ее улице

Tекст: Денис Тельманов

Пропавшую девятилетнюю девочку в Смоленске нашли вечером сотрудники уголовного розыска, передает РИА «Новости». По информации поискового отряда «Сальвар», ребенок находился в одной из квартир дома на той же улице, где проживает вместе с семьей.

Согласно сообщению официального представителя МВД Ирины Волк, девочка была найдена в квартире города, где находился и мужчина 1983 года рождения.

Следственный комитет России ранее сообщил, что подозреваемый в похищении ребенка был установлен и задержан, сейчас с ним работают следователи.

В региональных силовых структурах уточнили, что ребенок был обнаружен в квартире сожительницы подозреваемого. Девочка жива, ее состояние не уточняется.

Как писала газета ВЗГЛЯД, следователи Следственного управления СК России по региону возбудили уголовное дело по факту исчезновения девятилетней девочки в Смоленске.

Девочка была обнаружена живой на третий день поисков и сейчас находится под наблюдением врачей.

Мужчина, подозреваемый в похищении ребенка, отказался давать показания и потребовал адвоката.