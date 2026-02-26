Трамп уже получил от Зеленского согласие на соглашение по полезным ископаемым, но это лишь первый взнос. Настоящий джекпот – в Москве. И окружение президента США, включая людей из его семьи, уже активно прощупывает почву.10 комментариев
Полиция нашлп пропавшую в Смоленске девочку в доме на ее улице
В Смоленске девятилетнюю девочку, пропавшую ранее, обнаружили живой в квартире на той же улице, где она живет.
Пропавшую девятилетнюю девочку в Смоленске нашли вечером сотрудники уголовного розыска, передает РИА «Новости». По информации поискового отряда «Сальвар», ребенок находился в одной из квартир дома на той же улице, где проживает вместе с семьей.
Согласно сообщению официального представителя МВД Ирины Волк, девочка была найдена в квартире города, где находился и мужчина 1983 года рождения.
Следственный комитет России ранее сообщил, что подозреваемый в похищении ребенка был установлен и задержан, сейчас с ним работают следователи.
В региональных силовых структурах уточнили, что ребенок был обнаружен в квартире сожительницы подозреваемого. Девочка жива, ее состояние не уточняется.
Как писала газета ВЗГЛЯД, следователи Следственного управления СК России по региону возбудили уголовное дело по факту исчезновения девятилетней девочки в Смоленске.
Девочка была обнаружена живой на третий день поисков и сейчас находится под наблюдением врачей.
Мужчина, подозреваемый в похищении ребенка, отказался давать показания и потребовал адвоката.