G7 выдала Украине 3,8 млрд долларов за счет активов России с начала года

Tекст: Валерия Городецкая

Общая сумма таких кредитов к концу февраля достигла почти 43 млрд долларов, передает РИА «Новости» со ссылкой на расчеты, основанные на данных украинского минфина и национальных ведомств.

В 2024 году G7 одобрила выделение Украине займа на 50 млрд долларов, источником средств стали доходы от замороженных российских активов. Первый миллиард долларов Украина получила от США еще в конце 2024 года, после чего Штаты больше не выделяли средства по этой схеме.

Наибольшую сумму кредиты предоставил Евросоюз – 32 млрд долларов. Канада направила 3,6 млрд долларов, Япония и Британия – примерно по 3 млрд долларов каждая. Остальные участники «семерки» перевели Украине 37,9 млрд долларов в 2025 году и 3,8 млрд – в 2026 году.

В ноябре страны G7 выдали Украине 30,9 млрд евро доходов от активов России.

Напомним, доходы Euroclear от российских активов упали на 26% в 2025 году.