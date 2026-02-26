  • Новость часаУтвержден состав комиссии при президенте России по вопросам ИИ
  • Эксклюзив
  • Новости
    Глава польского МИД призвал готовиться к войне, «которую видели деды и прадеды»
    War Zone сообщил о планах США построить 450 новых шахт для МБР
    Лукашенко ответил шуткой на обращение «господин президент» в Кремле
    Путин объявил о восстановлении пригородных поездов между Россией и Белоруссией
    Пашинян рассказал о планах Армении по будущему российской военной базы в Гюмри
    ФСБ предотвратила в Петербурге покушение на высокопоставленного военного
    Госдума запретила выдачу другим странам воевавших за Россию иностранцев
    Глава МИД Польши заявил о решающей борьбе России и ЕС
    Глеб Простаков Глеб Простаков Украинский кризис разрешат деньгами

    Трамп уже получил от Зеленского согласие на соглашение по полезным ископаемым, но это лишь первый взнос. Настоящий джекпот – в Москве. И окружение президента США, включая людей из его семьи, уже активно прощупывает почву.

    7 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Британия и Франция делают из Украины страну-смертника

    Есть силы, желающие взорвать не только Россию, но и весь мировой порядок. Возможная цель их провокации – детабуирование ядерного оружия, как минимум тактического. Если его начнут применять в одной точке планеты, то что помешает сделать это в других?

    17 комментариев
    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева Когда настанет время прощать

    У меня среди читателей есть немало тех, кто переводит деньги на помощь военным втайне от родных. Есть друзья, которые даже лайки не ставят под моими текстами о помощи военным и мирным, и просят не говорить другим, что помогают. «Меня не поймут».

    28 комментариев
    26 февраля 2026, 16:55 • В мире

    Зеленский боится послевоенной Украины

    Зеленский боится послевоенной Украины
    @ Danylo Antoniuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Бавырин

    Украинский диктатор Владимир Зеленский заявил, что готов отказаться от претензий на власть в том случае, если удастся заключить полноценный мирный договор. Когда подобное говорит человек, чья жизнь зависит от удержания власти, ему трудно поверить. Однако это тот случай, когда Зеленский не врет: без войны ему власть не нужна.

    «Я не знаю, буду ли идти на новые выборы. Если будет война и дальше – да. Если будет мир, не факт, что пойду», – говорит украинский диктатор. Только на первый взгляд кажется, будто он кокетничает или, как обычно, врет, поскольку не собирается и попросту боится рисковать своей властью. Однако то, что в случае долгосрочного мира криворожец не будет переизбираться президентом, – это базовый сценарий. Так для всех будет лучше. Включая, как ни странно, самого Зеленского.

    Нужно понимать, что все эти разговоры про выборы на Украине – блажь американцев. У них есть своего рода «пунктик» на таких вопросах, поэтому провести президентскую кампанию по графику (то есть в 2024 году) Зеленского уговаривали даже его лучшие друзья и одновременно худшие враги России на Капитолийском холме, вроде сенатора-экстремиста Линдси Грэма. Они понимали, что потеря Зеленским легитимности – это дополнительный политический козырь в руках Москвы, зато не понимали причин отказа, так как в США выборы не отменяли никогда – ни в Гражданскую войну, ни во Вторую мировую.

    Но Зеленский может быть успешен только как диктатор, а демократические процедуры ему в основном мешали, хотя благодаря им он и возглавил страну. Украина 2019 года демократией, конечно, не была – она была этнократией с остаточными признаками суверенитета. Но выборы у действующего президента Петра Порошенко криворожец все-таки выиграл, маскируясь под русскоязычного сторонника мирного разрешения донбасского конфликта.

    Потом он пережил политическое перерождение в русофоба, атлантиста, «ястреба» и бандеровца. И это перерождение происходило одновременно с превращением Украины в диктатуру. В каком-то смысле ее строительство стало вынужденным шагом, поскольку управлять сложной и противоречивой страной в условиях жесткой политической конкуренции Зеленский не мог, он для этого, мягко говоря, недостаточно талантлив. Ему нужно что-то попроще, в духе «я начальник, ты дурак».

    Менее чем через год после избрания он был очень близок к потере власти и именно тогда начал закручивать гайки. Через два года растерял поддержку населения, но уже контролировал большую часть элит благодаря своему «серому кардиналу» Андрею Ермаку и тому, что отсутствующая в Конституции структура под названием СНБО подменила собой все ветви власти. А к моменту начала СВО он был уже лидером состоявшегося авторитарного режима – вульгарного, в духе коррумпированных милитаристских хунт Латинской Америки. Однако, как показала практика, относительно устойчивого.  

    Военное положение зеленскую диктатуру окончательно зацементировало, а теперь ей нет нужды проводить выборы. Криворожец может править Украиной, пока жив – и пока существует Украина. Война – это источник его легитимности. Мать родна.

    Юридическая логика Зеленского образует замкнутый круг. Выборы проводить запрещено, пока установлено военное положение. Военное положение установлено до тех пор, пока идет война. А война идет до тех пор, пока Украина не восстановится в границах 1991 года, вернув себе Крым, Донбасс и другие утраченные территории. Только этого не будет: они навсегда потеряны. Так президент Зеленский начинает сливаться с вечностью (если, конечно, считать его легитимным президентом, а Россия не видит оснований для этого с 2024 года).

    После того как на Киев начала давить администрация Дональда Трампа, Зеленскому пришлось умерить аппетиты. Теперь он не вспоминает про границы 1991 года, хотя соответствующих прокламаций Верховной рады никто не отменял. И даже допускает проведение выборов в случае, если будет достигнуто соглашение о прекращении огня на два-три месяца, поскольку знает, что такого соглашения достигнуто не будет.

    Руководство РФ неоднократно подчеркивало, что не станет приостанавливать СВО на срок, превышающий праздничные паузы, пока Киев не согласится с ключевыми требованиями, в первую очередь по выводу ВСУ из Донбасса. Лишь тогда можно будет говорить о заключении мирного договора, во всех прочих случаях украинское руководство просто выбьет себе передышку для зализывания ран.

    Категорический отказ Зеленского от условия по Донбассу делает невозможным и временное перемирие. И, соответственно, выборы. Еще один замкнутый круг украинской политической логики.

    А теперь представим, что конфликт действительно идет к завершению дипломатическим путем. Представить это просто, поскольку реалистичная сценарная линия всего одна: ВСУ уходят из Донбасса, после чего объявляется перемирие с одновременной подготовкой мирного договора и проведением на Украине выборов, чтобы этот договор подписал легитимный руководитель. Зеленский вряд ли будет участвовать в таких выборах, поскольку трудно оценить даже, что для него хуже – проиграть или выиграть.

    Диктатуры не для того строятся, чтобы выборы проигрывать, но Зеленский их наверняка проиграет, причем позорно: как тот, кто миллионам жизнь испортил, как тот, кто побежден в войне, как тот, на кого удобно списать все грехи. Он не сможет должным образом организовать фальсификации из-за огромного количества врагов, которых нажил на Украине и за ее пределами.

    И, наконец, главное: есть человек, которому Зеленский как отработанный материал эти выборы проиграет. Это бывший главком ВСУ и нынешний посол Украины в Лондоне Валерий Залужный. Он уже дал понять, что ничего криворожцу не простил и пойдет на него в контрнаступление, как только стихнут бои. А Залужному Зеленский уступает по всем опросам – даже тем, которые проводят сервильные социологические службы.

    Если же случится чудо, достаточное для того, чтобы Зеленский еще раз выиграл выборы, ему достанется разрушенная, обескровленная, бесперспективная страна, а он был бездарен при управлении Украиной в гораздо более здоровом состоянии. То есть даже самый удачный для него сценарий приговорит его к неблагодарной и опасной роли, сильно отличающейся от той, к какой он привык, когда надо ездить на гастроли по мировым столицам за дармовыми деньгами.

    Денег больше не будет, поскольку Запад платит Киеву за противостояние с Россией, а не для организации достойной мирной жизни (ему самому на такую уже не хватает).

    В данных условиях благоразумнее спрыгнуть с корабля истории, объявить себя непобежденным и не смирившимся, уехать в Лондон, выступать с лекциями и до конца дней своих ходить с охраной, оглядываясь, чем искушать судьбу непонятно чего ради.

    Когда Зеленский впервые избирался президентом, то обещал, что это только на один срок. С тех пор он нарушил тысячи обещаний, но это – одно из первых и наиболее запомнившихся – парадоксальным образом может сдержать, поскольку ни при каких обстоятельствах не заинтересован в запуске сценария с выборами. Он – лидер партии войны, только в условиях войны может оставаться лидером и будет продолжать войну, пока может, а возможность мирной жизни в его личном случае сомнительна в принципе – слишком тяжелы грехи.

    Но для украинцев это очень важный акцент, на который им стоит обращать внимание: принятие условий России и достижение мирного договора – это реальная возможность избавиться от Зеленского.

    Если этой мотивации пока недостаточно, подождем еще пару лет. Идет к тому, что выбор, о котором реально зайдет речь на Украине, – это выбор между табакеркой и вилами. Зеленская диктатура закончится на военном перевороте или уличном бунте, если вопрос с окончанием трудовой биографии криворожца не решит замкнуть на себя Россия.

    Глава МИД Польши признал причастность Украины к подрыву «Северных потоков»
    Эксперт: Посла Украины Британия направила следить за событиями в Грузии
    Кремль признал падение нефтегазовых доходов России
    Украина начала импортировать американский СПГ через Литву
    Москвичи рассказали о принципах формирования бюджета в паре
    Находящаяся под следствием блогер Лерчек родила сына
    «Радио Судного дня» передало два зашифрованных сообщения

    На «Почту России» давят размер и ответственность

    На «Почту России» давят размер и ответственность

Власти всерьез взялись за решение финансовых проблем «Почты России» и готовы выделить на это 5 млрд рублей. В планах разрешить новую деятельность на почте, на которой она сможет зарабатывать. Почему государство так держится за вечно убыточное предприятие и не сдает его в руки конкурентов?

    Спецоперация обновила облик России

    Спецоперация на Украине радикально изменила Россию: страна получила больше суверенитета, больше авторитета за пределами Запада, больше военных возможностей, а граждане по-настоящему сплотились на благо страны. Какие еще промежуточные итоги СВО можно подвести уже сейчас? Подробности

    Контратаки сжигают последние резервы ВСУ в Запорожье

    В то время как на Запорожском направлении российские войска уверенно продвигаются вперед, на отдельных его участках ВСУ предпринимают попытки встречных контратак. Как выглядят эти попытки, насколько они результативны и почему в итоге приведут лишь к сжиганию украинских резервов? Подробности

    США обозначили угрозу с воздуха в будущем

    В США обнародована информация, способная пролить свет на облик перспективного истребителя шестого поколения F-47. Как будет устроена эта машина и какую роль она будет играть в создаваемой сегодня Соединенными Штатами концепции применения боевой авиации уже ближайшего будущего? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Для Британии подобрали нового русофоба

      Арест видного лейбористского политика Питера Мандельсона по делу Джеффри Эпштейн поставил вопрос о замене премьер-министра в Британии. Нынешний премьер Кир Стармер, как считается, уйдет, не дождавшись осени. А на смену ему прочат весьма колоритного русофоба.

    • На годовщину СВО Зеленский остался без подарков

      Евросоюз не смог отметить четвертую годовщину со дня начала СВО так, как планировал. Очередной, 20-й пакет санкций против России оказался заблокирован. Что еще важнее, заблокирован и срочный кредит для Украины. Что происходит?

    • Еще одна ошибка Трампа

      Как сообщают американские СМИ, США и Саудовская Аравия договорились о запуске саудовской ядерной программы. Это делает войну с Ираном практически неизбежной, но данная ошибка Вашингтона может дорого обойтись миру не только поэтому.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Что изменится с 1 марта 2026 года в России: новые законы, правила ЖКХ, автошкол, подписок и гостиниц

      Март традиционно становится месяцем, когда в России вступает в силу множество законодательных новелл. 1 марта 2026 года не станет исключением: россиян ждут важные изменения в самых разных сферах – от оплаты коммунальных услуг до правил бронирования отелей и защиты от нежелательных интернет-подписок. Обо всех нововведениях подробно – в справке газеты ВЗГЛЯД.

    • Что подарить на 23 февраля 2026: идеи мужу, папе и начальнику

      Тысячи женщин 23 февраля задаются главным вопросом праздника: что подарить мужчине, чтобы подарок действительно порадовал, а не оказался очередной формальностью? В спешке легко выбрать банальные варианты – носки, пену для бритья или дежурный одеколон. Но такие презенты давно стали штампом и редко вызывают искренние эмоции. Если время поджимает, важно сделать ставку на уместность: учитывать статус мужчины, его интересы, возраст и формат ваших отношений. ВЗГЛЯД собрал полную подборку актуальных идей – от практичных подарков мужу и теплых вариантов для папы до корректных деловых решений для начальника.

    • День защитника Отечества 23 февраля 2026: красивые бесплатные открытки с поздравлениями

      В России 23 февраля 2026 года отмечают День защитника Отечества. Многие ищут красивые открытки на 23 февраля, чтобы поздравить папу, мужа, дедушку, сына или коллегу. Даже небольшая, но искренняя открытка с теплыми словами становится знаком внимания и уважения. Газета ВЗГЛЯД публикует бесплатные открытки с поздравлениями, которые можно скачать и отправить в мессенджерах, а также идеи для рисунков и готовые тексты, чтобы поздравить защитников Отечества именно сегодня. В подборке – открытки для папы, мужа, любимого, дедушки, коллег и военнослужащих, а также короткие поздравления в стихах и прозе.

    • Атомную бомбу Зеленскому готов подарить Запад

      Великобритания и Франция намерены снабдить Украину комплектующими и технологиями для самостоятельного изготовления ядерного оружия, сообщает российская Служба внешней разведки (СВР). Так Запад рассчитывает добиться перелома в боевых действиях в пользу Украины. Главная цель таких поставок – создать видимость того, что Украина смогла сделать бомбу самостоятельно.

    • США готовятся напасть на Иран

      Президент США Дональд Трамп готов вновь в американской истории поднять топор войны – томагавк. На этот раз Белый дом официально признает подготовку к удару по Ирану, причем уже в ближайшие дни.

    • Из-за «файлов Эпштейна» под британским премьером зашаталось кресло

      Наибольший политический ущерб от публикаций так называемых файлов Эпштейна – множества документов, касающихся связей покойного педофила и сутенера – понесло на данный момент правительство Великобритании. Ближайший советник премьер-министра страны Морган Максуини уже подал в отставку, и многие уверены, что такой же финал грозит и самому премьеру Киру Стармеру.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации