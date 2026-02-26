Зеленский боится послевоенной Украины

Tекст: Дмитрий Бавырин

«Я не знаю, буду ли идти на новые выборы. Если будет война и дальше – да. Если будет мир, не факт, что пойду», – говорит украинский диктатор. Только на первый взгляд кажется, будто он кокетничает или, как обычно, врет, поскольку не собирается и попросту боится рисковать своей властью. Однако то, что в случае долгосрочного мира криворожец не будет переизбираться президентом, – это базовый сценарий. Так для всех будет лучше. Включая, как ни странно, самого Зеленского.

Нужно понимать, что все эти разговоры про выборы на Украине – блажь американцев. У них есть своего рода «пунктик» на таких вопросах, поэтому провести президентскую кампанию по графику (то есть в 2024 году) Зеленского уговаривали даже его лучшие друзья и одновременно худшие враги России на Капитолийском холме, вроде сенатора-экстремиста Линдси Грэма. Они понимали, что потеря Зеленским легитимности – это дополнительный политический козырь в руках Москвы, зато не понимали причин отказа, так как в США выборы не отменяли никогда – ни в Гражданскую войну, ни во Вторую мировую.

Но Зеленский может быть успешен только как диктатор, а демократические процедуры ему в основном мешали, хотя благодаря им он и возглавил страну. Украина 2019 года демократией, конечно, не была – она была этнократией с остаточными признаками суверенитета. Но выборы у действующего президента Петра Порошенко криворожец все-таки выиграл, маскируясь под русскоязычного сторонника мирного разрешения донбасского конфликта.

Потом он пережил политическое перерождение в русофоба, атлантиста, «ястреба» и бандеровца. И это перерождение происходило одновременно с превращением Украины в диктатуру. В каком-то смысле ее строительство стало вынужденным шагом, поскольку управлять сложной и противоречивой страной в условиях жесткой политической конкуренции Зеленский не мог, он для этого, мягко говоря, недостаточно талантлив. Ему нужно что-то попроще, в духе «я начальник, ты дурак».

Менее чем через год после избрания он был очень близок к потере власти и именно тогда начал закручивать гайки. Через два года растерял поддержку населения, но уже контролировал большую часть элит благодаря своему «серому кардиналу» Андрею Ермаку и тому, что отсутствующая в Конституции структура под названием СНБО подменила собой все ветви власти. А к моменту начала СВО он был уже лидером состоявшегося авторитарного режима – вульгарного, в духе коррумпированных милитаристских хунт Латинской Америки. Однако, как показала практика, относительно устойчивого.

Военное положение зеленскую диктатуру окончательно зацементировало, а теперь ей нет нужды проводить выборы. Криворожец может править Украиной, пока жив – и пока существует Украина. Война – это источник его легитимности. Мать родна.

Юридическая логика Зеленского образует замкнутый круг. Выборы проводить запрещено, пока установлено военное положение. Военное положение установлено до тех пор, пока идет война. А война идет до тех пор, пока Украина не восстановится в границах 1991 года, вернув себе Крым, Донбасс и другие утраченные территории. Только этого не будет: они навсегда потеряны. Так президент Зеленский начинает сливаться с вечностью (если, конечно, считать его легитимным президентом, а Россия не видит оснований для этого с 2024 года).

После того как на Киев начала давить администрация Дональда Трампа, Зеленскому пришлось умерить аппетиты. Теперь он не вспоминает про границы 1991 года, хотя соответствующих прокламаций Верховной рады никто не отменял. И даже допускает проведение выборов в случае, если будет достигнуто соглашение о прекращении огня на два-три месяца, поскольку знает, что такого соглашения достигнуто не будет.

Руководство РФ неоднократно подчеркивало, что не станет приостанавливать СВО на срок, превышающий праздничные паузы, пока Киев не согласится с ключевыми требованиями, в первую очередь по выводу ВСУ из Донбасса. Лишь тогда можно будет говорить о заключении мирного договора, во всех прочих случаях украинское руководство просто выбьет себе передышку для зализывания ран.

Категорический отказ Зеленского от условия по Донбассу делает невозможным и временное перемирие. И, соответственно, выборы. Еще один замкнутый круг украинской политической логики.

А теперь представим, что конфликт действительно идет к завершению дипломатическим путем. Представить это просто, поскольку реалистичная сценарная линия всего одна: ВСУ уходят из Донбасса, после чего объявляется перемирие с одновременной подготовкой мирного договора и проведением на Украине выборов, чтобы этот договор подписал легитимный руководитель. Зеленский вряд ли будет участвовать в таких выборах, поскольку трудно оценить даже, что для него хуже – проиграть или выиграть.

Диктатуры не для того строятся, чтобы выборы проигрывать, но Зеленский их наверняка проиграет, причем позорно: как тот, кто миллионам жизнь испортил, как тот, кто побежден в войне, как тот, на кого удобно списать все грехи. Он не сможет должным образом организовать фальсификации из-за огромного количества врагов, которых нажил на Украине и за ее пределами.

И, наконец, главное: есть человек, которому Зеленский как отработанный материал эти выборы проиграет. Это бывший главком ВСУ и нынешний посол Украины в Лондоне Валерий Залужный. Он уже дал понять, что ничего криворожцу не простил и пойдет на него в контрнаступление, как только стихнут бои. А Залужному Зеленский уступает по всем опросам – даже тем, которые проводят сервильные социологические службы.

Если же случится чудо, достаточное для того, чтобы Зеленский еще раз выиграл выборы, ему достанется разрушенная, обескровленная, бесперспективная страна, а он был бездарен при управлении Украиной в гораздо более здоровом состоянии. То есть даже самый удачный для него сценарий приговорит его к неблагодарной и опасной роли, сильно отличающейся от той, к какой он привык, когда надо ездить на гастроли по мировым столицам за дармовыми деньгами.

Денег больше не будет, поскольку Запад платит Киеву за противостояние с Россией, а не для организации достойной мирной жизни (ему самому на такую уже не хватает).

В данных условиях благоразумнее спрыгнуть с корабля истории, объявить себя непобежденным и не смирившимся, уехать в Лондон, выступать с лекциями и до конца дней своих ходить с охраной, оглядываясь, чем искушать судьбу непонятно чего ради.

Когда Зеленский впервые избирался президентом, то обещал, что это только на один срок. С тех пор он нарушил тысячи обещаний, но это – одно из первых и наиболее запомнившихся – парадоксальным образом может сдержать, поскольку ни при каких обстоятельствах не заинтересован в запуске сценария с выборами. Он – лидер партии войны, только в условиях войны может оставаться лидером и будет продолжать войну, пока может, а возможность мирной жизни в его личном случае сомнительна в принципе – слишком тяжелы грехи.

Но для украинцев это очень важный акцент, на который им стоит обращать внимание: принятие условий России и достижение мирного договора – это реальная возможность избавиться от Зеленского.

Если этой мотивации пока недостаточно, подождем еще пару лет. Идет к тому, что выбор, о котором реально зайдет речь на Украине, – это выбор между табакеркой и вилами. Зеленская диктатура закончится на военном перевороте или уличном бунте, если вопрос с окончанием трудовой биографии криворожца не решит замкнуть на себя Россия.