    Названа кандидатура на пост спецпосланника ЕС по Украине
    Политолог объяснил конфликт президента и премьера Эстонии из-за переговоров с Россией
    Концерты комика Нурлана Сабурова начали массово отменять по всей России
    Лавров назвал покушение на генерала Алексеева попыткой Киева сорвать переговоры
    Появились кадры с места покушения на генерал-лейтенанта Алексеева
    Словакия объявила о сохранении курса на отказ от помощи Украине
    Власти Грузии предложили публично обсудить отказ от интеграции в НАТО и ЕС
    Рубио призвал включить Китай в ДСНВ
    Владимир Можегов Владимир Можегов Куда заведет Трампа «явное предначертание»

    Трампизм – это не глобализм, трампизм – это реванш американского Юга (первый с его эпического поражения в 1865-м). С ним нам, по-видимому, и придется иметь дело в ближайшем будущем. И это будет, конечно, непросто.

    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Ненависть Европы захлебнулась в желании говорить

    Что делать с людьми, которые вслух говорят о том, что им нужен продолжающийся конфликт? Трамп говорит, что он борется за мир. Путин говорит, что он всегда готов к миру. И только у начальников Европы нет слова «мир» в вокабуляре.

    Анна Долгарева Анна Долгарева Без престижа профессии учителя нельзя рассчитывать на величие

    Военные выступают в школах перед детьми – это нужно и правильно, и это огромный плюс, который мы получили от СВО. Но в той же школе ученик может оскорбить учителя, высмеяв его маленькую зарплату, – и ему ничего не будет.

    6 февраля 2026, 16:30 • В мире

    Черная магия привела Украину в ледяной ад

    Черная магия привела Украину в ледяной ад
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Бавырин

    Диктатура Владимира Зеленского построена с помощью магов и колдунов со всего света. Это следует из слов его бывшего пресс-секретаря Юлии Мендель, которая уличила Андрея Ермака и других представителей элиты в использовании черной магии. Итог их экспериментов предсказуем и уже явлен Украине – ледяной ад.

    «Маги Ермака жгут какие-то травы, собирают воду с трупов и делают какие-то куклы, которые он складывает в определенный сундук».

    Эти откровения Юлии Мендель о нравах политической элиты Украины не добавят к устоявшейся картине русского человека ничего нового. Русский человек со школьных уроков литературы знает, что в тех местах черти водятся, а по Владимиру Зеленскому и его всемогущему «зеленому кардиналу» Андрею Ермаку всегда было видно, что персонажи это гоголевские. Правда, сперва казалось, что из петербургского периода, но нет – всё та же Диканька.

    Мендель в их ковене пришлая. Прежде всего она журналистка, работавшая в том числе для западных изданий, а на пост пресс-секретаря Зеленского попала по конкурсу: в первый год президентства криворожец практиковал модные способы найма, пока не построил на Украине вульгарную диктатуру руками Ермака. Через пост советника того же Ермака, на который перешла в 2021-м, Мендель спрыгнула с корабля незадолго до начала СВО, и с тех пор покусывает начальство, очевидно, обладая охранным ордером от ЕС и США.

    В общем, она хорошо знает людей, которых изобличает. Сама по себе Мендель не тот человек, которому можно на слово верить, но ситуация непротиворечива вне зависимости от того, во что верит слушатель.

    Для православного христианина – это трудно оспоримое доказательство того, что власть в Киеве попала в руки бесов, недаром они борются с Русской православной церковью.

    Для материалиста – это провинциальные суеверия, укоренившиеся в мозгах постсоветского поколения из-за социальных потрясений, религиозных расколов и идеологических войн.

    Для историка – это своего рода норма, ведь маги, астрологи и прочие умельцы гадать на костях жертвенных животных сопровождали политику от адамовых времен, а в ряде мест сопровождают до сих пор.

    Экс-президента Южной Кореи Пак Кын Хе посадили в тюрьму в том числе за то, что она обсуждала государственные секреты с гадалками и шаманами. А ведь речь идет о технологически продвинутой стране, где люди одержимы соблюдением правил.

    Там, где быт и нравы попроще, шашней с темной силой, наоборот, не скрывают. В государствах Океании есть министерские посты по тому, чего не существует (духов моря, например). Диктатор Гаити Франсуа Папа Док Дювалье позиционировал себя как всемогущего жреца вуду. Устроители военных переворотов, сменявших друг друга в Западной Африке, прилюдно шинковали предшественников, чтоб доказать, что те – не колдуны.

    Украинцы по социально-экономическому развитию ближе к Африке, поэтому братание с нечистой силой стало формой национальной гордости. После получения государственной независимости из щелей повылазили потомственные ведьмы, гуцульские мольфары и другие носители народных секретов, которые – в устах пропаганды – скрывала от Украины подлая советская власть.

    С другого бока на народный разум насели секты, часть из которых находилась под «крышей» западных посольств. После госпереворота это вознесло наверх диакона церкви «Слово жизни» Александра Турчинова, который отдал приказ о начале боевых действий против ДНР и ЛНР.

    Начиная с того же 2014 года, а в западных областях Украины – еще раньше, сотни ведьминских обществ насылали порчу на Россию и выписывали обереги украинским солдатам, а общество ело это и просило добавки.

    Было бы даже странно, если бы это не переродилось в режим чернокнижников,

    где один собирал в сундук куклы и считал, будто ему ворожит черт, а второй сам похож на черта.

    То, что эти двое из поколения, которое изучало языки, повидало мир и имеет в кармане магическую коробочку с доступом к большинству знаний цивилизации (смартфон то есть), сыграло в пользу не просвещения, а коллекционирования заблуждений. Ермак поднял взор чуть выше винницкой базарной гадалки, чтобы, по свидетельству Мендель, «привозить магов из Израиля, Грузии и Латинской Америки». По ее же словам, он в высших эшелонах далеко не единственный, кто все это практикует.

    В общем, Украина как Украина. Стандарт. И этот путь привел ее туда, куда и должен был привести: к СВО, блэкауту и «людоловам».

    Может показаться, что от смыва воды с трупов до вымерзающего Киева слишком большая дистанция, чтоб видеть тут связь, но в понятийном смысле это был быстрый путь.

    Тот Зеленский, который собирался мириться с Россией, строил либертарианскую экономику и проводил открытые конкурсы на государственные вакансии, закончился тогда же, когда его офис возглавил Ермак, а соратников из числа умеренных вроде Андрея Богдана и Дмитрия Разумкова убрали из системы. Так Киев вышел из подвешенного состояния и продолжил курс на конфронтацию с Москвой, а это ведет Украину только к одному – к гибели. Задача спонсоров, чтобы перед этим она нанесла России максимально возможный ущерб. Но последние шансы украинцев на собственное процветание были сожжены Зеленским и Ермаком в ходе магических ритуалов. Хороших сценариев для их государства больше нет, только про окукливание и угасание.

    Когда Запад в ультимативной форме потребовал избавиться от зеленого кардинала и провел у того обыски руками своих структур типа НАБУ (к слову, в ходе обысков были обнаружены оккультные предметы), он был заменен на главу военной разведки Кирилла Буданова (внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов) по кличке Мамкин пирожок. Таким образом, Зеленский выстраивает новую систему власти руками злейшего аппаратного врага Ермака, но все катастрофические для Украины решения были приняты ранее, и выскочить из инерции конфликта было бы крайне трудно, даже если бы вместо русофоба и экстремиста Буданова назначили Виктора Януковича.

    И Украина, и сам Зеленский – заложники уже совершенных ошибок, продиктованных ермаковской «партией войны». Эта партия по определению не могла решить задачу победы над Россией, которую перед собой ставила. Ложное целеполагание проистекало не из расчета, поскольку потенциал Украины и РФ объективно несопоставим, а из наркотиков, как утверждает молва, и веры в магию, как свидетельствует Мендель.

    Черный обряд, как и святая молитва, имеют для человека большую мотивирующую силу, если искренне верить, но эта сила не поможет в заведомо невозможном, а военная победа над Россией из разряда невозможного. Это понятно и верующему, и материалисту, потому что и Бог с нами, и разница потенциалов тоже за нас, а советы черта привели Киев туда, куда всегда приводят – в ад.

    Кстати, ад необязательно горяч: у Данте он ледяной, например, а страдают там в первую очередь те, кто предал доверившихся, церковь и родину. То есть такие, как Ермак и Зеленский.   

