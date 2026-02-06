В России заблокировали две тысячи сайтов за продажу БАДов

Роспотребнадзор заблокировал две тысячи сайтов за незаконную продажу БАДов

Tекст: Тимур Шайдуллин

Роспотребнадзор заблокировал две тысячи интернет-ресурсов, распространявших информацию о розничной продаже запрещенных биологически активных добавок (БАД). В сообщении на сайте ведомства отмечается: «По результатам решений, подготовленных Роспотребнадзором, заблокировано две тысячи интернет-ресурсов, распространявших информацию о розничной продаже биологически активных добавок (БАД), реализация которых запрещена в России».

По данным ведомства, среди заблокированных оказались страницы, где предлагались экстракты и концентраты с биологически активными веществами, а также добавки, ориентированные на детей. Эта продукция не прошла обязательную государственную регистрацию и может представлять риск для потребителей.

Решения о блокировке были направлены в Роскомнадзор для ограничения доступа к запрещённой информации в интересах общественного здоровья и соблюдения законодательства. Основанием для этого стал приказ Роспотребнадзора от 1 ноября 2025 года № 768, в котором определён перечень сведений, подлежащих блокировке.

В ведомстве добавили, что мониторинг интернет-пространства продолжается: ежедневно специалисты отслеживают объявления, карточки товаров и страницы интернет-магазинов на предмет наличия сведений о продаже запрещённых БАД.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Роспотребнадзор подготовил основания для запрета продажи БАДов, если они не прошли регистрацию, содержат запрещенные вещества, не имеют данных изготовителя, продаются как пищевые добавки или содержат несоответствующие количества нормируемых веществ.

До этого правительство поручило Росздравнадзору следить за тем, чтобы врачи назначали только разрешенные в России БАДы по медицинским показаниям.

А Минздрав подготовил проект дополнительных требований к качеству и безопасности добавок, которые может назначить врач, новые правила начнут действовать с 1 марта 2026 года.