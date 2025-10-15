Роспотребнадзор подготовил основания для запрета продажи БАДов

Tекст: Ирма Каплан

Согласно проекту приказа Роспотребнадзора, который опубликован 14 октября на портале regulation.gov.ru для общественного обсуждения, представлено пять оснований, по которым может быть запрещена розничная торговля биодобавками, в том числе через интернет.

Продажа будет запрещена, если БАДы не прошли регистрацию, содержат запрещенные вещества, не имеют данных изготовителя, продаются как пищевые добавки или содержат несоответствующие количества нормируемых веществ.

Введение приказа главой Роспотребнадзора Анной Поповой планируется с 1 марта 2026 года.

Врачи, опрошенные «Коммерсантом» считают эти критерии «необходимым минимумом», способным очистить рынок от некачественной продукции.

«Тем не менее даже этих мер вполне достаточно для того, чтобы с рынка ушла заметная часть некачественной продукции», – заявила Ольга Шуппо, научный руководитель Grand Clinic.

Эксперты предупреждают о лазейках через Telegram и проблемах с трансграничными покупками.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, правительство поручило Росздравнадзору вести контроль за тем, чтобы врачи назначали только разрешенные в России БАДы исключительно по медицинским показаниям.

Кроме того, БАДы стали фигурировать в мошеннических схемах: злоумышленники вынудили пенсионерку из Красноярска привезти более 1 млн рублей, пообещав ей компенсацию за ранее приобретенные БАДы.