Мошенники вынудили пенсионерку из Красноярска привезти более 1 млн рублей

Мошенники заставили пенсионерку из Красноярска привезти более 1 млн рублей в Москву
Пожилая жительница Красноярска стала жертвой мошенников, лишившись более 1 млн 150 тыс. рублей, сообщает краевой главк МВД.
Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД, 84-летней женщине сначала позвонили с предложением ремонта домофона, попросив назвать паспортные данные. На следующий день ей сообщили, что в отношении нее действовали мошенники, и теперь ей необходимо «задекларировать» все средства в столице, передает РИА «Новости».
«Продолжая общение с женщиной, аферисты приобрели для нее электронные билеты в Москву и обратно, отправили их на ее мобильный телефон. В столице красноярке вызвали такси из аэропорта в нужную точку, где ее встретил мужчина, назвал кодовое слово, которое было обговорено заранее, и она передала ему деньги», – говорится в официальном сообщении.
Возбуждено уголовное дело по статье 159 части 4 УК РФ (мошенничество).
Ранее сообщалось, что мошенники завладели 47 млн рублей жительницы Новокузнецка. Женщина в течение двух недель пять раз передавала мошенникам крупные суммы наличными, думая, что защищает свои сбережения.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Москве пенсионер раскусил мошенников, пытавшихся выманить 1,4 млн рублей.