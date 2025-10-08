Мошенники вынудили пенсионерку из Красноярска привезти более 1 млн рублей

Мошенники заставили пенсионерку из Красноярска привезти более 1 млн рублей в Москву

Tекст: Дарья Григоренко

Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД, 84-летней женщине сначала позвонили с предложением ремонта домофона, попросив назвать паспортные данные. На следующий день ей сообщили, что в отношении нее действовали мошенники, и теперь ей необходимо «задекларировать» все средства в столице, передает РИА «Новости».

«Продолжая общение с женщиной, аферисты приобрели для нее электронные билеты в Москву и обратно, отправили их на ее мобильный телефон. В столице красноярке вызвали такси из аэропорта в нужную точку, где ее встретил мужчина, назвал кодовое слово, которое было обговорено заранее, и она передала ему деньги», – говорится в официальном сообщении.

Возбуждено уголовное дело по статье 159 части 4 УК РФ (мошенничество).

Ранее сообщалось, что мошенники завладели 47 млн рублей жительницы Новокузнецка. Женщина в течение двух недель пять раз передавала мошенникам крупные суммы наличными, думая, что защищает свои сбережения.

