Bloomberg: Мировая экономика столкнулась с угрозой масштабного кризиса
Власти стран мира начали подготовку экстренных мер для сдерживания взрывного роста цен на энергоносители, конфликт на Ближнем Востоке грозит глобальной системе крупнейшим потрясением со времен пандемии.
Нефть марки Brent в моменте взлетала почти до 120 долларов за баррель, хотя позже котировки опустились ниже 100. Закрытие Ормузского пролива привело к удорожанию ключевых сырьевых товаров и росту инфляционных рисков, пишет Bloomberg.
Администрация президента США Дональда Трампа уже ослабила ограничения для Индии на прием морской нефти из России. Министр финансов США Скотт Бессент допустил снятие санкций с дальнейших российских поставок при необходимости. Это происходит на фоне опасений по поводу перебоев в цепочках поставок.
Министры финансов стран G7 обсудили возможность скоординированного использования стратегических резервов топлива. Старший стратег Pepperstone Group Майкл Браун заявил: «Все это временные меры, которые могут помочь смягчить энергетический шок в краткосрочной перспективе, но вряд ли изменят ситуацию в долгую».
Ситуация осложняется рекордным мировым долгом, достигшим в прошлом году 348 трлн долларов. Под ударом оказались развивающиеся рынки Азии, где рост цен на топливо разгоняет инфляцию. Индия и Филиппины названы одними из наиболее уязвимых стран из-за высокой зависимости от импорта энергоресурсов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, блокировка Ираном Ормузского пролива спровоцировала резкий скачок мировых цен на нефть и удобрения. Президент США Дональд Трамп назвал этот рост стоимости сырья минимальной платой за ядерную безопасность. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев предупредил о начале масштабного инфляционного шока для мировой экономики.