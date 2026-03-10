  • Новость часаЭксперт оценил попытки Трампа сбить мировые цены на нефть
    Успешное сопротивление Ирана поставило США перед выбором
    Сбивший украинский Су-27 летчик ВКС получил первую награду
    Дешевые иранские дроны уничтожили новейшие радары США
    Сийярто рассказал о панике на Украине из-за конфискованных миллионов
    ВКС России сбили украинский самолет Су-27
    В Кремле объяснили отключения мобильного интернета
    Иран выдвинул условие доступа в Ормузский пролив
    TWZ: США могут попытаться захватить уран Ирана с помощью наземной операции
    Венгрия решила конфисковать изъятые деньги и золото украинского банка
    Дмитрий Скворцов Дмитрий Скворцов Что означает смена «начальника доллара»

    Трамп всеми силами пытается сменить руководителя Федеральной резервной системы (ФРС) США – и, скорее всего, этого добьется. Разберемся, как ФРС влияет на мировые финансы и как влияет на ФРС личность его председателя.

    Сергей Худиев Сергей Худиев Все религии учат одному и тому же?

    Пожарная команда, в которую входят православный, мусульманин, иудей, баптист и атеист, может прекрасно справляться со своими обязанностями, а все ее члены – быть замечательными специалистами. Чтобы вместе тушить пожар, не обязательно вместе молиться.

    Борис Акимов Борис Акимов Великий пост и квантовая реальность

    Что такое личная великопостная аскеза в нашу эпоху и как ее можно превратить в увлекательный челлендж, улучшающий нашу общую жизнь? Как ни странно, на этот непростой вопрос помогает ответить физика.

    10 марта 2026, 13:45

    Bloomberg: Мировая экономика столкнулась с угрозой масштабного кризиса

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Власти стран мира начали подготовку экстренных мер для сдерживания взрывного роста цен на энергоносители, конфликт на Ближнем Востоке грозит глобальной системе крупнейшим потрясением со времен пандемии.

    Нефть марки Brent в моменте взлетала почти до 120 долларов за баррель, хотя позже котировки опустились ниже 100. Закрытие Ормузского пролива привело к удорожанию ключевых сырьевых товаров и росту инфляционных рисков, пишет Bloomberg.

    Администрация президента США Дональда Трампа уже ослабила ограничения для Индии на прием морской нефти из России. Министр финансов США Скотт Бессент допустил снятие санкций с дальнейших российских поставок при необходимости. Это происходит на фоне опасений по поводу перебоев в цепочках поставок.

    Министры финансов стран G7 обсудили возможность скоординированного использования стратегических резервов топлива. Старший стратег Pepperstone Group Майкл Браун заявил: «Все это временные меры, которые могут помочь смягчить энергетический шок в краткосрочной перспективе, но вряд ли изменят ситуацию в долгую».

    Ситуация осложняется рекордным мировым долгом, достигшим в прошлом году 348 трлн долларов. Под ударом оказались развивающиеся рынки Азии, где рост цен на топливо разгоняет инфляцию. Индия и Филиппины названы одними из наиболее уязвимых стран из-за высокой зависимости от импорта энергоресурсов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, блокировка Ираном Ормузского пролива спровоцировала резкий скачок мировых цен на нефть и удобрения. Президент США Дональд Трамп назвал этот рост стоимости сырья минимальной платой за ядерную безопасность. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев предупредил о начале масштабного инфляционного шока для мировой экономики.

    9 марта 2026, 19:25
    Путин предупредил о новой ценовой реальности на рынке нефти и газа
    Путин предупредил о новой ценовой реальности на рынке нефти и газа
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин отметил, что на фоне дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке мировые цены на нефть за неделю выросли на 30%, а изменение баланса спроса и предложения углеводородов приведёт к новой устойчивой ценовой реальности.

    В условиях конфликта на Ближнем Востоке наблюдаются проблемы на маршрутах транспортировки углеводородов. В этой связи глобальная логистика топливно-энергетического комплекса будет меняться в пользу более выгодных и перспективных рынков, заявил Владимир Путин на совещании по ситуации на мировом рынке нефти и газа.

    «При этом нужно понимать, что нынешние высокие цены на сырьевые товары носят, безусловно, временный характер. Мы с вами это понимаем, это очевидная вещь, мы должны из этого исходить, поэтому я и попросил вас собраться и посоветоваться с вами о том, как мы должны координировать наши усилия в ближайшее время», – обратился президент к участникам совещания.

    Путин подчеркнул, что изменение баланса спроса и предложения углеводородов неизбежно приведёт к «новой устойчивой ценовой реальности». «Российским энергетическим компаниям важно использовать текущий момент, в том числе для того, чтобы дополнительную экспортную выручку направить на снижение своей долговой нагрузки, задолженности перед отечественными банками», – сказал глава государства.

    Путин отметил, что на мировых рынках нефти цены растут. Только за последнюю неделю они выросли более чем на 30%, а утром 9 марта баррель превышал 119 долларов, позже опускаясь до 106-107 долларов, однако общий тренд сохраняется на повышение. Аналогичная ситуация наблюдается и на глобальном газовом рынке. Поставки СПГ с Ближнего Востока упали, что вылилось в рост цен на газ.

    Президент заверил, что Россия продолжит экспорт нефти и газа в те страны, которые считаются надежными контрагентами. «Имею в виду не только наших партнёров в Азиатско-Тихоокеанском регионе, но и в государствах в Восточной Европе, таких как Словакия и Венгрия. <...> Мы увеличиваем поставки нашим надёжным партнёрам, причём сразу в нескольких регионах мира», – уточнил Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин провел совещание в Кремле, посвященное ситуации на мировых рынках нефти и газа.

    10 марта 2026, 03:12
    Трамп снял нефтяные санкции с некоторых стран
    Трамп снял нефтяные санкции с некоторых стран
    @ Samuel Corum/POOL/EPA/TASS

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский лидер Дональд Трамп объявил об отмене санкций против нефтяного сектора некоторых стран, не вдаваясь в подробности, но уточнив, что после этой отмены, возможно, США не станут восстанавливать рестрикции.

    В Белом доме опасаются, что резкий рост цен на нефть после более чем недели ударов США и Израиля по Ирану нанесет ущерб американскому бизнесу и потребителям в преддверии промежуточных выборов в ноябре, передает Reuters.

    Источники агентства сообщали, что Трамп рассматривает возможность ослабления нефтяных санкций в отношении России и высвобождения экстренных запасов сырой нефти в рамках пакета мер, направленных на сдерживание резкого роста мировых цен на нефть на фоне конфликта с Ираном.

    В понедельник в штате Флорида американский президент заявил журналистам, что его администрация снимает санкции с некоторых стран в рамках усилий по стабилизации нефтяного рынка.

    «У нас действуют санкции против некоторых стран. Мы собираемся снять эти санкции до тех пор, пока ситуация в проливе не стабилизируется», – сказал он.

    Мировые цены на нефть в понедельник превышали 119 долларов за баррель впервые с июня 2022 года, но позже скорректировались. К 14:41 мск майские фьючерсы на нефть Brent поднимались на 12,64%, до 104,41 доллара за баррель.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, WSJ узнала об опасениях в ЕС вынужденно изменить отношение к России из-за нефти. Президент России Владимир Путин назвал ключевое отличие российских поставщиков углеводородов и предупредил о новой ценовой реальности на рынке нефти и газа.

    8 марта 2026, 12:56
    Война с Ираном – это надолго

    Идет к тому, что нападение США и Израиля на Иран затянется на месяцы. В Вашингтоне такого не ожидали, но теперь готовятся к длительному противостоянию, поскольку не могут уйти ни с чем.

    10 марта 2026, 08:08
    Мировые цены на нефть снизились на 4,5%

    Мировые цены на нефть снизились на 4,5% на фоне возможного роста поставок

    Мировые цены на нефть снизились на 4,5%
    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Мировые цены на нефть снизились примерно на 4,5% во вторник: рынки оценивают возможность роста поставок сырья на фоне ряда геополитических факторов.

    Цена майских фьючерсов на марку Brent по состоянию на 7.59 снижалась на 4,54% относительно закрытия – до 94,47 доллара за баррель, а апрельский фьючерс на нефть марки WTI – на 4,69%, до 90,33 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

    Эксперты оценивают геополитические новости. Накануне президент США заявил CBS News, что война против Ирана почти завершена, добавив, что США якобы на несколько недель опережают график операций против исламской республики.

    Эти заявления прозвучали на фоне резкого скачка котировок: в понедельник цена Brent и WTI впервые с июня 2022 года превысила 119 долларов за баррель, показав рост на 29-31%. К вечеру динамика замедлилась до 7%, тем не менее котировки удержались выше отметки в 100 долларов, что в 1,5 раза превышает уровни конца февраля.

    Напомним также, что министр финансов США Скотт Бессент в прошлую пятницу сообщил о предоставлении Индии временного разрешения на покупку нефти из России. «Обсуждения ослабления санкций против российской нефти, комментарии, намекающие на возможность деэскалации конфликта США с Ираном, и возможность использования странами G7 стратегических нефтяных запасов дают один и тот же посыл – нефть продолжит поступать на рынок», – цитирует Reuters старшего рыночного аналитика Phillip Nova Приянку Сачдеву.

    10 марта 2026, 13:16
    Эксперт оценил попытки Трампа сбить мировые цены на нефть

    Экономист Митрахович: Цены на нефть вернутся к росту вопреки заявлениям Трампа

    Эксперт оценил попытки Трампа сбить мировые цены на нефть
    @ Alex Brandon/AP/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Цены на нефть будут меняться в зависимости от обстоятельств. Если боевые действия продолжат затрагивать нефтегазовую инфраструктуру ближневосточного региона, котировки снова перейдут к росту, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Станислав Митрахович. Ранее Дональд Трамп назвал войну с Ираном «практически завершенной» и сообщил, что США отменят санкции в отношении нефтяной отрасли ряда стран.

    «Дональд Трамп попытался снизить растущие цены на нефть путем создания ощущения контролируемости ситуации. Заявив, что операция против Ирана близится к завершению, ему действительно удалось «сбить» стоимость энергоносителей с пиковых значений», – отметил Станислав Митрахович, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ), научный сотрудник Финансового университета при правительстве РФ.

    Однако, по его оценкам, говорить о закреплении тренда не приходится. «Котировки продолжат меняться в зависимости от обстоятельств. Например, если боевые действия также будут затрагивать нефтегазовую инфраструктуру ближневосточного региона, цены перейдут к росту, и не важно, что говорит американский лидер», – уточнил собеседник.

    Эксперт напомнил, что судоходство по Ормузскому проливу до сих пор не восстановлено, а следовательно, постепенно станет нарастать нехватка того объема энергоресурсов, который обычно идет по этому маршруту. Митрахович допускает вариант, при котором Иран может согласиться на какой-либо компромисс с Вашингтоном. «Американцы на это рассчитывают», – добавил он.

    «Вместе с тем, если действующая власть в Иране, как и антагонизм Исламской республики в диалоге с США, сохранится, то перекрытие Ормуза или минирование пролива будет оставаться постоянной опцией для Тегерана. А значит цены на нефть, вполне возможно, продолжат расти», – заключил Митрахович.

    Ранее Дональд Трамп сделал ряд заявлений, призванных сбить цены на нефть. Так, он назвал войну с Ираном «практически завершенной». По его словам, у Исламской республики не осталось «ни флота, ни связи, ни военно-воздушных сил». «Они уже использовали все, что у них было, и им лучше не пытаться выкидывать никакие фокусы», – сказал президент США в интервью CBS News.

    Трамп отметил, что Штаты «могли бы многое сделать» с Ормузским проливом: он пояснил, что канал сейчас открыт и суда заходят в него. Тем не менее глава Белого дома все еще «раздумывает о том, чтобы взять его под контроль». Кроме того, американский лидер объявил об отмене санкций против нефтяного сектора некоторых стран. О каких именно государствах идет речь, правда, не уточняется. Глава Белого дома при этом не исключил, что восстанавливать рестрикции не придется, так как восстановится мир.

    Ранее агентство Reuters сообщило, что Вашингтон рассматривает возможность ослабления нефтяных санкций в отношении России и высвобождения экстренных запасов сырой нефти в рамках пакета мер, направленных на сдерживание резкого роста мировых цен на нефть на фоне конфликта с Ираном.

    В пятницу Минфин США выдал Индии лицензию на закупку российской нефти. Разрешение будет действовать 30 дней и распространяется только на углеводороды, находящиеся на танкерах в море. Эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков в разговоре с газетой ВЗГЛЯД назвал решение Вашингтона «не более чем попыткой США сделать вид, что все происходит с их ведома».

    Отметим, после начала конфликта на Ближнем Востоке цены на нефть сильно выросли. В понедельник котировки приблизились к 120 долларам за баррель. После заявлений Трампа цена нефти Brent упала ниже 90 долларов, пишет The Wall Street Journal.

    9 марта 2026, 19:20
    Путин провел совещание по росту цен на нефть и газ

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин провел совещание в Кремле, посвящённое ситуации на мировых рынках нефти и газа. Особое внимание уделялось влиянию ситуации на Ближнем Востоке на мировую энергетику.

    Глава государства отметил важность согласования действий государства и частных компаний в условиях изменений на энергетических рынках, передает РИА «Новости».

    Путин подчеркнул: «Я пригласил вас сегодня собраться, чтобы поговорить о ситуации, которая складывается на мировых энергетических рынках, сверить часы, и хотел бы услышать ваши мнения по поводу происходящих событий, посоветоваться с вами по поводу того, как нам скоординировать усилия государства и частных наших компаний в связи с происходящими событиями».

    Путин напомнил, что Россия неоднократно предупреждала о возможных последствиях дестабилизации в регионе для глобального топливно-энергетического комплекса. По его словам, такие процессы могут привести к росту цен на энергоносители, ограничению поставок и срыву крупных инвестиционных проектов.

    В ходе обсуждения президент отметил, что темпы роста мировых цен на газ сейчас превышают темпы удорожания нефти. По его оценке, ускоряющийся рост стоимости газа требует особого внимания с российской стороны, поскольку влияет на глобальную энергобезопасность и экономическую стабильность.

    Кроме того, Путин сообщил, что за последнюю неделю мировые цены на нефть увеличились более чем на 30%. Это, по мнению президента, ещё раз подтверждает серьёзность складывающейся ситуации и необходимость разработки совместных ответных мер для поддержания российского топливно-энергетического сектора.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, стоимость барреля нефти Brent на торгах 9 марта превысила 110 долларов впервые с лета 2022 года.

    9 марта 2026, 14:51
    Цены на нефть замедлили рост до 13%

    Tекст: Ольга Иванова

    Рост мировых цен на нефть к середине дня замедлился до 13%, но стоимость Brent и WTI осталась выше 100 долларов за баррель.

    Мировые цены на нефть в понедельник замедлили свой рост до 13% по сравнению с утренним скачком в 16% и 30% на старте торгов, пишет РИА «Новости». Несмотря на снижение темпов роста, котировки по-прежнему держатся на уровне выше 100 долларов за баррель из-за сохраняющихся опасений вокруг напряженности на Ближнем Востоке.

    По данным на 14.41 по московскому времени, майские фьючерсы на нефть Brent выросли на 12,64% – до 104,41 доллара за баррель. Апрельские фьючерсы на нефть марки WTI прибавили 12,75% и стоили 102,49 доллара за баррель.

    В начале торгов стоимость нефти Brent превышала 119 долларов за баррель впервые с июня 2022 года, WTI также превысила 119 долларов, что соответствовало росту почти на 30%. Позже рост замедлился до 25%, а затем до 16% на фоне сообщений о возможном высвобождении стратегических запасов нефти странами G7.

    Напомним, стоимость барреля нефти Brent на торгах 9 марта превысила 110 долларов впервые с лета 2022 года, однако американский лидер назвал это «мизерной платой» за безопасность и временным явлением.


    9 марта 2026, 22:50
    Цены на природный газ в Европе подскочили на 90% из-за ситуации в Иране

    Tекст: Катерина Туманова

    Обострение ситуации на Ближнем Востоке привело к тому, что цена природного газа и нефти в Европе резко увеличилась, а евро ослаб по отношению к доллару, сообщил на пресс-конференции по итогам заседания глав минфинов стран еврогруппы еврокомиссар по вопросам реализации и упрощения законодательства Пьер Граменья.

    «Европейские акции с начала конфликта снизились примерно на 9%. Цены на нефть выросли примерно на 40% с момента начала военных действий – темп роста оказался выше, чем в начале [конфликта] на Украине. Цены на природный газ подскочили почти на 90%, хотя и с очень низкого уровня», – цитирует его РИА «Новости».

    По его словам, европейские акции за этот период снизились примерно на 9%, а евро ослаб по отношению к доллару на 2%.

    Граменья отметил, что до начала геополитической турбулентности инвесторы были настроены позитивно в отношении роста экономики ЕС.

    «Конфликт на Ближнем Востоке временно – и я подчеркиваю, временно – ослабил эту позитивную тенденцию», – заявил он.

    Биржевые цены на газ в Европе в начале торгов понедельника достигали максимума с января 2023 года – 800 долларов за тысячу кубометров, согласно расчетам на базе данных лондонской биржи ICE.

    Мировые цены на нефть превышали 119 долларов за баррель впервые с июня 2022 года, но позже скорректировались. К 14:41 мск майские фьючерсы на нефть Brent поднимались на 12,64%, до 104,41 доллара за баррель.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, блокада Ормузского пролива, по мнению экспертов,  может вынудить США и Израиль капитулировать. Reuters сообщило о планах США  снизить цены на нефть. Путин назвал ключевое отличие российских поставщиков углеводородов.


    9 марта 2026, 20:50
    Путин: Переключение поставок ближневосточной нефти без Ормузского пролива нереально

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Полное переключение поставок ближневосточной нефти без использования Ормузского пролива сейчас нереально, заявил президент России Владимир Путин.

    Путин провел совещание в Кремле по вопросам ситуации на мировом рынке нефти и газа, передает РИА «Новости».

    «Полное переключение поставок ближневосточной нефти без использования Ормузского пролива, сейчас, во всяком случае сейчас – нереально», – подчеркнул президент на встрече.

    Глава государства также указал, что изменение логистики займет значительное время и потребует крупных инвестиций в инфраструктуру, включая расширение морских терминалов. По его словам, такие изменения будут сопряжены с высокими политическими рисками, которые по-прежнему сохраняются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп предложил организовать эскорт для танкеров в Ормузском проливе. Через Ормузский пролив за сутки прошли только два танкера. Блокада Ормузского пролива, по оценке экспертов, может вынудить США и Израиль капитулировать.

    9 марта 2026, 20:57
    Совещание у Путина по нефтегазу продолжилось в закрытом режиме с доклада Новака

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Совещание у президента России Владимира Путина по ситуации на мировом рынке нефти и газа продолжилось в закрытом режиме после вступительного слова главы государства. Первым с докладом выступил вице-премьер Александр Новак.

    Совещание по ситуации на мировом рынке нефти и газа у президента России Владимира Путина продолжилось в закрытом режиме после вступительной речи, передает ТАСС. Мероприятие состоялось в Кремле и было посвящено вопросам производства и поставок энергоресурсов в условиях боевых действий на Ближнем Востоке.

    Путин отметил: «Правительство эти вопросы тоже держит под контролем, мы сейчас по всем этим вопросам с вами, надеюсь, предметно и поговорим. Пожалуйста, слово Александру Валентиновичу Новаку».

    В совещании участвовали первый заместитель председателя правительства Денис Мантуров, замруководителя администрации президента Максим Орешкин, министр финансов Антон Силуанов, министр энергетики Сергей Цивилев и глава Центробанка Эльвира Набиуллина. Также присутствовали руководители крупнейших российских компаний нефтегазового сектора, включая «Сургутнефтегаз», «Газпром нефть», «Зарубежнефть», «Татнефть», «Газпром», «Роснефть», «Ингосстрах», «Транснефть», «Совкомфлот» и «Согаз».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин провел совещание, посвященное росту цен на нефть и газ. Глава государства заявил, что высокие цены на сырьевые товары имеют временный характер. Путин также обозначил условия энергетического сотрудничества с Европой.

    9 марта 2026, 14:42
    FT: В G7 задумались о распечатке нефтяных резервов

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Руководители финансовых ведомств стран «Большой семерки» (G7) проведут срочные консультации по вопросу совместного использования стратегических нефтяных запасов, сообщили источники в СМИ.

    Внеочередная встреча с участием главы Международного энергетического агентства Фатиха Бироля посвящена оценке последствий конфликта в Иране, сообщили источники Financial Times, передает РИА «Новости».

    Стороны рассмотрят возможность скоординированного выброса сырья на рынок.

    Главы Минфинов стран G7 обсудят возможное совместное освобождение нефти из запасов при координации МЭА, добавил собеседник.

    Телефонный разговор запланирован на 15.30 мск. По имеющимся данным, три государства группы, включая США, уже выразили готовность открыть хранилища. Американская сторона предлагает задействовать 25–30% имеющихся резервов.

    Министерство энергетики США в начале марта не рассматривало возможность высвобождения нефти из стратегического запаса. Запасы природного газа в Британии на фоне конфликта на Ближнем Востоке сократились до критического уровня.

    10 марта 2026, 00:52
    Слова Трампа о «почти завершенной» войне с Ираном снизили цены на нефть

    Tекст: Катерина Туманова

    После закрытия торгов цены на нефть снизились, приблизившись к отметке в 80 долларов за баррель, после заявлений президента США Дональда Трампа о потенциальном завершении войны с Ираном.

    «Фьючерсы на нефть марки WTI подскочили на целых 31% во время лихорадочной азиатской торговой сессии, но затем потеряли более 10% и опустились до отметки в 81,19 доллара после заявлений Трампа», – передает агентство Bloomberg.

    Снижение курса произошло после того, как Трамп дал понять, что война США против Ирана может скоро закончиться, а военная операция продвигается с опережением  графика.

    «Я думаю, что война практически завершена», – сказал Трамп в телефонном интервью CBS News.

    Цена на нефть марки Brent закрылась на отметке ниже 99 долларов, снизившись с внутридневного максимума в 119,50 долларов, что стало самым большим падением от внутридневного максимума до цены закрытия за всю историю наблюдений.

    Фьючерсы на нефть марки WTI подскочили на 31% во время азиатской торговой сессии. Рост был вызван опасениями, что остановка танкерного движения через жизненно важный Ормузский пролив приведет к прекращению поставок в остальной мир.

    «Однако к концу торговой сессии фьючерсы потеряли большую часть достигнутого роста, поскольку крупнейшие экономики мира рассматривают возможность скоординированного высвобождения аварийных запасов нефти. Цена на нефть марки WTI выросла примерно на 4%», – резюмирует агентство.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, цены на природный газ в Европе подскочили на 90% из-за ситуации в Иране. WSJ узнала об опасениях в ЕС вынужденно изменить отношение к России. Reuters выяснило о намерении США ослабить санкции против российской нефти. Президент России Владимир Путин назвал ключевое отличие российских поставщиков углеводородов.

    9 марта 2026, 23:45
    Reuters узнало о намерении США ослабить санкции против российской нефти

    Tекст: Катерина Туманова

    Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность ослабления нефтяных санкций против России, чтобы сдержать резкий рост мировых цен на энергоносители, вызванный атаками США и Израиля на Иран.

    Объявление о смягчении санкций может быть сделано в понедельник, сообщили три источника Reuters. Этот шаг призван увеличить мировые поставки нефти на фоне масштабных перебоев в поставках на Ближний Восток из-за расширяющегося конфликта. Но он может также осложнить усилия США по лишению России доходов от войны на Украине.

    Как сообщили источники Reuters, обсуждения могут включать как полное смягчение санкций, так и более целенаправленные варианты, которые позволят некоторым странам, таким как Индия, покупать российскую нефть, не опасаясь санкций со стороны США.

    «Президент Трамп и вся его энергетическая команда разработали четкий план по поддержанию стабильности на энергетических рынках задолго до начала операции «Эпическая ярость», и они продолжат рассматривать все заслуживающие доверия варианты», – заявила заместитель пресс-секретаря Белого дома Тейлор Роджерс.

    Напомним, президент России Владимир Путин поручил проработать переход с газового рынка Европы на открывающиеся рынки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Польши Дональд Туск возмутился планами США о смягчении санкций против России. Орбан призвал ЕС немедленно отказаться от энергетических санкций против России. WSJ узнала об опасениях в ЕС вынужденно изменить отношение к России.


    10 марта 2026, 05:38
    CNN: Иран заявил о специальных пошлинах на суда союзников США

    CNN: Иран планирует ввести специальные пошлины на суда союзников США

    Tекст: Катерина Туманова

    Иран планирует ввести специальные пошлины на нефтяные танкеры и торговые суда, принадлежащие союзникам США, узнал телеканал CNN.

    Ормузский пролив остается закрытым, несмотря на заявления президента США Дональда Трампа об обратном. Как отмечает CNN, на суда в Персидском заливе, принадлежащие союзникам США, могут быть наложены «пошлины безопасности».

    «У нас есть рычаги влияния на мировые цены на нефть. Цены на энергоносители стали нестабильными, и мы будем продолжать бороться, пока Трамп не объявит о поражении», – приводит портал Facti слова источника телеканала CNN.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Иран пообещал странам доступ к Ормузскому проливу за высылку послов США и Израиля. КСИР намерен заблокировать поставки нефти странам Запада. Глава МИД Ирана заявил о нецелесообразности диалога с США


    10 марта 2026, 09:31
    Unherd: Нападение на Иран резко повысило спрос на нефть России

    Tекст: Ольга Иванова

    После атаки США и Израиля на Иран Россия вновь наращивает поставки нефти, предлагая сырье теперь уже с наценкой, пишет британский портал Unherd.

    Операция Соединённых Штатов и Израиля в Иране значительно изменила расстановку сил на мировом нефтяном рынке, передает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию британского портала Unherd.

    В материале отмечается, что высокие цены на нефть вынудили США отменить нефтяные санкции в отношении России, что позволило Москве вернуть позиции одного из ключевых игроков в мировой торговле энергоресурсами.

    Издание подчеркивает, что президент России Владимир Путин возобновил поставки нефти в Индию, причем теперь сырье продается не со скидкой, а с надбавкой. В материале приводится прямая речь: «Русские снова в деле». По мнению автора, российская нефть сейчас стала самой востребованной на фоне возникшего дефицита из-за событий на Ближнем Востоке.

    Также в публикации говорится, что урегулирование конфликта на Украине теперь может пойти по новым сценариям, учитывая усиление позиций России и изменение в поставках энергоресурсов. Автор задается вопросом: «Разве Россия не должна была обанкротиться?» При этом он указывает на быстрое ухудшение ситуации на Западе, включая кризис в логистических цепочках и трудности с военными закупками.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, администрация президента США рассматривает возможность ослабления нефтяных санкций против России. Мировые цены на нефть снизились примерно на 4,5% на фоне обсуждений роста поставок и геополитических событий.

    10 марта 2026, 12:11
    Европу накрыли новые скачки цен на нефть и газ

    Politico: Европу накрыли новые скачки цен на нефть и газ

    Tекст: Елизавета Шишкова

    На фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке из-за ударов США и Израиля по Ирану стоимость нефти превысила 100 долларов за баррель, а цены на газ в Европе поднялись выше 60 евро за мегаватт-час.

    Энергетический кризис, вызванный напряжённостью на Ближнем Востоке, вновь тревожит европейских лидеров, сообщает Politico.

    После резкого роста цен на нефть и газ, спровоцированного военными действиями США и Израиля против Ирана, Европа оказалась в ситуации, напоминающей 2022 год – когда после начала спецоперации на Украине континент испытал сильнейший ценовой и инфраструктурный шок.

    В понедельник цена барреля нефти превысила сто долларов, а стоимость газа поднялась выше 60 евро за мегаватт-час, что стало максимальным показателем с 2022 года. По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, Европа уже столкнулась с «непредвиденными последствиями регионального конфликта», который сказывается на энергетике, торговле и финансовых рынках. На фоне этих событий министры финансов G7 провели экстренное совещание и заявили о готовности принять меры, включая использование стратегических запасов нефти, однако окончательных решений не принято.

    Обострение ситуации связано также с угрозами Ирана закрыть Ормузский пролив, через который проходит 20% мировой нефти, и атаками на энергетическую инфраструктуру в странах Персидского залива. Французский президент Эмманюэль Макрон заявил о необходимости «как можно скорее» восстановить безопасность судоходства в проливе и готовности организовать военное сопровождение танкеров, как только позволит обстановка.

    Европейские лидеры допускают, что если конфликт затянется, континенту грозит новая волна инфляции и стагнации, вызванная ростом цен на энергоносители. Европейские и национальные министры энергетики собираются на экстренные встречи, однако пока предпочитают воздерживаться от резких шагов, полагаясь на существующие запасы и ожидая развития ситуации.

    В экспертном сообществе звучит мнение, что нынешние перебои с поставками и масштабные сокращения добычи в регионе, включая Саудовскую Аравию, могут оказаться тяжелее для рынка, чем шок 2022 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, мировые цены на нефть снизились примерно на 4,5% во вторник.

    Европейские эксперты отметили, что в случае затяжного конфликта между США, Израилем и Ираном Евросоюзу грозит новая волна сокращения промышленного производства.

    Экономист Василий Колташов предсказал Европе шоковые цены на бензин, газ и электроэнергию.

