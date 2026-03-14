Трамп пообещал «адски бомбить» побережье Ирана ради безопасности пролива

Трамп пообещал бомбить побережье Ирана ради безопасности Ормузского пролива

Tекст: Вера Басилая

Президент США Дональд Трамп выпустил заявление о планах Вашингтона продолжить бомбардировки иранского побережья, передает РИА «Новости».

В сообщении в соцсети Тruth Social Трамп подчеркнул, что США «будут адски бомбить побережье и уничтожать иранские корабли и катера» для гарантии безопасности Ормузского пролива.

Трамп также заявил, что США уже уничтожили 100% военного потенциала Ирана, однако иранская сторона, по его словам, сохраняет возможность атаковать водный путь с помощью беспилотников, мин или ракет ближнего действия. По его мнению, другие государства, в том числе Китай, Франция, Япония, Южная Корея и Британия, должны направить свои корабли для защиты пролива.

«Так или иначе, мы скоро сделаем Ормузский пролив открытым, безопасным и свободным!», – заявил американский президент. Он также призвал мировое сообщество активнее участвовать в обеспечении безопасности судоходства через Ормузский пролив.

Президент США Дональд Трамп предупредил Иран о готовности уничтожать любые корабли за попытки минирования Ормузского пролива.

Тегеран отказался пропускать связанные с Вашингтоном и его союзниками нефтегрузы через эту акваторию.

Глава Белого дома объявил войну с Ираном практически завершенной из-за отсутствия у противника флота.