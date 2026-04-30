Антироссийская миссия британского короля в США полностью провалена

Tекст: Дмитрий Бавырин

Дональд Трамп любит быть первым и уникальным. Вероятно, теперь он единственный американец, который пощупал двух британских монархов, а одного из них - дважды. Пощупал рукой.

Но то, что президент США нарушил протокол, запрещающий «инициировать прикосновение» к королю (на первом сроке - в отношении Елизаветы II, на втором - в отношении Карла III), сугубо британское огорчение, до которого другим не должно быть дела. Положа руку на сердце, американцы кажутся более вежливыми и по-хорошему простыми людьми, а с чопорными англичанами всегда такое впечатление, будто они тебя слегка презирают и замышляют недоброе.

В этом смысле Трамп и Карл III вполне соответствовали своим нациям. Но в целом сложилась классическая британская ситуация, когда в воздухе висело напряжение и чуть ли не молнии искрили, а внешне почти все корректно - обмен подарками и дружескими остротами. Когда Трамп в прошлом году был в Букингемском дворце и впервые щупал короля, пошутил про то, что дома лучше. Карл III в ходе ответного визита в Белый дом пошутил про то, как двести лет назад британцы этот дом сожгли (провели «небольшую попытку девелопмента», по словам монарха).

Если это было соревнование острословов, то Карл III безусловно победил. Британцы умеют в юмор (поскольку познали самоиронию), отлично владеют иезуитскими подколками, а те из них, кого с пеленок учили джентльменству (как короля, например), и вовсе бывают обворожительны. Речь свою перед Конгрессом Карл III зачитал красиво и стройно, как подобает королю, за что ему стоя аплодировал весь зал.

Трамп с его стремительно снижающимся рейтингом подобным похвастаться не сможет: его не переносит половина собственной страны и Конгресса, а эскапады успели приесться. Сегодня «Оскар» уходит в Лондон.

Особенно удалось гостю упоминание того, что Верховный суд США 160 цитировал в своих решениях британскую хартию вольностей. При этом именно решения Верховного суда заблокировали самые смелые инициативы Трампа, включая шантаж всего мира пошлинами, о чем он со злостью помнит, а вот о ссылках на британское право мог и не знать. Фактически, Карл III намекнул, что хозяина Белого дома уделала бывшая метрополия. После такого оставалось только сказать «раунд».

Со стороны США тоже были удачные гэги, пусть и не такие тонкие - в американском стиле. Например, в аккаунте Белого дома опубликовали фотографию Трампа с Карлом III, подписав ее «два короля». Это тоже своего рода самоирония: сотни тысяч недовольных политикой Трампа американцев выходят на протесты по всей стране под единым лозунгом «нет королям».

На фоне британского изящества такое тянет в лучшем случае на утешительный приз (например, «За верность образу»). Однако все это, как не трудно заметить, шуточки. А у Карла III в США была весьма серьезная миссия. Если оценивать визит, исходя из его результатов, он для монарха провалился, а Трамп просто весело провел время в компании необычных гостей, пощупал короля и получил в подарок именной колокол с британской подлодки. Собственных-то целей у него не было, ему от Карла III ничего не нужно. Это британцам нужно многое.

Об истинных задачах монарха в Вашингтоне накануне визита писало часто компетентное в тайнах англосаксонского двора издание Politico. По его данным, Карл III прилетал спасать НАТО, Украину и особость американо-британских отношений. Из-за Трампа все это под угрозой, а правительство Кира Стармера не может на него повлиять, поскольку Трамп Стармера и раньше не любил - за помощь Камале Харис на выборах, а нынче возненавидел, так как Лондон отказался помочь с Ираном. А вот к королевской семье президент США, как считается, относится с интересом. Видимо, как к своего рода экзотике.

Данные Politico подтвердились. Карл III произнес ястребиную речь в защиту глобализма и призвал Североатлантический альянс объединиться «ради Украины и ее народа», как объединился ради США после терактов 11 сентября. Так сказать, напомнил про должок.

Выступление было обращено через голову Трампа непосредственно к Конгрессу. По крайней мере, британцы знают, что нынешний хозяин Белого дома не сбирается поддерживать зеленую повестку, расширение НАТО и продолжение войны до последнего украинца, к чему по сути призвал британский король. Но это был призыв в будущее, потому как в настоящем Карл III услышан не был: сколько бы ни аплодировал Конгресс, внешнюю политику в США определяет президент.

Будем надеяться, Трамп считает все уколы и оценит нарушение субординации, а после избавится от симпатий к британской монархии, если они у него действительно есть и держатся не на одном лишь желании пожить в Букингемском дворце. В любом случае, если бы на президента США удалось повлиять в правильном для британцев направлении, речь монарха была бы иной - про настоящее, а не про будущее, и без «шпилек» для хозяина.

В Вашингтоне Карл III по сути подтвердил то, что многие знали, но прежде в Лондоне не верифицировали: конфликт вокруг Украины - это во многим британская затея. Только британцы упорно лоббируют его продолжение на всех уровнях и вопреки всему, хотя первые признаки рефлексии типа «а может не стоит» появились даже в Прибалтике.

У дома Виндзоров как сердца британской политической нации интерес к вовлеченности в украинские дела настолько повышенный, что нездоровый. Карл III видится с Владимиром Зеленским много чаще, чем с собственным сыном, переехавшим в США. Но объяснение этому скорее находится в области исторической ненависти к России, нежели внезапной любви к Украине.

Сколь бы ироничным джентльменом ни был британский монарх и сколь бы тонко ни владел искусством английской драматургии, в какой-то момент он стал карикатурным царем из сказки Леонида Филатова: «Утром мажу бутерброд, сразу мысль - а как народ?».

Только в случае британского короля народ почему-то украинский, так что все слишком наигранно даже для тех, кто не знает про систему Станиславского.

Несмотря на все усилия Карла III, Трамп не только не перешел в партию войны, но и (возможно, по доброте душевной) попытался было перетянуть монарха в партию мира.

Сразу после того, как король с супругой прибыли в Белый дом, президент США сам поднял тему Украины. В своей манере сгущая краски, попытался было ужаснуть британцев последствиями конфликта, причем, настаивал: Карлу дважды пришлось сказать, что он хочет обсудить это позднее.

Судя по речи в Конгрессе, разговор тет-а-тет не задался. А сразу после визита короля у президента США прошли полуторачасовые телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным. По мнению Трампа, они были очень хорошими, а с европейцами он не согласен, и Украина с военной точки зрения уже проиграла.

В свою очередь, помощник главы российского государства по внешней политике Юрий Ушаков выразился так:

«И Владимир Путин, и Дональд Трамп высказали по сути схожие оценки поведения киевского режима во главе с Зеленским, который, подстрекаемый европейцами и при их поддержке, ведет линию на затягивание конфликта».

В общем, не получилось, Ваше Величество. Видимо, придется попытаться еще раз через три года, с другим президентом США. Если, конечно, здоровье позволит, а от Зеленского к тому моменту еще что-нибудь останется.