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Хуснуллин: Все цели и задачи развития новых регионов будут достигнуты
На совещании у президента по развитию воссоединенных субъектов вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что работа в новых регионах выстроена и поставленные цели будут достигнуты.
На совещании по развитию новых регионов под руководством президента Владимира Путина вице-премьер правительства России Марат Хуснуллин подчеркнул нацеленность на выполнение намеченных задач, передают РИА «Новости».
Он заявил: «Системная работа по развитию новых регионов выстроена. Уверен, что все поставленные вами цели и задачи будут достигнуты».
Хуснуллин отметил, что задачи в новых регионах остаются масштабными и сложными. По его словам, уже сформировано понимание, как решать эти вопросы, и работа по их реализации продолжается.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу президент Владимир Путин по видеосвязи обсудил вопросы восстановления инфраструктуры Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Запорожской и Херсонской областей.
Ранее Марат Хуснуллин и глава ДНР Денис Пушилин подписали документы о приведении коммунальных сетей республики в нормативное состояние и развитии 34 опорных населенных пунктов.
До этого президент Владимир Путин заявил о достаточности сил и средств для полного восстановления территорий Донбасса и Новороссии в рамках программы до 2030 года.