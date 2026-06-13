Хуснуллин: Все цели и задачи развития новых регионов будут достигнуты

Tекст: Тимур Шайдуллин

На совещании по развитию новых регионов под руководством президента Владимира Путина вице-премьер правительства России Марат Хуснуллин подчеркнул нацеленность на выполнение намеченных задач, передают РИА «Новости».

Он заявил: «Системная работа по развитию новых регионов выстроена. Уверен, что все поставленные вами цели и задачи будут достигнуты».

Хуснуллин отметил, что задачи в новых регионах остаются масштабными и сложными. По его словам, уже сформировано понимание, как решать эти вопросы, и работа по их реализации продолжается.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу президент Владимир Путин по видеосвязи обсудил вопросы восстановления инфраструктуры Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Запорожской и Херсонской областей.

Ранее Марат Хуснуллин и глава ДНР Денис Пушилин подписали документы о приведении коммунальных сетей республики в нормативное состояние и развитии 34 опорных населенных пунктов.

До этого президент Владимир Путин заявил о достаточности сил и средств для полного восстановления территорий Донбасса и Новороссии в рамках программы до 2030 года.