Абсолютизировать трезвость не стоит точно так же, как романтизировать пьянство. В здоровом обществе должно находиться место и время для алкоголя. Разумеется, правильного, качественного и желательно российского.0 комментариев
Алиханов заявил о возможности автономных судов на Севморпути
Использование систем автономного судовождения технологически возможно в акватории Северного морского пути, такое мнение выразил глава Минпромторга Антон Алиханов в кулуарах в кулуарах Международного транспортно-логистического форума (МТЛФ).
Алиханов заявил, что технологическая возможность применения автономных судов в акватории Северного морского пути подтверждена, передает РИА «Новости».
Он отметил, что опыт эксплуатации подобных систем между Петербургом и Балтийском доказывает отсутствие технологических ограничений. По его словам, «все возможно», хотя для восточной части Северного Ледовитого океана сценариев будет больше.
Сейчас в России действуют два парома с системами автономного судовождения – «Маршал Рокоссовский» и «Генерал Черняховский» на линии между Усть-Лугой и Калининградом. В мае 2025 года Минтранс сообщал о скором вводе в строй новых судов с аналогичными технологиями.
Для внедрения автономных судов в марте 2024 года были внесены изменения в Кодекс торгового мореплавания и Кодекс внутреннего водного транспорта. Новые положения, вступившие в силу с 1 сентября 2024 года, регламентируют эксплуатацию, управление и правовой статус автономных судов и их экипажей, а также особенности регулирования возникающих правоотношений.
Кроме того, Алиханов подчеркнул, что Минпромторг готов продолжить финансирование подобных проектов с учетом бюджетных возможностей. Министр напомнил, что на развитие автономного судовождения уже направлено около 2 млрд рублей, однако экономического эффекта за счет сокращения экипажей пока не достигнуто. Основным вызовом остается совершенствование маневрирования судов в портах, а ключевой задачей – разработка международного правового регулирования.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Минтранс России допустил запуск беспилотных судов по Северному морскому пути.
