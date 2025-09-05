Минтранс допустил запуск беспилотных судов по Севморпути

Tекст: Дмитрий Зубарев

О возможности появления беспилотных судов на Северном морском пути сообщил министр транспорта России Андрей Никитин, передает ТАСС. По его словам, страна уже стала пионером в развитии беспилотных технологий на транспорте: такие решения успешно внедряются на реках и в акватории Балтики. Никитин заявил: «Очень быстро мы придем к тому, что у нас появятся беспилотные технологии, появится возможность вслед за ледоколом идти беспилотным судам. Почему это важно? Это снижает себестоимость. То есть отсутствие необходимости человека на борту сокращает затраты компании, сокращает стоимость того судна, которое построят. Мы активно в эту историю идем».

Министр также сообщил, что на Сахалине в скором времени протестируют грузовые перевозки в беспилотном режиме между Южно-Сахалинском и островами. Пока это будут небольшие грузы, но этот пилотный проект может стать важным шагом в развитии беспилотных перевозок.

По словам Никитина, Минтранс сейчас занимается возрождением транспортной науки, и в ближайшие 20-30 лет ожидаются важные открытия в области транспортных проблем и задач.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России удивился должности девушки, которая задала ему вопрос о Северном морском пути. Президент России заявил, что объемы перевозок по Северному морскому пути могут резко вырасти. В России проработали план создания инфраструктуры для судов, перевозящих сжиженный природный газ, на Северном морском пути.