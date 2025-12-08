Европейские пропагандисты все еще пытаются сшить Донбасс с Украиной – например, вспоминают итоги референдума 1991 года, на котором жители региона якобы высказались за то, чтобы быть вместе с Украиной. Хотя реальное волеизъявление людей на всем протяжении независимости Украины было прямо противоположным.11970 комментариев
В НАТО прекратили контракты c израильской Elbit Systems из-за дела о коррупции
На фоне расследования по коррупции НАТО остановила контракты с израильской Elbit Systems, запретив компании участвовать в новых тендерах NSPA, пишет газета Le Soir со ссылкой на источники.
Агентство НАТО по обеспечению и закупкам (NSPA) приостановило действие контрактов с крупнейшей израильской оборонной компанией Elbit Systems на фоне коррупционного расследования, пишет ТАСС со ссылкой на Le Soir.
Речь идет о подозрениях в незаконных действиях при заключении контрактов на поставку вооружений для альянса.
Среди подозреваемых по этому делу оказался 60-летний предприниматель из Италии, предположительно связанный с Elbit Systems и двумя оборонными фирмами из Литвы и Греции. Следствие также интересуется бывшим сотрудником NSPA, которого подозревают в передаче секретной информации о тендерах третьим лицам.
В рамках расследования НАТО решила временно приостановить сотрудничество с Elbit Systems, в частности по контрактам на поставку боезарядов для 155-миллиметровых снарядов и противоракетных боеприпасов. Израильской компании на время проверки также запрещено участвовать в новых аукционах NSPA.
В Elbit Systems воздержались от комментариев по ситуации, однако заявили, что предложили полное содействие следствию. Представители НАТО пока не прокомментировали происходящее.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Агентстве НАТО по обеспечению и закупкам (NSPA) усилились внутренние противоречия на фоне международных расследований.
В мае полиция Бельгии задержала двух человек по делу о коррупции при военных тендерах НАТО. Расследование ведется в Бельгии, Люксембурге, Нидерландах и Испании при поддержке Евроюста. По данным следствия, подозреваемые передавали подрядчикам альянса конфиденциальную информацию о тендерах NSPA.