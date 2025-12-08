В НАТО прекратили контракты c израильской Elbit Systems из-за дела о коррупции

Tекст: Ольга Иванова

Агентство НАТО по обеспечению и закупкам (NSPA) приостановило действие контрактов с крупнейшей израильской оборонной компанией Elbit Systems на фоне коррупционного расследования, пишет ТАСС со ссылкой на Le Soir.

Речь идет о подозрениях в незаконных действиях при заключении контрактов на поставку вооружений для альянса.

Среди подозреваемых по этому делу оказался 60-летний предприниматель из Италии, предположительно связанный с Elbit Systems и двумя оборонными фирмами из Литвы и Греции. Следствие также интересуется бывшим сотрудником NSPA, которого подозревают в передаче секретной информации о тендерах третьим лицам.

В рамках расследования НАТО решила временно приостановить сотрудничество с Elbit Systems, в частности по контрактам на поставку боезарядов для 155-миллиметровых снарядов и противоракетных боеприпасов. Израильской компании на время проверки также запрещено участвовать в новых аукционах NSPA.

В Elbit Systems воздержались от комментариев по ситуации, однако заявили, что предложили полное содействие следствию. Представители НАТО пока не прокомментировали происходящее.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Агентстве НАТО по обеспечению и закупкам (NSPA) усилились внутренние противоречия на фоне международных расследований.

В мае полиция Бельгии задержала двух человек по делу о коррупции при военных тендерах НАТО. Расследование ведется в Бельгии, Люксембурге, Нидерландах и Испании при поддержке Евроюста. По данным следствия, подозреваемые передавали подрядчикам альянса конфиденциальную информацию о тендерах NSPA.



