Рютте назвал условие для атаки на российские самолеты над странами НАТО

Рютте: НАТО не будет сбивать самолеты России без крайней необходимости
Самолеты стран альянса должны сбивать российские самолеты в своем воздушном пространстве только при наличии угрозы, заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призвал альянс избегать необоснованного применения силы к российским самолетам, передает ТАСС.
Он отметил, что сбивать российские самолеты в воздушном пространстве НАТО следует только в случае создания угрозы. В остальных случаях, по словам Рютте, необходимо «вежливо проводить» российские самолеты за пределы воздушного пространства альянса.
«Мы не должны сбивать российские самолеты только потому, что они зашли в наше воздушное пространство. Мы должны действовать пропорционально», – заявил генсек НАТО на сессии Парламентской ассамблеи НАТО в Любляне.
Рютте подчеркнул, что несмотря на значительное военное преимущество НАТО перед Россией, необходимо проявлять сдержанность. Он добавил, что даже имея сильную армию и ВВС, альянс не может полностью исключить риск «серьезного ущерба» в случае военного столкновения с Россией.
В своем выступлении Рютте также отметил, что члены альянса должны продолжать увеличивать военные расходы и укреплять оборонный потенциал для дальнейшего снижения угроз и повышения безопасности.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала к готовности сбивать российские самолеты.
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что любые попытки сбивать объекты, включая дроны, в небе над Россией будут считаться грубым нарушением суверенитета и повлекут серьезные последствия.
Президент России Владимир Путин назвал чушью заявления о возможном нападении России на НАТО.