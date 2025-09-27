  • Новость часаЛавров предостерег от попыток сбивать объекты в небе России
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Почему никто точно не знает, что такое Государство Палестина

    Ряд арабских стран и Иран признают Палестину в одних границах, а большая часть государств, признавших независимость Палестины, – совсем в других. При этом надо учитывать, что палестинская национальная администрация контролирует далеко не всю свою территорию что в тех границах, что в этих.

    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Остров Эпштейна – это часть колониальной истории Запада

    Можно ли удивляться нынешним секс-скандалам в Великобритании и США? Современные политики Запада лишь продолжают дело своих прадедов. Единственное их отличие в том, что они уже не едут на Восток, а подобно миллиардеру Эпштейну занимаются сексуальной эксплуатацией у себя дома.

    Владимир Можегов Владимир Можегов Как Россия создала первый Евросоюз и почему он не получился

    Мировая революция продолжает свое шествие по планете и, кажется, близится к своему завершению. Ее сегодняшние знаки: неконтролируемая миграция, идеологии всесмешения (ЛГБТ–БЛМ), почти всеобщая власть финансовой олигархии. Ее сегодняшние лица: Соросы, клика неоконов, евробюрократия. Однако, как и во времена Священного союза, нарастает сопротивление.

    27 сентября 2025, 21:52

    Лавров предостерег от попыток сбивать объекты в небе России

    Tекст: Вера Басилая

    Любые попытки сбить объекты в небе над Россией будут расценены как грубое нарушение суверенитета и повлекут серьезные последствия, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров предостерег потенциальных нарушителей, которые попытаются сбивать любые объекты в воздушном пространстве страны, передает ТАСС.

    По его словам, такие действия будут рассматриваться как грубое нарушение территориальной целостности и суверенитета России, и те, кто решится на них, «серьезно пожалеют».

    «Я думаю, люди серьезно пожалеют, если они пойдут на такое грубейшее нарушение нашей территориальной целостности, нашего суверенитета», – заявил Лавров.

    Он также отметил, что если дрон не находится над территорией России, то государство, чьи границы нарушены дроном, вправе самостоятельно решать, как поступить с данным объектом для обеспечения своей безопасности.

    Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала страны НАТО к готовности сбивать российские самолеты.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал такие заявления безответственными.

    Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что любая агрессия против России получит решительный отпор.

    26 сентября 2025, 21:44
    @ Алексей Куденко/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Разведывательный корабль «Янтарь» стал предметом беспокойства НАТО из-за подозрений в проведении подводных шпионских операций около критически важной инфраструктуры Европы, пишет Financial Times.

    По данным FT, судно в течение трех месяцев перемещалось вдоль берегов Северной Европы, Атлантики и Средиземного моря, «уделяя особое внимание районам с подводными кабелями для связи, интернета, финансовых транзакций и военной координации», пишут «Ведомости».

    Эксперты газеты отмечают, что «Янтарь» занимается изучением расположения кабелей и трубопроводов. «[Янтарь] – это инструмент, который Россия использует, чтобы каким-то образом не давать нам уснуть. Мы очень внимательно следим за ним», – заявил один из высокопоставленных командующих НАТО.

    Газета также уточняет, что в ноябре 2024 года судно отправилось из бухты на Кольском полуострове и по ходу маршрута «неоднократно отключало системы опознавания, чтобы скрыть свою активность». С помощью спутниковых данных Европейского космического агентства издание определило, что «Янтарь» находился непосредственно над критически важными коммуникационными кабелями в Ирландском море».

    Корабль «Янтарь» состоит на вооружении с 2015 года и оснащен глубоководными аппаратами для работы на больших глубинах. В 2021 году его уже фиксировали западные военные у берегов Франции и США.

    Ранее в Госдуме объяснили повышенное внимание Запада к обрывам кабелей на Балтике.

    24 сентября 2025, 22:49
    Макрон призвал НАТО не сбивать российские самолеты

    @ REUTERS

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что НАТО должно более решительно реагировать на нарушения российскими самолетами воздушного пространства стран альянса, но не следует открывать по ним огонь.

    Президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что НАТО должно более решительно реагировать на нарушения воздушного пространства стран-членов, но не призывает к автоматическому сбиванию российских самолетов. Об этом он заявил в интервью телеканалу France 24, передает ТАСС.

    «В случае новых провокаций мы должны реагировать немного более сильно», – сказал Макрон. Он отметил, что не следует открывать огонь, когда речь идет о «проверках».

    Макрон считает, что российские беспилотники нарушали воздушное пространство Польши и Румынии 10 и 14 сентября, а три российских истребителя – воздушное пространство Эстонии 19 сентября.

    «Реакция НАТО была пропорциональной: был созван совет стран-членов и усилена оборонная позиция», – заявил Макрон.

    Отвечая на вопрос о поддержке Польши в случае ее решения сбивать воздушные объекты, Макрон подчеркнул, что реакция будет пропорциональной, но отказался обсуждать гипотетические сценарии. Польский премьер-министр Дональд Туск заявил, что Польша готова сбивать объекты, нарушающие ее воздушное пространство, только при солидарной позиции всех союзников по НАТО. Он добавил, что заявление президента Чехии Петера Павела о необходимости более агрессивно отвечать на инциденты с нарушением воздушного пространства стран НАТО «не является достаточным» для принятия таких решений.

    Ранее в НАТО пообещали принять жесткие меры в ответ на возможное нарушение воздушных границ государств-участников.

    Президент США Дональд Трамп заявил о праве стран НАТО открывать огонь по российским самолетам, если те нарушат воздушное пространство альянса.

    Польша отказалась сбивать объекты в небе без поддержки НАТО.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков раскритиковал обвинения в адрес российских военных летчиков, назвав их проявлением экзальтированной истерики.

    27 сентября 2025, 12:35
    Германия готовит ограбление России

    Евросоюз готовится выдать Украине «репарационный кредит». Проще говоря, ограбить Россию, передав ее замороженные активы Киеву под обязательства все это возместить «после того, как Россия выплатит репарации». Хотя Украина от России этого никогда не добьется, план ограбления уже поддержан Германией.

    25 сентября 2025, 16:54
    @ Vихаил Воскресенский/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В случае атаки на российский самолет со стороны НАТО такая ситуация будет приравнена к началу войны, отметил посол России во Франции Алексей Мешков.

    Такое заявление сделал посол России во Франции Алексей Мешков в эфире радиостанции RTL, передает RT. На прямой вопрос журналиста о возможной реакции Москвы при сбитии российского самолета страной Североатлантического альянса, Мешков подчеркнул: «Это будет война».

    Посол уточнил, что самолеты НАТО регулярно нарушают воздушное пространство России, однако российская сторона не предпринимает ответных действий и не сбивает эти воздушные суда. Дипломат добавил, что Россия действует сдержанно, несмотря на провокационные действия со стороны альянса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, польские власти планируют принять закон, разрешающий сбивать беспилотники и ракеты в воздушном пространстве третьих стран, таких как Белоруссия и Украина.

    Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что НАТО должно решительнее реагировать на нарушения российского воздушного пространства странами альянса, но не следует открывать по ним огонь.

    Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен допустила, что сбитие истребителя, вторгшегося в воздушное пространство НАТО, также рассматривается.

    25 сентября 2025, 23:09
    Рютте выступил против планов стран НАТО сбивать самолеты России

    @ Eric Lalmand/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте считает, что страны альянса должны оценивать угрозу при нарушении своего воздушного пространства российскими самолетами и сопровождать их, а не сразу применять самые жесткие меры.

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в эфире CNN заявил, что странам альянса не следует сразу сбивать российские самолеты при нарушении их воздушного пространства, передает ТАСС. Он подчеркнул, что действия должны зависеть от степени угрозы: в случае отсутствия прямой опасности самолеты должны быть сопровождены за пределы воздушного пространства.

    Рютте пояснил, что если есть реальная угроза гражданам или военным страны-члена, тогда возможны самые жесткие меры, вплоть до применения силы. Однако, по его мнению, подход НАТО должен быть спокойным и коллективным, а решение приниматься на основании оценки конкретной ситуации.

    По словам Рютте, военные альянса способны принять все необходимые меры для защиты граждан, а при наличии прямой угрозы пойти на крайние меры. Он отметил, что внутри НАТО не существует разногласий по данному вопросу, и что всегда требуется оценивать степень опасности в моменте.

    Ранее Рютте заявил, что в НАТО не увидели угрозы при инциденте с российскими истребителями в Эстонии.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала быть готовыми сбивать российские самолеты.

    Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что НАТО должно более решительно реагировать на нарушения воздушного пространства, но не следует открывать по таким самолетам огонь.

    Посол России во Франции Алексей Мешков предупредил, что атака НАТО на российский самолет будет приравнена к началу войны.

    25 сентября 2025, 09:53
    Фон дер Ляйен призвала к готовности сбивать российские самолеты
    Tекст: Вера Басилая

    Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявил, что вариант сбития истребителя, вторгшегося в воздушное пространство НАТО, «рассматривается», сообщает Politico.

    Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в интервью CNN заявила, что возможность сбивать российские военные самолеты, нарушающие воздушное пространство стран НАТО, «находится на столе», передает Politico.

    «Мое мнение – мы должны защищать каждый квадратный сантиметр территории. Это означает, что если после предупреждения и разъяснения последствий произойдет вторжение в воздушное пространство, то вариант с применением силы, включая сбитие самолета, находится на столе», – заявила глава Еврокомиссии.

    Поводом для таких заявлений послужили несколько случаев, когда российские самолеты нарушали воздушные границы стран НАТО в июне, включая инциденты в Польше, Румынии и Эстонии. Эти события повысили тревожность и привели к обсуждению возможных ответных мер Альянса.

    Ранее, на полях Генеральной ассамблеи ООН, американский экс-президент Дональд Трамп также высказал мнение, что страны НАТО должны сбивать российские самолеты, если те нарушают их воздушное пространство. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, комментируя слова Трампа, отметил, что армия обязана защищать воздушное пространство страны и готова принять необходимые меры. В то же время он уточнил, что считает предпочтительным перехват дронов и крылатых ракет над территорией Украины до того, как они достигнут территории НАТО.

    Фон дер Ляйен подчеркнула, что «вмешательство России в дела Европы» не ограничивается только воздушными инцидентами. По ее словам, Москва также «усилила кибератаки, шпионаж и вмешательство в выборы в странах ЕС с начала спецоперации на Украине». Она заявила, Европа должна давать ответ России по всем направлениям, чтобы защитить свои интересы.

    Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что НАТО должно более решительно реагировать на нарушения воздушного пространства, но не следует открывать по таким самолетам огонь.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что страны Европы используют тему «вторжений» российских боевых самолетов для укрепления позиций внутри НАТО.

    27 сентября 2025, 20:34
    Лавров обратил внимание на дальность полета упавших в Польше БПЛА

    Tекст: Вера Басилая

    Беспилотники, обнаруженные на территории Польши, по своим характеристикам не способны преодолеть расстояние от границы России до Польши, заявил глава МИД Сергей Лавров.

    Беспилотники, которые были обнаружены на территории Польши, имеют дальность полета, меньшую, чем расстояние от России до Польши, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам участия в неделе высокого уровня сессии Генассамблеи ООН, передает ТАСС.

    «Если это те, о которых мы думаем, то дальность полета у них меньше, чем от границы Российской Федерации до границы с Польшей», – заявил Лавров.

    Лавров также подчеркнул, что Россия не направляет ракеты и беспилотники на объекты на территории стран Европы и членов НАТО, передает РИА «Новости».

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что НАТО и Евросоюз ведут настоящую войну против России, используя на Украине Киев в качестве инструмента.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова предупредила о риске начала третьей мировой войны, если подтвердятся сообщения о планах Киева провести операцию под ложным флагом в Румынии и Польше.

    Лавров также заверил, что Россия готова дать отпор любой агрессии против страны.

    25 сентября 2025, 15:42
    Захарова заявила о заинтересованности НАТО в украинских территориях

    Захарова заявила о заинтересованности Британии и НАТО в украинских территориях

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что британские власти и другие страны НАТО заинтересованы в удержании украинских территорий.

    «Зеленский всему миру – и президенту США Дональду Трампу, и в ООН, и в интервью – заявляет, что не рассматривает варианты урегулирования, при которых утраченные Украиной территории не будут возвращены ему», – написала она в своем Telegram-канале. Дипломат подчеркнула, что «территории эти нужны не тем, кто живет на Украине, а британцам и другим натовцам, только им».

    Захарова также добавила, что западные государства, как и в 2022 году, продолжают предпринимать действия, направленные на срыв мирного процесса по Украине.

    Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев напомнил Зеленскому, который в интервью американскому порталу Axios призвал российских чиновников убедиться, что они «знают местонахождение своих укрытий», о наличии у России оружия, от которого не спасет «никакое бомбоубежище».

    25 сентября 2025, 22:05
    WP: В НАТО признали, что остановить ВС России невозможно

    Tекст: Вера Басилая

    Даже при полном удовлетворении финансовых и военных запросов Киева у Украины не хватит военных ресурсов для сдерживания продвижения Вооруженных сил России, остановить российскую армию невозможно, сообщила газета The Washington Post.

    Газета The Washington Post со ссылкой на источники в НАТО пишет, что представители альянса признали невозможность остановки российских войск, несмотря на многомиллиардную военную и финансовую помощь Киеву, передает ТАСС.

    Представитель НАТО, пожелавший остаться анонимным, подчеркнул, что ресурсы России и преимущества в воздушных ударах и использовании беспилотников создают значимое превосходство российских сил.

    В публикации уточняется, что даже при условии, что все потребности Киева будут удовлетворены, Украине не хватит военнослужащих для эффективного противостояния. Дипломат из НАТО в разговоре с изданием отметил, что несмотря на все миллиарды, выделенные Украине, остановить ВС России оказалось невозможно.

    По его словам, российские военные добились значительного прогресса на поле боя.

    Ранее Трамп заявил, что Украина при поддержке со стороны ЕС и НАТО якобы может военным путем вернуть утраченные территории и выйти на границы 2022 года. При этом он охарактеризовал Россию как «бумажного тигра».

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что британские власти и другие страны НАТО заинтересованы в удержании украинских территорий.

    Минобороны России сообщило, что с начала года в зоне спецоперации освобождено 4 тыс. 714 кв. километров.

    25 сентября 2025, 01:47
    Аналитик Уотсон перечислил регионы потенциальных конфликтов против России

    Tекст: Ирма Каплан

    Аналитик Уотсон в соцсети напомнил о геополитических точках, где может возникнуть новый конфликт, даже если украинский завершится. По его мнению, против России полей для борьбы немало.

    «Не ожидайте, что война против России скоро закончится. За пределами Украины  напряженность растет в Арктике, на Балтийском и Черном морях, на Кавказе (Азербайджан, Армения, Грузия) и в Молдове (прибывают войска НАТО), а также в соседней Румынии, где НАТО строит крупную базу», – написал он в соцсети Х.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, евробюрократы готовы удерживать Молдавию в рамках русофобской политики любой ценой, включая военное вмешательство и фактическую оккупацию страны, сообщили в Службе внешней разведки России (СВР).

    Европейский союз пытается вести в Сербии подрывную деятельность, выделяя финансовую поддержку ряду местных СМИ и неправительственных организаций, сообщили в Службе внешней разведки России (СВР).


    27 сентября 2025, 20:17
    Лавров: Любая агрессия против России получит решительный отпор

    Tекст: Вера Басилая

    Любая агрессия против России получит решительный отпор, заявил глава МИД России Сергей Лавров в ходе выступления на общеполитической дискуссии 80-й сессии Генассамблеи ООН.

    По словам Лаврова, любая агрессия против России встретит решительный отпор, у НАТО и Евросоюза не должно быть сомнений в этом, передает ТАСС.

    Лавров подчеркнул, что представители альянса и Евросоюза не только убеждают своих граждан в неизбежности войны с Россией и призывают к экономии, но и открыто говорят о подготовке нападения на Калининградскую область и другие российские территории.

    «Любая агрессия против моей страны получит решительный отпор. На этот счет не должно быть никаких сомнений у тех в НАТО и ЕС, кто не только убеждает своих избирателей в неизбежности войны с Россией», – подчеркнул Лавров.

    По словам министра, киевские власти и их западные союзники не осознают, насколько сложна текущая ситуация, и не проявляют желания вести честные переговоры. Лавров отметил, что на сегодняшний день ни у Киева, ни у его европейских спонсоров не видно понимания остроты момента и стремления к честному диалогу.

    Он добавил, что такие позиции Запада и украинской стороны только усугубляют международную напряженность и препятствуют поиску реальных решений.

    Ранее Лавров заявил, что НАТО и Евросоюз объявили России настоящую войну, используя Украину как инструмент.

    Лавров обвинил Европу в попустительстве терактам Киева.

    Лавров также заявил, что обсуждение перспективы третьей мировой войны западными политиками вызывает серьезную обеспокоенность у России на фоне нарастающей милитаризации Европы.

    26 сентября 2025, 14:40
    Индия отвергла заявления НАТО о переговорах Моди и Путина

    Tекст: Валерия Городецкая

    Индия считает неприемлемыми спекулятивные и недостоверные заявления, звучащие со стороны НАТО, заявил на брифинге официальный представитель индийского министерства иностранных дел Рандхир Джайсвал.

    Реакция связана с высказываниями генерального секретаря НАТО Марка Рютте, который заявил, что после повышения тарифов США на индийскую продукцию из-за закупок российской нефти премьер-министр Нарендра Моди якобы обратился к президенту России Владимиру Путину за разъяснениями, передает ТАСС.

    Джайсвал подчеркнул, что подобного разговора между Моди и Путиным не было. «Позвольте мне уточнить, что это заявление фактически неверно и совершенно безосновательно. Премьер-министр Моди ни разу не разговаривал с президентом Путиным в предложенной манере, такого разговора не было», – сказал он.

    Дипломат также отметил, что Индия ожидает от руководства НАТО большей ответственности и точности в публичных заявлениях. Он добавил, что спекулятивные или неосторожные замечания, искажающие факты или предполагающие несостоявшиеся разговоры, неприемлемы.

    По словам Джайсвала, импорт энергоносителей в Индию направлен на обеспечение предсказуемых и доступных цен для индийских потребителей. Индия, по его словам, продолжит принимать все необходимые меры для защиты своих национальных интересов и экономической безопасности.

    Ранее Индия отвергла требование США прекратить импорт российской нефти.

    25 сентября 2025, 09:49
    Турция отправила в Литву самолет для слежения за беспилотниками

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Турецкий самолет дальнего радиолокационного обнаружения E-7T Peace Eagle, способный фиксировать малозаметные беспилотники, с 22 сентября осуществляет миссию в воздушном пространстве Литвы. Об этом агентству Bloomberg сообщили турецкие чиновники.

    Турция направила самолет дальнего радиолокационного обнаружения в Литву, сообщает ТАСС со ссылкой на информацию Bloomberg.

    Как пояснили турецкие чиновники, отправка E-7T Peace Eagle связана с необходимостью отслеживать низколетящие беспилотные аппараты и прочие объекты в регионе.

    Самолет начал работу в воздушном пространстве Литвы 22 сентября и завершит миссию 25 сентября. Представители Турции назвали эту операцию «жестом солидарности Турции с другими членами НАТО».

    Министерство обороны Турции пока не предоставило официальных комментариев по поводу миссии. В открытых источниках отмечается, что у ВВС Турции на вооружении находятся четыре таких самолета на базе Boeing 737-700.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, еврокомиссар по внутренним делам пообещал создать «стену дронов» вдоль границы с Россией. Глава МИД Литвы отметил наличие «дыр» в обороне Евросоюза. Европейские политики используют миф о «вторжении» российских боевых самолетов для усиления мер безопасности.

    26 сентября 2025, 11:21
    В территориальных водах Литвы начались масштабные учения НАТО

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Совместные учения ВМС и ВВС с привлечением подразделений НАТО стартовали в территориальных водах Литвы, сообщило командование армии балтийской республики.

    В территориальных водах Литвы начались совместные учения военно-морских и военно-воздушных сил под названием «Нептуно киртис» («Удар Нептуна») с участием подразделений союзников по НАТО, передает ТАСС. Маневры проходят на Балтийском море, а также в воздушном пространстве над этой территорией.

    «В ходе учений корабли ВМС и воздушные суда ВВС вместе с союзниками проведут тренировку в территориальных водах Литвы на Балтике и в небе над этой территорией», – говорится в сообщении командования литовской армии.

    Местные власти и руководство города Паланга обратились к жителям с предупреждением, что во время учений возможны громкие звуки взрывов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперты отметили рост риска эскалации из-за одновременных учений России и НАТО на Балтике. НАТО назвал главной угрозой для российских интересов в регионе усиление военного присутствия альянса. В Швеции заявили о появлении российских самолетов, следящих за учениями НАТО на Балтике.

    26 сентября 2025, 11:29
    Рютте заявил о нецелесообразности сбивать БПЛА дорогими ракетами

    Генсек НАТО Рютте заявил о нецелесообразности сбивать БПЛА дорогими ракетами

    Tекст: Вера Басилая

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте указал на экономическую невыгодность применения ракет стоимостью сотни тысяч долларов для уничтожения дешевых беспилотников, сообщает Bloomberg.

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил в интервью Bloomberg, что альянс не может позволить себе сбивать беспилотные летательные аппараты с помощью дорогостоящих ракет, передает ТАСС.

    По его словам, использование ракет ценой в полмиллиона или миллион долларов против дронов, стоящих одну-две тысячи долларов, не имеет смысла.

    Рютте рассказал, что в альянсе считают более разумным внедрение новых технологических решений для борьбы с подобной угрозой. Он отметил, что в ближайшие недели страны НАТО начнут реализовывать такие технологии для противодействия беспилотникам.

    Ранее украинский пилот F-16 сбил дрон «Герань» американской ракетой стоимостью 100 тыс. долларов.

    Глава украинского МИД Андрей Сибига призвал страны НАТО перехватывать дроны и ракеты над Украиной.

    Еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс пообещал создать «стену дронов» вдоль границы с Россией.

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев разъяснил последствия идеи «киевских и прочих придурков» о введении «бесполетной зоны над Украиной».

    26 сентября 2025, 14:02
    Песков осудил заявления о готовности стран НАТО сбивать самолеты России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Заявления о готовности стран НАТО сбивать российские самолеты, якобы нарушившие воздушное пространство, являются крайне безответственными, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    «Об этом даже не хочется говорить, это очень безответственное заявление. Очень безответственное, потому что обвинения России в том, что ее военные самолеты нарушали чье-то воздушное пространство и вторгались в чье-то, беспочвенные. Сколь-либо убедительных доказательств этому представлено не было», – подчеркнул представитель Кремля, передает ТАСС.

    Пресс-секретарь президента подчеркнул, что Россия настаивает на том, что все полеты военных самолетов осуществляются строго в соответствии с международными правилами. Он добавил, что любые обвинения в нарушениях воздушного пространства не подкреплены доказательствами и не могут служить основанием для подобных угроз со стороны стран НАТО.

    Агентство Bloomberg писало, что представляющие европейские страны дипломаты якобы обратились к российской стороне с сообщением о том, что готовы отвечать на нарушения своего воздушного пространства.

    Глава ЕК Урсула Фон дер Ляйен призывала к готовности сбивать российские самолеты.

    Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что НАТО должно более решительно реагировать на нарушения воздушного пространства, но не следует открывать по таким самолетам огонь.

