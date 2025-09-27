Ряд арабских стран и Иран признают Палестину в одних границах, а большая часть государств, признавших независимость Палестины, – совсем в других. При этом надо учитывать, что палестинская национальная администрация контролирует далеко не всю свою территорию что в тех границах, что в этих.2 комментария
Лавров предостерег от попыток сбивать объекты в небе России
Любые попытки сбить объекты в небе над Россией будут расценены как грубое нарушение суверенитета и повлекут серьезные последствия, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров предостерег потенциальных нарушителей, которые попытаются сбивать любые объекты в воздушном пространстве страны, передает ТАСС.
По его словам, такие действия будут рассматриваться как грубое нарушение территориальной целостности и суверенитета России, и те, кто решится на них, «серьезно пожалеют».
«Я думаю, люди серьезно пожалеют, если они пойдут на такое грубейшее нарушение нашей территориальной целостности, нашего суверенитета», – заявил Лавров.
Он также отметил, что если дрон не находится над территорией России, то государство, чьи границы нарушены дроном, вправе самостоятельно решать, как поступить с данным объектом для обеспечения своей безопасности.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала страны НАТО к готовности сбивать российские самолеты.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал такие заявления безответственными.
Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что любая агрессия против России получит решительный отпор.