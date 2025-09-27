Лавров предостерег от попыток сбивать объекты в небе России

Tекст: Вера Басилая

Министр иностранных дел России Сергей Лавров предостерег потенциальных нарушителей, которые попытаются сбивать любые объекты в воздушном пространстве страны, передает ТАСС.

По его словам, такие действия будут рассматриваться как грубое нарушение территориальной целостности и суверенитета России, и те, кто решится на них, «серьезно пожалеют».

«Я думаю, люди серьезно пожалеют, если они пойдут на такое грубейшее нарушение нашей территориальной целостности, нашего суверенитета», – заявил Лавров.

Он также отметил, что если дрон не находится над территорией России, то государство, чьи границы нарушены дроном, вправе самостоятельно решать, как поступить с данным объектом для обеспечения своей безопасности.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала страны НАТО к готовности сбивать российские самолеты.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал такие заявления безответственными.

Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что любая агрессия против России получит решительный отпор.