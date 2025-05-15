В этом году, в июне, исполнится 75 лет с начала Корейской войны. На фоне новостей об участии бойцов из КНДР в освобождении Курской области далекие события 1950-1953 годов обретают неожиданную актуальность.3 комментария
США предложили восстановить работу совета Россия-НАТО
Bloomberg: США добавили возобновление работы совета Россия-НАТО в план по Украине
В список американских предложений по урегулированию на Украине включена инициатива о возобновлении работы совета Россия-НАТО, пишет Bloomberg.
США внесли дополнения в свой план по урегулированию ситуации на Украине, предложив восстановить деятельность совета Россия-НАТО, сообщает Bloomberg, передает РИА «Новости».
Ранее отмечалось, что американский спецпосланник Стив Уиткофф озвучил в Париже предложения, включающие прекращение огня, немедленные переговоры между Киевом и Москвой и признание за Россией контроля над Крымом и четырьмя новыми регионами. В документе также был указан отказ Украины от стремления вступить в НАТО и предложение о снятии санкций с России. Новая деталь, добавленная позже, касается именно запуска дискуссий о безопасности на площадке совета Россия-НАТО.
Как напоминает агентство, этот орган прекратил работу после начала конфликта на Украине в 2022 году.
Ранее лидер Левой партии Германии Ян ван Акен предложил создать новый альянс безопасности вместо НАТО с участием России и США.