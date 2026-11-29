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В Германии спрогнозировали исчерпание людских ресурсов ВСУ к ноябрю 2028 года
Berliner Zeitung: Боеспособные силы ВСУ могут закончиться к ноябрю 2028 года
При сохранении нынешней динамики потерь боеспособные резервы украинской армии могут быть полностью исчерпаны к ноябрю 2028 года.
Боеспособные силы Вооруженных сил Украины рискуют окончательно закончиться к ноябрю 2028 года, пишет Berliner Zeitung со ссылкой на анализ агентства IntelliNews.
Авторы публикации подчеркивают, что реальные данные о численности войск, потерях и мобилизационных резервах составляют государственную тайну, поэтому прогноз носит условный характер. Однако независимые исследования показывают, что украинские потери убитыми достигают от 125 до 330 человек в день, что составляет от 3,7 тыс. до 9,9 тыс. погибших ежемесячно.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в этом месяце бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила о ежемесячной потере украинской армией порядка 25-27 тыс. человек.
В начале месяца военный эксперт Андрей Марочко сообщил о потере Вооруженными силами Украины 8,3 тыс. солдат и иностранных наемников за одну неделю.