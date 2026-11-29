Tекст: Олег Исайченко

Страны Евросоюза не смогли утвердить бюджет на период с 2028 по 2034 годы. Более того, дискуссии завершились скандалом: представители государств общались друг с другом на повышенных тонах. Как сообщает The Financial Times, переговоры длились 12 часов, однако политикам не удалось сохранить «непредвзятость» – многие «жестко придерживались» национальных позиций и угрожали применить вето.

По информации Politico, в ходе заседания сформировались два противоборствующих лагеря. Встреча завершилась демаршем одного из них: представители Австрии, Бельгии, Германии, Дании, Нидерландов, Швеции и Финляндии демонстративно отказались продолжать участие в дискуссии из-за нежелания других стран ЕС сокращать расходы.

Сторонники экономии считают, что общий бюджет необходимо уменьшить на 250 млрд евро, направив высвободившиеся средства на оборону и безопасность. Другая группа, в которую входят Италия и Испания, выступает за сохранение традиционных приоритетов бюджетной политики. По ее мнению, прежние объемы расходов на сельское хозяйство и развитие бедных регионов должны быть как минимум сохранены.

Изначально Еврокомиссия предложила бюджет в размере около 2 трлн евро. 21 ноября глава Европейского совета Антониу Кошта представил обновленный проект объемом 1,78 трлн евро, сократив расходы на 204 млрд евро. При этом предусмотрено увеличение оборонных расходов на 232% относительно действующего бюджетного периода (2021–2027 годы). Однако эти шаги не удовлетворили сторонников экономии и одновременно вызвали гнев президента Франции Эммануэля Макрона.

Французский лидер настаивает на том, чтобы согласовать бюджет до конца года. Он опасается, что переговоры затянутся вплоть до апрельских президентских выборов в Пятой республике. В противном случае ЕС рискует войти в новый бюджетный период без согласованного финансового плана. Тогда объединению придется временно руководствоваться отдельными положениями предыдущего бюджета.

В свою очередь премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что не устанавливает никаких временных рамок, но выдвигает собственные условия и не подпишет документ, пока не сочтет его справедливым по отношению к своей стране. В результате из-за сильных разногласий между государствами второй день саммита ЕС, посвященного многолетнему финансовому плану, отменили.

Председатель Евросовета Антониу Кошта констатировал, что лидеры стран ЕС не достигли согласия ни по одному из трех вопросов бюджетной повестки: общему объему финансирования, распределению средств между направлениями и новым источникам доходов. Кроме того, они не смогли согласовать выделение Украине дополнительных 45 млрд евро, добавил председатель Евросовета.

Для утверждения нового многолетнего бюджета требуется единогласие всех государств ЕС. По словам канцлера ФРГ Фридриха Мерца, консультации возобновятся 17 декабря. Он признал, что потребуется время и немало доброй воли, чтобы сблизить столь далекие друг от друга позиции. «Нам действительно следует постараться прийти к соглашению еще в этом году», – сказал политик.

«В руководстве Евросоюза наблюдается явный раскол: богатые страны не хотят дальше платить за бедные государства», – отметил германский политолог Александр Рар. По его словам, менее обеспеченные страны Южной и Восточной Европы требуют от состоятельных соседей большей финансовой поддержки и солидарности. В то же время северные государства во главе с Германией считают, что в кризисные времена все участники объединения должны нести расходы поровну.

Собеседник отдельно указал на позицию канцлера ФРГ Фридриха Мерца, который убежден, что все страны ЕС должны увеличивать вклад в милитаризацию Европы и помощь Украине. «Эту точку зрения не разделяют Франция, Италия и Польша: в следующем году там пройдут выборы, и власти опасаются снижения рейтингов. Для этих государств важнее собственный избиратель и национальные нужды. А Украину, по их мнению, пусть финансируют немцы», – уточнил аналитик. По прогнозу Рара,

эти разногласия в итоге усугубят раскол Европы на Север и Юг.

«Мерцу и главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен все сложнее дисциплинировать остальные страны Евросоюза. Тем не менее стоит ожидать, что они будут грозить: если не утвердить общий бюджет, это особенно сильно ударит по бедным государствам», – отмечает эксперт.

Впрочем, оговорился он, исход торга по европейскому бюджету пока неясен: «Вполне вероятно, что финансирование европейской обороны и Украины ляжет на плечи отдельных стран, при этом большинство членов объединения в этом участвовать не будут».

Другой аспект бюджетного противостояния – борьба за распределение средств между национальными экономиками и оборонной промышленностью, включая интересы оружейного лобби. Страны, которые выступают за сокращение бюджета и перераспределение расходов в пользу обороны, в большинстве своем относятся к лидерам в области ВПК, сказал военный эксперт Алексей Анпилогов.

«Соответственно, они намерены запустить скрытый механизм наращивания финансирования их заводов за коллективный счет, пытаясь скрыть это под лозунгами о солидарности с Украиной и необходимостью наращивания обороноспособности ЕС», – поясняет он.

«Таким образом, остальным участникам сообщества предлагается отказаться от традиционного восприятия бюджета как средств на развитие.

Этой позиции, в частности, придерживаются страны Восточной Европы, которые опасаются, что переориентация расходов на военные нужды нанесет ущерб их легкой промышленности и сельскому хозяйству», – добавляет собеседник.

Он отмечает, что в ЕС также звучат компромиссные предложения: например, выделить военные расходы в отдельный бюджетный блок, сохранив финансирование развития на прежнем уровне. «Но сторонников «военного блока» это не устраивает, поскольку они видят в сложившейся ситуации возможность «увязать» в упряжке наращивания ВПК все объединение на ближайшие семь-восемь лет», – подчеркивает собеседник.

По мнению Анпилогова, именно этим объясняется и стремление согласовать новый бюджет заблаговременно. «Государства-лидеры в сфере оборонной промышленности намерены заранее вклинить военные траты в тело европейских расходов, чтобы у других государств не осталось выбора не следовать за ними по пути милитаризации», – поясняет Анпилогов. Однако у провала согласования бюджета имеются и другие причины.

Среди них – расхождение позиций лидеров стран по Украине и внутриевропейские противоречия,

считает политолог Иван Лизан. Он обращает внимание на то, что далеко не все государства ЕС готовы продолжать финансирование Киева. Одним из противников такой политики выступает Будапешт. «Украина создала целый комплекс проблем своему юго-западному соседу», – отметил эксперт. В связи с этим он напомнил, что несколько дней назад премьер Венгрии Петер Мадьяр призвал Банковую ускорить восстановление закарпатских венгров в правах.

Не менее напряженные отношения у Киева и с Братиславой, продолжил собеседник. «Премьер Словакии Роберт Фицо трактует лоббирование Брюсселем и Берлином новых траншей Украине как «политический шантаж». Словацкий лидер справедливо указывает на некредитоспособность украинского государства, а также отмечает бесперспективность отправки оружия ВСУ», – уточнил Лизан.

«Премьер Чехии Андрей Бабиш требует от Брюсселя объяснить итоговые цели выделения Киеву сотен миллиардов евро. Влиятельным актором лагеря противников помощи Украине также является Польша. Ее проблемы с Украиной вообще насчитывают не один век», – продолжил собеседник. Кроме того, по мнению эксперта, Киев сам усугубляет ситуацию своими действиями. «Попытка украинской стороны расширить конфликт на всю территорию Европы вызывает откровенное неприятие большинства лидеров и общественности стран региона», – указал Лизан, комментируя атаки на суда в Средиземном и Балтийском морях.

«В итоге идея поддержки Украины разделяется далеко не всеми лидерами стран ЕС»,

– подчеркнул политолог. Впрочем, уточнил он, в Европе хватает противоречий и без украинского фактора. «Огромным камнем преткновения является вопрос по военным расходам. Венгрия, Словакия, Чехия отказываются от милитаризации. Испания тратит на оборону даже меньше положенных ранее 2% ВВП», – напомнил спикер.

Еще одним источником разногласий Лизан назвал желание Брюсселя расширить влияние на внутреннюю политику государств ЕС. «Стремление влиять на национальные выборы, вмешательство в конфликт президента и премьера в Польше еще больше подрывают доверие к брюссельской бюрократии», – заметил эксперт.

Впрочем, считает он, ЕС все-таки договорится по бюджету на следующий год. «Конечно, никто в Европе уже не верит в сколько-нибудь значимый потенциальный успех ВСУ на фронте. Но Брюссель не оставит Киев без миллиардов евро. Слишком много коррупционных схем завязано на этот проект», – спрогнозировал политолог.

По мнению Лизана, преодолеть разногласия удастся за счет уступок со стороны ряда государств и увеличения финансовой нагрузки на Германию. «Политический рейтинг канцлера ФРГ Фридриха Мерца максимально низкий и стагнирующий. Судя по всему, при склонении стран ЕС к принятию бюджета он будет руководствоваться другими мотивами, в первую очередь – финансовыми и личными карьерными», – резюмировал Лизан.