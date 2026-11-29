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Министерство труда Британии подверглось кибератаке
Недавний сбой в работе информационных систем Министерства труда и пенсий Великобритании стал следствием кибератаки.
Министерство труда и пенсий Великобритании подтвердило, что недавний сбой в работе его информационных систем, из-за которого часть сервисов была отключена на несколько дней, стал следствием кибератаки, передает «Интерфакс».
«Совместно с Национальным центром кибербезопасности и правительственным центром координации кибербезопасности мы устанавливаем причины попытки несанкционированного доступа к нашим системам. В министерстве есть детально отработанные планы действий на подобные случаи – их без промедлений применили», – говорится в заявлении ведомства.
Инцидент произошел 26 ноября. В качестве меры предосторожности ряд сервисов отключили, некоторые из них недоступны до сих пор. При этом в министерстве заверили, что нет свидетельств компрометации персональных данных, а выплаты пенсий и пособий продолжаются в штатном режиме.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Европейская комиссия подверглась масштабной кибератаке.
Также десятки государственных сервисов Британии отключили из-за обнаружения критических уязвимостей языка программирования PHP.
Кроме того, британская сторона ввела рестрикции в отношении якобы причастных к кибератакам против Лондона сотрудников ГРУ.