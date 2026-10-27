Уволенная из-за антисемитизма режиссер получила компенсацию от Би-би-си

Israel National News: Би-би-си заплатит 400 тыс. фунтов режиссеру-еврейке

Tекст: Игорь Иножарский

Кон проработала в корпорации 22 года, однако после 7 октября 2023 года столкнулась с агрессией со стороны сослуживцев. Они называли сионистов злом и требовали считать Израиль таким же террористическим государством, как ХАМАС, пишет Israel National News со ссылкой на The Telegraph.

«Они пытались помешать мне выполнять мою работу, потому что я еврейка», – рассказала Кон. По ее словам, руководство запретило ей работать над документальным фильмом о нападении на музыкальный фестиваль Nova, объяснив это излишней предвзятостью режиссера.

После официальной жалобы на антисемитизм женщину отстранили от работы на несколько месяцев, а затем сократили ее должность. Кон подала иск о несправедливом увольнении, после чего корпорация согласилась на досудебное урегулирование конфликта.

При этом представители вещателя отказались приносить извинения и не признали факт дискриминации на рабочем месте. Руководство Би-би-си ограничилось заявлением о строгой политике нетерпимости к любым проявлениям антисемитизма.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе израильские военные атаковали сотрудницу иранского телеканала Press TV на Западном берегу реки Иордан. В марте США и Израиль напали на Иран. В январе в Израиле остановили часы обратного отсчета вернувшихся домой заложников ХАМАС.