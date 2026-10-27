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    Чем глубже американское присутствие, тем больше шансов, что первый удар Китая придется по филиппинской территории. Кто бы ни победил в большой игре, тарану будет хуже всех.

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    Игорь Караулов Игорь Караулов Грядки умеют ждать

    Связывать занятие садом-огородом с возрастом общепринято, но не вполне верно. А как тогда быть с дачниками-зумерами? Но ведь они есть, а уж увидеть миллениала на огороде – проще простого. Видимо, зов огорода притягателен для людей разных поколений, потому что с ним ассоциируются правильные ценности.

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    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Протесты в Европе – следствие завышенных ожиданий

    Европейская политика строилась на неписаном обещании, что каждое новое поколение будет жить лучше предыдущего. Деградация возможностей европейского населения в сочетании с нереалистичными потребностями становится политическим ядерным коктейлем.

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    27 октября 2026, 11:23 • Новости дня

    Уволенная из-за антисемитизма режиссер получила компенсацию от Би-би-си

    Israel National News: Би-би-си заплатит 400 тыс. фунтов режиссеру-еврейке

    Tекст: Игорь Иножарский

    Британская вещательная корпорация Би-би-си согласилась выплатить 400 тыс. фунтов стерлингов режиссеру Люси Кон, которая подверглась травле со стороны коллег из-за своего еврейского происхождения после нападения движения ХАМАС на Израиль.

    Кон проработала в корпорации 22 года, однако после 7 октября 2023 года столкнулась с агрессией со стороны сослуживцев. Они называли сионистов злом и требовали считать Израиль таким же террористическим государством, как ХАМАС, пишет Israel National News со ссылкой на The Telegraph.

    «Они пытались помешать мне выполнять мою работу, потому что я еврейка», – рассказала Кон. По ее словам, руководство запретило ей работать над документальным фильмом о нападении на музыкальный фестиваль Nova, объяснив это излишней предвзятостью режиссера.

    После официальной жалобы на антисемитизм женщину отстранили от работы на несколько месяцев, а затем сократили ее должность. Кон подала иск о несправедливом увольнении, после чего корпорация согласилась на досудебное урегулирование конфликта.

    При этом представители вещателя отказались приносить извинения и не признали факт дискриминации на рабочем месте. Руководство Би-би-си ограничилось заявлением о строгой политике нетерпимости к любым проявлениям антисемитизма.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе израильские военные атаковали сотрудницу иранского телеканала Press TV на Западном берегу реки Иордан. В марте США и Израиль напали на Иран. В январе в Израиле остановили часы обратного отсчета вернувшихся домой заложников ХАМАС.

    26 октября 2026, 14:24 • Новости дня
    Бернем заявил о желании вернуть Британию в Евросоюз

    Премьер Британии Бернем исключил возврат в Евросоюз при нынешнем парламенте

    Tекст: Мария Иванова

    Премьер-министр Великобритании Энди Бернем выразил надежду на то, что королевство сможет вернуться в состав Европейского союза еще при его жизни, хотя и не намерен форсировать этот процесс.

    Политик признался, что хотел бы увидеть возвращение королевства в состав объединения на своем веку, передает ТАСС.

    «Я не собираюсь бежать впереди паровоза. Я не собираюсь диктовать свое мнение по этому вопросу. Нужно гарантировать, что британское общество будет боссом в этом вопросе», – заявил Бернем.

    Премьер подчеркнул, что не планирует инициировать процедуру возвращения в ЕС в рамках работы парламента текущего созыва, поскольку страна пока очень далека от этого шага.

    По его словам, предстоящий 20 ноября саммит Великобритания – ЕС будет сфокусирован на углублении экономического сотрудничества и взаимодействии в миграционной сфере.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Энди Бернем допустил возможность возвращения страны к принципу свободного передвижения с Евросоюзом.

    В прошлом году бывший глава правительства Кир Стармер указал на необходимость снижения напряженности в отношениях с европейским объединением.

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    26 октября 2026, 21:58 • Новости дня
    Ученые нашли старейший паб Англии с 600-летней историей

    В Англии нашли старейший паб с 600-летней историей

    Tекст: Денис Тельманов

    Паб The George Inn в деревне Нортон-Сент-Филип в графстве Сомерсет признан старейшим действующим питейным заведением Англии, он работает уже более 600 лет.

    Ученые из организации Historic England, занимающейся охраной английского исторического наследия, сделали такой вывод после анализа материальной структуры здания, истории его строителей и метода датировки по годичным кольцам деревьев, пишет ТАСС со ссылкой на GB News.

    История паба начинается в конце XIV века. Монахи картезианского ордена из монастыря Хинтон построили постоялый двор для купцов, приезжавших на монастырские ярмарки. Доход ордену приносила плата за ночлег и хранение товаров.

    В 1668 году в The George Inn останавливался писатель и политик Сэмюэл Пипс. Кроме того, в этом пабе снимались сцены для фильмов «Том Джонс» (1963) и «На исходе дня» (1993).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле премьер-министр Британии Энди Бернем заявил о снижении налогов на коммерческую недвижимость для поддержки баров и пабов.

    В 2025 году Британская ассоциация пива и пабов спрогнозировала закрытие 378 заведений из-за налогового давления.

    На фоне предновогоднего дефицита пива Guinness неизвестные похитили фуру с 400 бочками стаута, предназначенными для пабов.

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    26 октября 2026, 20:10 • Видео
    В Сербии сменилась власть. Чего ждать?

    К удивлению многих, правящая Сербская прогрессивная партия во главе с Александров Вучичем проиграла выборы в Сербии оппозиционному «Студенческому списку». Что будет? Правда ли, что Россия потеряла последнего друга в Европе из тех, что западнее Бреста?

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    26 октября 2026, 18:00 • Новости дня
    Британский военный самолет подал аварийный сигнал над Англией

    Военный самолет Airbus A400M ВВС Британии подал сигнал бедствия над Англией

    Tекст: Валерия Городецкая

    Военно-транспортный самолет Airbus A400M Atlas британских Военно-воздушных сил передал сигнал общей чрезвычайной ситуации во время полета над Англией.

    Самолет вылетел из города Эймсбери и начал делать круги в небе недалеко от места вылета, передает РИА «Новости». Борт установил универсальный транспондерный код 7700, который означает возникновение общей чрезвычайной ситуации.

    Данный сигнал необязательно свидетельствует о непосредственной угрозе катастрофы, конечный пункт назначения самолета остается неизвестным.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник пассажирский Boeing авиакомпании Ryanair направился в Ньюкасл после сообщения о бедствии.

    В пятницу сверхзвуковой учебный самолет Военно-воздушных сил США подал сигнал бедствия во время полета над штатом Миссисипи.

    На прошлой неделе американский военно-транспортный самолет Lockheed C-130H Hercules передал аварийный сигнал над территорией Алабамы.

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    26 октября 2026, 19:17 • Новости дня
    Британцы скупили фонарики и радиоприемники после призыва готовиться к войне

    Tекст: Валерия Городецкая

    Жители Британии массово раскупают радиоприемники и фонарики после начала правительственной информационной кампании по подготовке к возможной войне, пишет газета The Daily Telegraph.

    Продавцы отмечают пятикратный рост заказов на радиоприемники за последние дни, продажи фонариков в онлайн-магазине Maplin увеличились на 284% по сравнению с прошлым месяцем, передает ТАСС со ссылкой на The Daily Telegraph.

    Кампания под названием Be Ready («Будь готов») началась 22 октября. Британские власти рекомендуют жителям иметь трехдневный запас продуктов питания и воды, хранить дома наличные, копии паспортов, важные номера телефонов, лекарства, переносные зарядки, радиоприемники и фонарики.

    Программа стала частью «национального разговора об устойчивости» гражданского общества, который правительство планирует вести в ближайшие три года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье министр обороны Британии Уэз Стритинг предупредил о необходимости быть готовыми к возможной войне через 1000 дней.

    В тот же день министр финансов Джон Хили спланировал объявить об увеличении оборонных расходов на несколько миллиардов фунтов стерлингов.

    В марте посольство России в Лондоне заявило о несостоятельности попыток Британии объяснить наращивание военного присутствия в Арктике мнимой угрозой со стороны Москвы.

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    26 октября 2026, 16:10 • Новости дня
    Минобороны Израиля исключило удар по Ирану до выборов

    Министр обороны Кац: Израиль не планирует атаковать Иран до выборов

    Tекст: Денис Тельманов

    Израильские власти не намерены наносить удары по Ирану до завершения парламентских выборов 27 октября, заявил министр обороны Исраэль Кац.

    «Я четко заявляю, что у Израиля нет намерения наносить удар по Ирану до проведения выборов в Израиле», – заявил Кац. Его слова приводит РИА «Новости» со ссылкой на Times of Israel.

    Кроме того, министр опроверг информацию израильских СМИ о конфликте между премьером Биньямином Нетаньяху и начальником Генштаба ЦАХАЛ Эялем Замиром.

    Кац назвал слухи о разногласиях между политическим и военным руководством по поводу действий против Ирана «беспочвенными и ложными».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху опровергла сообщения о его попытках убедить США нанести совместный удар по Ирану перед выборами.

    В тот же день Нетаньяху пригрозил Ирану и его союзникам «несоразмерными» ударами в случае попыток помешать выборам.

    В воскресенье израильский премьер разместил сгенерированное нейросетью изображение уничтоженного атомной бомбой Тель-Авива, напомнив об иранской угрозе.

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    26 октября 2026, 15:13 • Новости дня
    Израиль ликвидировал двух командиров ХАМАС в секторе Газа

    Tекст: Валерия Городецкая

    Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировала в секторе Газа командира военной разведки и командира инженерных сил военного крыла ХАМАС, сообщили в армейской пресс-службе.

    «В субботу ЦАХАЛ нанес удар в городе Газа и ликвидировал террориста Мухаммеда Халауа, командира в аппарате военной разведки ХАМАС. На прошлой неделе (в четверг) ЦАХАЛ нанес удар и ликвидировал террориста Ахмеда Абу Уда, командира инженерного подразделения в военном крыле ХАМАС», – цитирует сообщение израильской армейской пресс-службы РИА «Новости».

    Израильские военные заявляют, что в последнее время эти члены ХАМАС готовили нападения на военнослужащих и граждан Израиля, а также восстанавливали потенциал группировки в нарушение режима прекращения огня.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Армия обороны Израиля нанесла удары по сектору Газа для ликвидации командира взвода военного крыла ХАМАС и члена «Исламского джихада».

    В октябре прошлого года жертвами израильских ударов по анклаву стали минимум 65 человек.

    Вооруженные силы Израиля осуществили точечную операцию против участника «Исламского джихада» в районе лагеря Нусейрат.

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    26 октября 2026, 15:50 • Новости дня
    Британский суд дал певцу Брауну условный срок за драку в Лондоне

    Sky News: Певец Браун получил восемь месяцев условно за драку в Лондоне

    Tекст: Ольга Иванова

    Британский суд приговорил американского певца Криса Брауна к восьми месяцам тюрьмы условно за нападение на музыкального продюсера Абрахама Диау в Лондоне в 2023 году.

    В июле исполнитель признал вину в избиении пострадавшего в столичном клубе Tape, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал Sky News. «Криса Брауна приговорили к восьми месяцам тюремного заключения с отсрочкой на 12 месяцев, что позволило ему избежать реального тюремного срока», – говорится в сообщении.

    По версии обвинения, Браун и его тренер по вокалу дважды ударили жертву по голове стеклянной бутылкой, а затем продолжили бить ногами. После инцидента продюсер попал в больницу с травмами головы и колена.

    В мае прошлого года полиция задержала исполнителя по обвинению в умышленном нанесении тяжких телесных повреждений. Позднее суд отпустил его под залог в 5 млн фунтов стерлингов (около 6,7 млн долларов).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца Центральный уголовный суд Лондона приговорил кувейтского беженца к 20 годам тюрьмы за подготовку нападения на израильскую дипломатическую миссию.

    Летом двое выходцев с Украины получили тюремные сроки за умышленный поджог недвижимости британского премьера Кира Стармера.

    В прошлом году в деле о нападении на музыкального продюсера в лондонском клубе появился второй обвиняемый.

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    26 октября 2026, 15:47 • Новости дня
    Непогода оставила без света около 90 тыс. домов в Британии

    Guardian: Непогода оставила без света около 90 тыс. домов в Британии

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В Британии около 90 тыс. домов остаются без электроснабжения из-за штормов «Остин» и «Боэло», которые привели к перебоям в работе транспорта и гибели двух человек.

    Штормы «Остин» и «Боэло» вызвали масштабные перебои в работе транспорта, наводнения и отключения электроэнергии, пишет Guardian. Из-за падения деревьев погибли два человека: мужчины в возрасте 60 и около 20 лет.

    В понедельник погода улучшилась, однако в западных прибрежных районах и на всей территории Шотландии ожидается усиление ветров, порывы которых могут достигать 110 км/ч.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье из-за мощного шторма «Боэло» на территории Британии оказались задержаны более 1,5 тыс. авиарейсов.

    В Британии и Ирландии лишились электроснабжения свыше 57 тыс. домохозяйств.

    В пятницу более 18 тыс. домохозяйств в юго-западных регионах Британии остались без света из-за шторма «Остин».

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    26 октября 2026, 13:15 • Новости дня
    Опровергнуты данные о попытке Нетаньяху убедить США атаковать Иран

    Канцелярия Нетаньяху опровергла данные о просьбах к США атаковать Иран

    Tекст: Вера Басилая

    Канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху опровергла сообщения, что он безуспешно пытался убедить президента США Дональда Трампа нанести совместный удар по Ирану перед выборами.

    Информация об инициативе Израиля провести совместную с США атаку на Иран не соответствует действительности. Канцелярия премьер-министра назвала эти сообщения «фейковыми новостями», передает Israel National News.

    Ранее телеканал CNN со ссылкой на израильский источник в сфере безопасности и двух американских чиновников сообщил, что Нетаньяху призывал Трампа к проведению совместной операции до выборов, однако американский лидер не дал на это согласия, предложив отложить атаку до готовности администрации США.

    В понедельник министр обороны Израиля Исраэль Кац также опроверг наличие разногласий между политическим руководством и военными по вопросу Ирана. Он заявил, что Израиль не планировал превентивный удар по Исламской республике до израильских выборов.

    «Сообщения о разногласиях между политическим руководством и ЦАХАЛ относительно Ирана полностью беспочвенны и лживы», – подчеркнул министр, добавив, что на процесс принятия решений влияют только соображения безопасности.

    Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пригрозил Ирану и его союзникам «несоразмерными» ударами в связи с угрозой вмешательства в парламентские выборы.

    В воскресенье Нетаньяху разместил сгенерированное нейросетью изображение уничтоженного атомной бомбой Тель-Авива.

    NYT сообщала, что на прошлой неделе США и Израиль разработали план возобновления интенсивных ударов по иранской территории после промежуточных выборов в американский Конгресс.

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    26 октября 2026, 13:43 • Новости дня
    Финансовый омбудсмен Британии пожаловался на написанные ИИ жалобы

    FT: Финансовый омбудсмен Британии пожаловался на сгенерированные ИИ жалобы

    Tекст: Мария Иванова

    Финансовый омбудсмен Великобритании Джеймс Диппл-Джонстон заявил о резком увеличении количества жалоб, сгенерированных искусственным интеллектом, которые часто содержат «галлюцинации» и неточности.

    Финансовый омбудсмен Великобритании столкнулся с наплывом жалоб потребителей, содержащих ошибки, сделанные искусственным интеллектом, пишет Financial Times.

    «ИИ может галлюцинировать, делать неверные выводы, и порой из-за всех этих дополнительных материалов, которые он добавляет, сама суть жалобы человека теряется», – заявил Диппл-Джонстон.

    Самым ярким примером стала жалоба, в которой 37 из 39 приведенных ссылок оказались сгенерированными ИИ и не относились к делу, отмечает РИА «Новости» со ссылкой на британскую газету.

    В публикации также указывается, что суды и государственные органы Великобритании перегружены сгенерированными ИИ заявлениями. Они часто бывают слишком длинными, неточными и затягивают рассмотрение дел. Некоторые из таких заявлений превышают объем в 200 страниц.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе крупные американские банки сообщили о выявлении попыток сторонних ИИ-агентов действовать без разрешения клиентов.

    В конце прошлого месяца правительство Британии рекомендовало госслужащим отказаться от слов благодарности чат-ботам ради экономии электроэнергии.

    В апреле британское правительство стало использовать искусственный интеллект для подготовки законов ради экономии бюджета.

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    27 октября 2026, 02:33 • Новости дня
    Принц Уильям рассказал о несложившейся карьере диджея

    Принц Уильям рассказал о неудачной попытке стать диджеем

    Принц Уильям рассказал о несложившейся карьере диджея
    @ Dinendra Haria/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Принц Уэльский Уильям признался, что в юности пытался стать диджеем и даже придумал себе сценический псевдоним – «DJ Xara» (через букву «X»), но карьера в этой сфере не задалась.

    Наследник британского престола сделал это признание во время неожиданного появления на «Шоу Грэма Нортона», пишет GB News.

    «Был у меня период, когда я хотел стать диджеем, правда, вышло не очень, но я даже придумал себе имя. Я называл себя DJ Xara, через «X». Звучало так себе», – признался он ведущему шоу.

    На вопрос, доводилось ли принцу выступать на школьных вечеринках, Уильям ответил, что его мастерство было недостаточно высоким для этого.

    Принц признался, что всерьез мечтал стать полицейским в юности, так как считал эту профессию «довольно крутой».

    «В детстве я хотел стать полицейским. Мне казалось, что из меня вышел бы неплохой страж порядка… По-моему, быть полицейским – это довольно круто», – поделился он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале октября стало известно, что принц Уильям отказался от участия в фильме к годовщине смерти принцессы Дианы.

    На прошлой неделе принц Гарри заявил о желании примириться с членами британской королевской семьи.

    Принц Уэльский в декабре 2025 года с сыном посетили приют, куда его в детстве водила принцесса Диана.

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    27 октября 2026, 04:52 • Новости дня
    Косачев назвал безосновательными обвинения США и Израиля в адрес Ирана

    Косачев: Обвинения США и Израиля в адрес Ирана безосновательны

    Tекст: Катерина Туманова

    Обвинения США и Израиля в якобы непрозрачности ядерной программы Ирана являются бездоказательными инсинуациями, заявил заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев.

    «Иран участвует в договоре о нераспространении ядерного оружия. Иран так или иначе сотрудничает с МАГАТЭ, Иран открыт для окружающего мира с точки зрения прозрачности своей ядерной программы. Все, что потом на это нанизывается как обвинения в непрозрачности программы, – это не более чем инсинуации, измышления, пока не получившие никакой доказательной базы. Поэтому правда и справедливость за Ираном», – заявил он ТАСС.

    По его словам, в феврале Иран был атакован «несправедливо» и в противоречии с международным правом. Сенатор отметил, что Россия последовательно, «политическими средствами» поддерживает Иран в этой ситуации.

    США и Израиль начали войну с Ираном 28 февраля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху опровергла сообщения о его попытках убедить президента США нанести совместный удар по Ирану.

    До этого Нетаньяху разместил сгенерированное нейросетью изображение уничтоженного атомной бомбой Тель-Авива, напомнив об угрозе от Ирана.

    США и Израиль разработали план возобновления интенсивных ударов по иранской территории после промежуточных выборов в американский Конгресс.

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    27 октября 2026, 11:01 • Новости дня
    Британия отменила пошлины на ввоз еды и топлива для снижения стоимости жизни

    Правительство Британии отменило ввозные пошлины на еду и топливо

    Tекст: Игорь Иножарский

    Британское правительство приняло решение снять импортные пошлины с более чем 100 видов товаров, включая продукты питания и топливо, ради снижения стоимости жизни в стране.

    Минфин Великобритании объявил о приостановке сборов на ряд популярных продуктов, в том числе на консервированную фасоль, шоколад, маринованные огурцы, а также на удобрения и керосин, пишет Politico.

    «Сегодняшние повседневные решения – лишь малая часть того, что мы делаем, чтобы дать семьям немного передохнуть», – заявил канцлер казначейства Джон Хили.

    Он отметил, что конфликты на Ближнем Востоке и в Европе бьют по британцам через рост повседневных расходов. Министр подчеркнул, что власти не могут контролировать мировые события, но могут действовать там, где способны изменить ситуацию.

    На прошлой неделе правительство объявило о продлении до конца 2028 года приостановки импортных пошлин на более чем 250 других товаров. По оценкам властей, в совокупности эти меры позволят сократить потребительские расходы на сумму от 245 до 595 млн фунтов стерлингов в год.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной Великобритания полностью потеряла свою химическую промышленность. В прошлом году макроэкономические показатели продемонстрировали системный кризис финансов Соединенного Королевства. Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал президента Франции Эммануэля Макрона главным бенефициаром британского миграционного кризиса.

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    27 октября 2026, 11:04 • Новости дня
    Избиратели Израиля начали голосовать на первых выборах после нападения ХАМАС

    Tекст: Игорь Иножарский

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху вступил в день голосования на первых выборах после атак ХАМАС, когда опросы предсказывают его коалиции потерю большинства в Кнессете без очевидной альтернативы для формирования правительства.

    Израильтяне во вторник приступили к голосованию на первых парламентских выборах после атак ХАМАС с 7 октября 2023 года, разрушения Газы и начала совместной с США войны против Ирана; опросы прогнозируют потерю большинства как правящей коалицией Нетаньяху, так и оппозиционным блоком, пишет The Guardian.

    Семьдесятшестилетний Биньямин Нетаньяху, возглавивший самый правый кабинет в истории Израиля и давно являющийся фигурантом трёх коррупционных процессов, добивается сохранения власти на фоне мандата Международного уголовного суда на его арест по обвинениям в военных преступлениях в Газе и критики за просчёты безопасности перед терактами ХАМАС, когда были убиты почти 1200 человек, сообщает Al Jazeera.

    По данным источников издания, израильское военное наступление на Газу, начатое после атак 2023 года и сопровождавшееся войной против Ирана, Ливана и ряда других стран региона, привело к гибели не менее 75 тыс. человек и энергетическому кризису, причём комиссию ООН и правозащитные группы цитируют как структуры, квалифицирующие происходящее как геноцид, а Израиль – как международного изгоя.

    Кампания проходила на фоне длительного сдвига израильской политики вправо, попыток правительства Нетаньяху ограничить полномочия Верховного суда, усиления насилия со стороны поселенцев на Западном берегу и фактического исключения арабских партий из переговоров о коалициях; «вся израильская политическая система действует в расистской логике еврейского превосходства», – заявил социолог Йехуда Шенхав-Шахрабани в комментарии изданию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил об отсутствии планов удара по Ирану до завершения выборов. В тот же день канцелярия премьера Биньямина Нетаньяху опровергла сообщения о его попытках убедить президента США Дональда Трампа нанести совместный удар по Ирану перед голосованием. В понедельник сам Нетаньяху предупредил о готовящихся попытках сорвать выборы и пригрозил Ирану и его союзникам «несоразмерными» ударами.

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    27 октября 2026, 11:50 • Новости дня
    Голосование на выборах в Израиле оказалось под угрозой из-за непогоды

    Tекст: Игорь Иножарский

    В Израиле в день парламентских выборов ожидаются грозы, град и сильный ветер с риском наводнений на юге и востоке страны.

    В Израиле во вторник ожидается ухудшение погоды, включая проливные дожди, грозы, град и шквалистый ветер. На юге и востоке страны высока вероятность внезапных наводнений, передает Israel National News.

    Основная часть осадков придется на вторую половину дня. Позднее дожди могут распространиться на другие районы Израиля, но их интенсивность снизится. Ожидается, что осадки прекратятся к вечеру.

    В среду сильные дожди вернутся, в основном на восток Израиля и в район Аравы, а в четверг и пятницу ожидается дальнейшее понижение температуры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник в Израиле началось голосование на первых выборах после нападения ХАМАС. В понедельник израильский министр обороны Исраэль Кац исключил удар по Ирану до завершения парламентских выборов. На прошлой неделе армейская пресс-служба сообщила о приведении Армии обороны Израиля в состояние повышенной боевой готовности в преддверии выборов.

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