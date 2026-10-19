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Израильская армия приведена в повышенную готовность перед выборами
Израиль повысил готовность армии перед выборами в парламент
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) приведена в состояние повышенной боевой готовности в преддверии парламентских выборов, которые состоятся 27 октября, сообщили в армейской пресс-службе.
Начальник Генерального штаба армии генерал-лейтенант Эяль Замир провел в понедельник совещание с командованием для оценки ситуации в сфере безопасности, передает ТАСС. «В начале совещания начальник Генерального штаба подчеркнул, что задача Армии обороны Израиля – обеспечить безопасное и своевременное проведение демократических выборов», – заявили в пресс-службе ЦАХАЛ.
Отмечается, что армия «будет поддерживать высокий уровень бдительности и готовности на всех фронтах». В связи с этим для военнослужащих введено ограничение на отпуска, а в командных центрах увеличено присутствие старших командиров. Кроме того, на некоторые направления, включая Западный берег реки Иордан, будут направлены подкрепления.
Выборы в Кнессет станут первыми с начала боевых действий в секторе Газа осенью 2023 года. Предыдущие парламентские выборы состоялись в Израиле в конце 2022 года.
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