«Хезболла» заявила о массированных атаках на израильскую армию

Tекст: Дмитрий Зубарев

В среду на территории южного Ливана были атакованы позиции израильских войск, передает РИА «Новости».

Пресс-служба движения опубликовала подробную сводку о произошедших столкновениях. «Исламское сопротивление 13 мая провело 17 боевых операций», – говорится в официальном заявлении.

Удары пришлись по районам Бинт-Джбейль, Хула, Айната и нескольким другим населенным пунктам. Для атак применялись ударные беспилотники, управляемые ракеты и засады со взрывными устройствами.

Особое внимание уделяется боестолкновению в районе Ршаф – Хадата. Там бойцы подорвали бронемашину Hummer и вступили в открытый бой. Кроме того, была уничтожена дистанционно управляемая заминированная машина, которую пытались использовать для прорыва вглубь поселения.

Представители движения подчеркнули, что эти действия стали прямым ответом на регулярные удары по южным регионам Ливана. Также они указали на постоянные нарушения режима прекращения огня со стороны противника.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале мая ливанское движение сообщило о проведении 13 боевых операций против израильских военных.

Чуть ранее бойцы шиитской милиции подбили несколько танков Merkava с помощью дронов-камикадзе с оптоволоконным управлением.

В конце апреля израильская авиация нанесла массированные удары по 20 поселениям на юге Ливана.